Цены на iPhone 18 Pro, скорее всего, не вырастут — и вот почему Apple может себе это позволить

Один из главных вопросов, который волнует всех перед осенним анонсом новых айфонов: сколько будут стоить iPhone 18 Pro и 18 Pro Max? Известный аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple удержит цены на прежнем уровне — несмотря на то, что комплектующие заметно подорожали.

Стратегия Apple: пока конкуренты поднимают цены — держать свои

Куо поделился своими выводами в соцсети X, и логика у него довольно убедительная. По его мнению, Apple намеренно использует турбулентность на мировом рынке чипов памяти себе на пользу. Пока конкуренты вынуждены либо задирать ценники, либо урезать характеристики, Apple готова «проглотить» рост стоимости компонентов и удержать прежние цены — чтобы отхватить большую долю рынка.

Впервые Куо заявил об этом еще в январе, когда написал, что план Apple по iPhone 18 Pro — «по максимуму избежать повышения цен», даже если за комплектующие придется платить больше. И свежие релизы, похоже, подтверждают эту стратегию: MacBook Neo и iPhone 17e, которые вышли весной 2026 года, стартуют с $599 — весьма агрессивный ценник для новинок Apple.

Куо не одинок в своих прогнозах. В прошлом месяце аналитик Джефф Пу из GF Securities независимо пришел к тому же выводу: по данным его исследования цепочки поставок Apple, стартовые цены iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max останутся на уровне $1 099 и $1 199 соответственно. То есть ровно столько же, сколько стоят нынешние «прошки».

Но за кулисами не все так гладко

Цены на оперативную память DRAM и флеш-память NAND в последние месяцы заметно подскочили — всему виной бешеный спрос со стороны компаний, которые строят серверную инфраструктуру для ИИ. По словам Куо, Apple пересматривает закупочные цены на память ежеквартально, а не раз в полгода, как многие думают. Это дает компании больше гибкости в переговорах с поставщиками, но одновременно делает ее более уязвимой к резким скачкам цен.

Презентация iPhone 18 Pro традиционно ожидается в сентябре.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос