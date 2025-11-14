«Универсальный вид» в приложении «Телефон» — это одно из самых заметных изменений в iOS 26, которое представляет собой полный редизайн интерфейса стандартной звонилки iPhone. Разработчики Apple не только изменили визуальное оформление, но и переработали логику взаимодействия. Рассказываю, что изменилось, как пользоваться новым интерфейсом и как вернуться к классическому виду, если вы так и не смогли привыкнуть к «Универсальному виду».

Чем универсальный вид приложения «Телефон» в iOS 26 отличается от классического?

«Универсальный вид» объединяет ключевые разделы приложения «Избранное» и «Недавние» на одном экране для быстрого доступа. В нижней части расположены четыре вкладки: «Вызовы», «Контакты», «Клавиши» и «Поиск».

Поиск в классическом виде осуществляется через отдельную строку в верхней части вкладки «Контакты», тогда как в универсальном виде появилась отдельная вкладка.

Общие возможности универсального и классического вида в приложении «Телефон»

Независимо от режима просмотра вы также можете:

1. Просмотреть всю историю вызовов с одним абонентом за все время. Для этого, перейдите на страницу контакта и выберите меню «История вызовов».

Для удаления определенного вызова из истории, введите в поиске имя абонента и в разделе «Вызовы» коснитесь кнопки «Все».

Проведите пальцем справа налево по вызову, который необходимо удалить и нажмите значок корзины красного цвета.

2. Создать напоминание о необходимости перезвонить через 1 час, сегодня вечером, завтра или позже (выбрать любое другое время). Для этого нужно провести пальцем справа налево по любому вызову и нажать синюю иконку часов. Созданные таким образом напоминания всегда будут на виду — они отображаются в верхней части списка «Недавние», а также автоматически попадают в стандартное приложение «Напоминания».

3. Получить быстрый доступ к дополнительным опциям. Для этого необходимо нажать и удерживать вызов в истории звонков:

Если вы зажмете вызов от сохраненного контакта, откроется меню с альтернативными способами связи — например, через сообщения, Telegram или видеозвонок по FaceTime.

Если же запись принадлежит неизвестному номеру, это же действие позволит добавить его в вашу адресную книгу.

Как включить вызов недавних звонков касанием

По умолчанию представление «Универсальный вид» — снижает вероятность случайного нажатия, которое может привести к совершению телефонного звонка, т.к. нажатие на запись в истории вызовов открывает карточку контакта, а для звонка нужно коснуться маленькой иконки с изображением телефона. Лично мне это показалось не удобным, но к счастью, это поведение можно изменить.

Чтобы активировать звонок касанием по строке в «Универсальный виде»:

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone.

2. Прокрутите экран в самый низ и выберите раздел «Приложения».

3. Перейдите в меню «Телефон».

4. Установите переключатель «Вызов недавних по касанию» в положение «Включено».

После этой настройки одно нажатие на запись в списке «Недавние» будет сразу же инициировать звонок. Чтобы открыть карточку контакта, теперь нужно будет нажимать на соответствующую иконку рядом с записью.

Стоит отметить, что в «Классическом виде» касание записи в истории звонков всегда приводит к вызову абонента. И это изменить нельзя.

Как вернуться к использованию классического вида в приложении «Телефон» на iPhone

Разработчики Apple учли, что не все пользователи сразу привыкнут к новому интерфейсу, и оставили возможность вернуться к классическому виду. Это можно сделать буквально в несколько касаний. Для этого:

1. Откройте приложение «Телефон».

2. Перейдите на вкладку «Вызовы» (если вы оказались в «Универсальном виде», это и будет главный экран приложения).

3. В правом верхнем углу экрана нажмите на кнопку меню (выглядит как три горизонтальные линии).

4. В появившемся меню выберите опцию «Классический».

Интерфейс приложения мгновенно примет привычный вид с отдельными вкладками в нижней части экрана. При желании вы можете в любой момент точно так же переключиться обратно на «Универсальный» вид, повторив эти шаги.

В заключение

«Универсальный вид» в приложении «Телефон» — это шаг в сторону более плотной и эффективной организации информации, объединяя самые востребованные функции на одном экране.

Гибкость iOS проявляется в том, что она не навязывает изменения, а предоставляет выбор. Вы можете опробовать современный «Универсальный вид» или в любой момент вернуть знакомую классику, подобрав тот вариант, который максимально соответствует вашим привычкам.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос