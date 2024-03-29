Что такое меркантильность. Признаки, синонимы, примеры

Жизненные ценности меняются от поколения к поколению. И то, что нашим родителям казалось предосудительным, сегодня может считаться допустимым, естественным и даже обязательным. Так, меркантильность долгое время казалась противоположностью идейного подхода, но теперь она зачастую поощряется, и в ее духе даже воспитывают. Что же это вообще такое, и почему оно так важно стало сегодня, какие люди и почему могут считаться меркантильными?
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Меркантильность. Происхождение слова
Само это слово, очевидно, имеет нерусское происхождение. «Меркантильность» пришла к нам из французского языка, в котором «mercantil» — это товар или торговец. Сам термин традиционно связывают с жаждой денег, но в более широком смысле его стоит использовать к любой ситуации, в которой речь идет о получении благ, не только материальных, но и нематериальных.
Изначально слово было напрямую связано с ведением коммерции, никакого отрицательного подтекста оно не несло. А в середине прошлого столетия, когда общество стало интересоваться психологией, этот термин вошел в обиход, означая определенный типаж человека.
Что такое меркантильность?
Меркантильность – это желание человека действовать исключительно для получения собственной выгоды. И эта черта характера определяет основные действия индивидуума. Меркантильный человек не будет жертвовать собой ради кого-то или ради светлой идеи. Даже в дружбе и отношениях он будет опираться на расчет, на второй план уводя идеи добра, отзывчивости, человечности.
Меркантильность часто связывают с деньгами, однако понятие это стоит соотносить и с нематериальными благами. Даже поступки человека и его беседы могут иметь такой окрас. Меркантильность проявляется в расчетливом анализе вложенных затрат в надежде получить в дальнейшем выгоду, и только ее.
Такое отношение со стороны могут называть корыстным, жадным, но сам себя человек считает просто прагматичным, рассудительным и расчетливым. Общество в целом негативно относится к меркантильным людям, поэтому часто они маскируют свои желания, выдавая их за заботу о своем и семьи будущем, аналитикой, уважением к деньгам.
Синонимы слова «меркантильность»
Лучше понять смысл слова «меркантильность» помогут его синонимы, которые обобщают значение.
- корысть;
- мелочность;
- алчность;
- расчетливость;
- торгашество;
- скупость;
- жадность.
Таким образом, для меркантильного человека характерно стремление к неуконтролируемому накоплению богатства, независимо от того, является ли это деньгами, продуктами питания или каким-либо другим имуществом.
Признаки меркантильного человека
Первые минуты общения с человеком едва ли позволят понять, меркантильный ли он и на сколько. Эти черты характера проявятся позднее. И когда человек покажет свой эгоизм, расчетливость и даже жадность – станет ясно, можно ли строить с ним дружбу и отношения. Ведь вы не получите от него бескорыстной помощи, искреннего интереса к вашей личности.
Но некоторые характерные особенности поведения такого человека можно отметить:
- Использование других людей в своих целей.
- Постановка условий с целью понимания своей выгоды при осуществлении действий.
- Отношения исключительно по расчету (брачный контракт, договора и т.д.).
- Перевод в деньги и материальную плоскость любых идей и планов («а что мне за это будет?»).
- Попытки перевести разговор на нужную ему тему, выстраивание многоходовок для получения желаемого.
- Все знакомые представляют собой полезных и нужных людей.
- Отсутствие увлечений, кроме заработка.
- Отсутствие эмоций.
Причины меркантильности
Конечно, от природы никто из нас не рождается с тягой к деньгам. Такая особенность поведения появляется в результате воспитания и соответствующего окружения. Ребенок впитывает то, чем живут взрослые рядом с ним, привыкая действовать в своих интересах. Психологи говорят, что меркантильный человек – недолюбленный человек. И вот почему такое случается:
1. Эгоистичные и авторитарные родители прививают ребенку свои взгляды на жизнь.
2. Ребенок постоянно получает подарки и игрушки, чтобы не мешал взрослым, слушался их и не баловался.
3. Все капризы ребенка выполняются, особенно это актуально, если он один в семье.
4. Ребенка ругают за излишнюю эмоциональность, за желание что-то делать от души, безвозмездно.
5. Ребенку постоянно внушают, что главное в жизни – богатство и достаток. Это может наблюдаться в малообеспеченной семье.
6. Неумение заботиться о других и о себе самом.
Мужская и женская меркантильность
У данного явления есть отличия в зависимости от пола. Одни признаки встречаются чаще у мужчин, а другие – у женщин. Расчетливого мужчину отличают открытый интерес к деньгам, отрицание альтруизма, оценка окружающих с точки зрения успешности, скупость и расчетливость. У женщин же меркантильность может заключаться в прямом интересе к финансам других, отсутствии постоянной работы в поисках спонсора, осознании, что ей все должны, постоянных разговорах о своих финансовых трудностях.
Плюсы и минусы меркантильности
У любого явления есть не только недостатки, но и свои преимущества. Кому-то меркантильность даже помогает в жизни.
Плюсы меркантильности
- Возможность накопления. Копить умеют далеко не все, обычный человек наблюдает, как его средства куда-то расходятся.
- Финансовая грамотность. Обладатель информации о кризисах, инфляции, их причинах и последствиях, курсах валют и ценах на недвижимость легче сохранит и увеличит свой капитал.
- Умение отказывать. Сказать «нет» тяжело многим из нас, даже при чувстве своей правоты. Меркантильные люди делают это проще, особенно в финансовых вопросах и не чувствуют при этом никаких мук совести.
- Пунктуальность и ответственность. Время – деньги, так что умение ценить его очень важно. Меркантильный человек не будет разбрасываться этим ресурсом и откладывать все на последний момент.
- Четкая цель в жизни. Пока многие из нас ищут свою цель в жизни и пытаются понять, кто они и что хотят, меркантильные люди четко идут по своему пути и используют все доступные для достижения успеха инструменты.
Минусы меркантильности
- Ограниченность и стереотипность мышления. С таким подходом непросто выбрать профессию и работу, которые позволяли бы развиваться.
- Недостаток счастья. Неудовлетворенность от работы понижает качество жизни, экономия на отдыхе и пище только усугубляют ситуацию.
- Отсутствие друзей. Мало кто захочет дружить с человеком, который все отношения оценивает через призму денег.
- Проблемы в личной жизни. Романтика у меркантильного человека явно в конце списка приоритетов, даже сильная влюбленность не мешает желанию сэкономить на подарках, отношениях и чувствах.
- Неутешительный итог. Меркантильный человек в итоге поймет, что не успел в жизни ничего. Заработанные квартиры и машины заменили эмоции от настоящей жизни: путешествий, приключений, общения.
Примеры меркантильности
Данная черта характера описана даже в классике. Можно вспомнить старуху-процентщицу в «Преступлении и Наказании» Достоевского, которая откровенно наживалась на попавших в беду людях или Германа из «Пиковой Дамы» Пушкина. Этот герой изображает любовь к Лизе, чтобы вызвать удачную комбинацию карт и выиграть богатство. В «Войне и мир» Борис Друбецкой увлечен Наташей Ростовой, но лишь из-за ее семьи. Мужчина считает, что с помощью знакомства сможет добиться большего в жизни. Так что меркантильность была всегда, можно даже говорить, что она стала частью жизни, как только в ней появились деньги и материальные блага.