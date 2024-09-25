В данной статье мы расскажем, как легко и безопасно сменить свой текущий номер телефона в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. При этом вы сохраните доступ ко всем своим учётным записям, фотографиям, файлам, каналам и настройкам.

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Прежде чем приступить к инструкции, убедитесь, что ваш новый номер телефона активен и готов к приему и отправке сообщений и звонков. Это требование относится как к WhatsApp, так и к Telegram.

Мы будем использовать мессенджеры на iPhone, однако процесс смены номера на Android практически идентичен, за исключением небольших визуальных отличий.

Как сменить номер телефона в WhatsApp?

Эта инструкция предназначена для пользователей, которые хотят сменить номер, не меняя смартфон.

1. Вставьте новую SIM-карту в свой текущий смартфон. Если у вас карта eSIM, убедитесь, что она правильно настроена. Это необходимо для получения кода верификации на новый номер.

2. Откройте приложение WhatsApp и перейдите в раздел «Настройки».

3. Выберите вкладку «Аккаунт» и нажмите «Изменить номер» на следующем экране.

4. На новом экране нажмите «Далее» в правом верхнем углу.

5. Введите свой текущий номер телефона, который вы используете для WhatsApp, а затем новый номер, который хотите использовать. Убедитесь, что в обоих полях указана правильная страна. Когда всё будет готово, нажмите «Далее».

6. Вы можете оповестить свои контакты о смене номера. У вас есть возможность выбрать, кого именно уведомлять: всех, только тех, с кем у вас есть чаты, или только некоторых. В групповые чаты уведомления о смене номера отправляются автоматически.

Ваши контакты получат ваш новый номер и смогут сразу сохранить его.

7. Теперь подтвердите новый номер с помощью кода, который вы получите в SMS или в виде звонка.

Если у вас настроена двухфакторная аутентификация для WhatsApp, вам необходимо будет ввести свой шестизначный код.

Как поменять номер WhatsApp на новом телефоне?

Если вы приобрели новый iPhone, рекомендуется сначала сменить номер WhatsApp на старом смартфоне, следуя приведенной выше инструкции.

После этого сохраните резервную копию ваших чатов WhatsApp или всех данных с iPhone в iCloud или на компьютер.

Теперь авторизуйтесь на новом iPhone с помощью своей учетной записи Apple, установите WhatsApp из App Store и войдите, используя свой новый номер WhatsApp. Вы сможете восстановить свои данные из ранее созданной копии.

Если вы сохранили полную копию своего устройства, восстановление с неё должно вернуть все ваши чаты и медиа в WhatsApp.

Часто задаваемые вопросы о смене номера телефона в Ватсапп

Не получается привязать новый номер к WhatsApp?

В WhatsApp можно зарегистрировать только один свой стандартный номер телефона. Временные номера, виртуальные номера и другие подобные варианты не поддерживаются.

Нужно ли заново блокировать заблокированные номера?

WhatsApp сохранит ранее заблокированные вами номера после смены вашего номера. Вам не потребуется заново блокировать людей и аккаунты.

Получат ли заблокированные номера уведомление о смене номера?

Нет, WhatsApp не оповещает заблокированных вами людей о том, что вы сменили номер телефона.

Как поменять номер телефона в Telegram?

1. Откройте приложение Telegram на вашем iPhone и выберите «Настройки» в правом нижнем углу.

2. Вверху выберите «Мой профиль».

3. Нажмите на свой текущий номер телефона.

4. Выберите «Изменить номер».

5. Ещё раз нажмите «Изменить номер», введите новый номер и авторизуйтесь с помощью кода верификации, который придёт на новый номер.

Если номер уже привязан к вашей учётной записи Telegram, вы увидите соответствующее уведомление. В этом случае вам нужно авторизоваться с помощью этого номера и удалить аккаунт, а затем повторить описанные выше шаги.

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