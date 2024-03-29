Что такое меркантильность. Признаки, синонимы, примеры

Жизненные ценности меняются от поколения к поколению. И то, что нашим родителям казалось предосудительным, сегодня может считаться допустимым, естественным и даже обязательным. Так, меркантильность долгое время казалась противоположностью идейного подхода, но теперь она зачастую поощряется, и в ее духе даже воспитывают. Что же это вообще такое, и почему оно так важно стало сегодня, какие люди и почему могут считаться меркантильными?

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Меркантильность. Происхождение слова

Само это слово, очевидно, имеет нерусское происхождение. «Меркантильность» пришла к нам из французского языка, в котором «mercantil» — это товар или торговец. Сам термин традиционно связывают с жаждой денег, но в более широком смысле его стоит использовать к любой ситуации, в которой речь идет о получении благ, не только материальных, но и нематериальных.

Изначально слово было напрямую связано с ведением коммерции, никакого отрицательного подтекста оно не несло. А в середине прошлого столетия, когда общество стало интересоваться психологией, этот термин вошел в обиход, означая определенный типаж человека.

Что такое меркантильность?

Меркантильность – это желание человека действовать исключительно для получения собственной выгоды. И эта черта характера определяет основные действия индивидуума. Меркантильный человек не будет жертвовать собой ради кого-то или ради светлой идеи. Даже в дружбе и отношениях он будет опираться на расчет, на второй план уводя идеи добра, отзывчивости, человечности.

Меркантильность часто связывают с деньгами, однако понятие это стоит соотносить и с нематериальными благами. Даже поступки человека и его беседы могут иметь такой окрас. Меркантильность проявляется в расчетливом анализе вложенных затрат в надежде получить в дальнейшем выгоду, и только ее.

Такое отношение со стороны могут называть корыстным, жадным, но сам себя человек считает просто прагматичным, рассудительным и расчетливым. Общество в целом негативно относится к меркантильным людям, поэтому часто они маскируют свои желания, выдавая их за заботу о своем и семьи будущем, аналитикой, уважением к деньгам.

Синонимы слова «меркантильность»

Лучше понять смысл слова «меркантильность» помогут его синонимы, которые обобщают значение.

корысть;

мелочность;

алчность;

расчетливость;

торгашество;

скупость;

жадность.

Таким образом, для меркантильного человека характерно стремление к неуконтролируемому накоплению богатства, независимо от того, является ли это деньгами, продуктами питания или каким-либо другим имуществом.

Признаки меркантильного человека

Первые минуты общения с человеком едва ли позволят понять, меркантильный ли он и на сколько. Эти черты характера проявятся позднее. И когда человек покажет свой эгоизм, расчетливость и даже жадность – станет ясно, можно ли строить с ним дружбу и отношения. Ведь вы не получите от него бескорыстной помощи, искреннего интереса к вашей личности.

Но некоторые характерные особенности поведения такого человека можно отметить:

Использование других людей в своих целей.

Постановка условий с целью понимания своей выгоды при осуществлении действий.

Отношения исключительно по расчету (брачный контракт, договора и т.д.).

Перевод в деньги и материальную плоскость любых идей и планов («а что мне за это будет?»).

Попытки перевести разговор на нужную ему тему, выстраивание многоходовок для получения желаемого.

Все знакомые представляют собой полезных и нужных людей.

Отсутствие увлечений, кроме заработка.

Отсутствие эмоций.

Причины меркантильности

Конечно, от природы никто из нас не рождается с тягой к деньгам. Такая особенность поведения появляется в результате воспитания и соответствующего окружения. Ребенок впитывает то, чем живут взрослые рядом с ним, привыкая действовать в своих интересах. Психологи говорят, что меркантильный человек – недолюбленный человек. И вот почему такое случается:

1. Эгоистичные и авторитарные родители прививают ребенку свои взгляды на жизнь.

2. Ребенок постоянно получает подарки и игрушки, чтобы не мешал взрослым, слушался их и не баловался.

3. Все капризы ребенка выполняются, особенно это актуально, если он один в семье.

4. Ребенка ругают за излишнюю эмоциональность, за желание что-то делать от души, безвозмездно.

