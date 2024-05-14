Как заблокировать все браузеры на iPhone или iPad

14 мая 2024 |

Мы каждый день используем браузер на смартфоне, это стало неотъемлемой частью современной рутины. Однако могут быть причины, по которым вам может понадобиться полностью заблокировать использование браузеров на устройстве. К примеру, если это смартфон ребёнка, которому пока что рано иметь доступ в глобальную паутину.

Как заблокировать все браузеры на iPhone или iPad

 

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К счастью, на iPhone и iPad достаточно легко заблокировать Safari и любой другой веб-браузер.

 

Альтернативные функции

Перед тем, как вы заблокируете все браузеры на устройстве, вы должны знать, что вместо этого можете использовать несколько других функций iOS.

  • Если вы хотите, чтобы ребёнок не покидал одно конкретное приложение на устройстве, используйте функцию «Гид-доступ». Она не даёт закрывать или сворачивать выбранное приложение.
  • Если вы боитесь, что ребёнку попадётся контент для взрослых, вы можете заблокировать такие сайты. Можно блокировать даже конкретные сайты.
  • Ребёнок проводит слишком много времени в Safari и других приложениях? Установите временной лимит на день, после которого приложение будет блокироваться.

Если вы всё-такие считаете, что лучше полностью заблокировать браузеры на устройстве, делается это довольно легко.

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Как заблокировать браузер Safari на iPhone or iPad

Выполнять указанные ниже шаги следует именно на том устройстве, на котором вы хотите заблокировать браузер.

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Экранное время».

2. Нажмите кнопку-ссылку «Заблокировать настройки Экранного времени».

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3. Придумайте и настройте четырехзначный код-пароль для защиты функции «Экранное время» от изменений. На следующем экране система попросит ввести ваш Apple ID и пароль. Это нужно для возможности сброса код-пароля на случай, если вы его забудете. Нажмите «ОК».

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4. На главной странице раздела «Экранное время» выберите меню «Контент и конфиденциальность».

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5. Включите опцию «Контент и конфиденциальность» и выберите «Разрешённые приложения и функции».

6. Установите переключатель «Safari» в положение «Выключено» и можете закрывать приложение «Настройки».

Как заблокировать Safari на iPhone or iPad

Спустя примерно 10 секунд или после перезагрузки устройства иконка «Safari» пропадёт с вашего iPhone. Даже если она появится как рекомендация в Spotlight, открыть браузер не получится.

Как заблокировать Safari на iPhone or iPad

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Как заблокировать Яндекс.Браузер, Google Chrome, Firefox, Opera или любой другой браузер

Safari – стандартный браузер на iPhone и iPad, но не единственный. После его блокировки остаётся возможность зайти в App Store и просто скачать другой браузер, например, Яндекса или Google. Нужно заблокировать и их. Для этого:

1. Удалите все браузеры, установленные на iPhone или iPad.

2. Запретите установку любых приложений на устройстве.

Как запретить установку приложений на iPhone и iPad

Как запретить установку любых приложений на iPhone и iPad

После этого приложение «App Store» исчезнет, и снова скачать браузеры будет невозможно.

После блокировки Safari и других браузеров ссылки в других приложениях будут открываться во встроенных мини-браузерах. Однако перейти в Safari уже не получится.

Если в будущем нужно будет отменить изменения, просто заново проделайте все шаги, описанные в инструкции.

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