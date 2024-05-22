Apple регулярно добавляет новые эмодзи на iPhone, iPad, Mac и другие устройства на основе обновлений каталога Unicode. В конце 2024 или начале 2025 может появиться семь новых эмодзи.

Рассматривают добавление следующих эмодзи: лицо с мешками под глазами, отпечаток пальца, сухое дерево, свёкла, арфа, лопата и клякса.

Консорциум Unicode запустил бета-период для рассмотрения обновления Unicode 16 с новыми эмодзи. Бета-период продлится до 2 июля, после чего состоится релиз с официально одобренными новыми эмодзи.

Производителям смартфонов, включая Apple, потребуется несколько месяцев на то, чтобы создать свои версии новых эмодзи. Скорее всего, мы увидим их только в обновлении iOS 18, и то в версии iOS 18.4, которая выйдет примерно в марте 2025 года.

Последний раз новые эмодзи появлялись в обновлении iOS 17.4, которое вышло в марте 2024 года. Тогда добавили эмодзи с лаймом, грибом, фениксом, разорванной цепью, жестами головой «да» и «нет».

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