5. Ребенку постоянно внушают, что главное в жизни – богатство и достаток. Это может наблюдаться в малообеспеченной семье.

6. Неумение заботиться о других и о себе самом.

Мужская и женская меркантильность

У данного явления есть отличия в зависимости от пола. Одни признаки встречаются чаще у мужчин, а другие – у женщин. Расчетливого мужчину отличают открытый интерес к деньгам, отрицание альтруизма, оценка окружающих с точки зрения успешности, скупость и расчетливость. У женщин же меркантильность может заключаться в прямом интересе к финансам других, отсутствии постоянной работы в поисках спонсора, осознании, что ей все должны, постоянных разговорах о своих финансовых трудностях.

Плюсы и минусы меркантильности

У любого явления есть не только недостатки, но и свои преимущества. Кому-то меркантильность даже помогает в жизни.

Плюсы меркантильности

Возможность накопления . Копить умеют далеко не все, обычный человек наблюдает, как его средства куда-то расходятся.

. Копить умеют далеко не все, обычный человек наблюдает, как его средства куда-то расходятся. Финансовая грамотность . Обладатель информации о кризисах, инфляции, их причинах и последствиях, курсах валют и ценах на недвижимость легче сохранит и увеличит свой капитал.

. Обладатель информации о кризисах, инфляции, их причинах и последствиях, курсах валют и ценах на недвижимость легче сохранит и увеличит свой капитал. Умение отказывать . Сказать «нет» тяжело многим из нас, даже при чувстве своей правоты. Меркантильные люди делают это проще, особенно в финансовых вопросах и не чувствуют при этом никаких мук совести.

. Сказать «нет» тяжело многим из нас, даже при чувстве своей правоты. Меркантильные люди делают это проще, особенно в финансовых вопросах и не чувствуют при этом никаких мук совести. Пунктуальность и ответственность . Время – деньги, так что умение ценить его очень важно. Меркантильный человек не будет разбрасываться этим ресурсом и откладывать все на последний момент.

. Время – деньги, так что умение ценить его очень важно. Меркантильный человек не будет разбрасываться этим ресурсом и откладывать все на последний момент. Четкая цель в жизни. Пока многие из нас ищут свою цель в жизни и пытаются понять, кто они и что хотят, меркантильные люди четко идут по своему пути и используют все доступные для достижения успеха инструменты.

Минусы меркантильности

Ограниченность и стереотипность мышления . С таким подходом непросто выбрать профессию и работу, которые позволяли бы развиваться.

. С таким подходом непросто выбрать профессию и работу, которые позволяли бы развиваться. Недостаток счастья . Неудовлетворенность от работы понижает качество жизни, экономия на отдыхе и пище только усугубляют ситуацию.

. Неудовлетворенность от работы понижает качество жизни, экономия на отдыхе и пище только усугубляют ситуацию. Отсутствие друзей . Мало кто захочет дружить с человеком, который все отношения оценивает через призму денег.

. Мало кто захочет дружить с человеком, который все отношения оценивает через призму денег. Проблемы в личной жизни . Романтика у меркантильного человека явно в конце списка приоритетов, даже сильная влюбленность не мешает желанию сэкономить на подарках, отношениях и чувствах.

. Романтика у меркантильного человека явно в конце списка приоритетов, даже сильная влюбленность не мешает желанию сэкономить на подарках, отношениях и чувствах. Неутешительный итог. Меркантильный человек в итоге поймет, что не успел в жизни ничего. Заработанные квартиры и машины заменили эмоции от настоящей жизни: путешествий, приключений, общения.

Примеры меркантильности

Данная черта характера описана даже в классике. Можно вспомнить старуху-процентщицу в «Преступлении и Наказании» Достоевского, которая откровенно наживалась на попавших в беду людях или Германа из «Пиковой Дамы» Пушкина. Этот герой изображает любовь к Лизе, чтобы вызвать удачную комбинацию карт и выиграть богатство. В «Войне и мир» Борис Друбецкой увлечен Наташей Ростовой, но лишь из-за ее семьи. Мужчина считает, что с помощью знакомства сможет добиться большего в жизни. Так что меркантильность была всегда, можно даже говорить, что она стала частью жизни, как только в ней появились деньги и материальные блага.