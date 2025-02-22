Apple выпустила iOS 18.4 бета 1: что нового?

Apple распространила первую бета-версию iOS 18.4 для разработчиков. И хотя функции Apple Intelligence все еще пока недоступны для русскоязычных пользователей, обновление принесло несколько заметных улучшений и нововведений.
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Приоритетные уведомления (функция Apple Intelligence; недоступно на русском языке)
Новая функция «Приоритетные уведомления» позволяет выделять наиболее важные уведомления, показывая их в первую очередь. По умолчанию функция отключена, но её можно активировать по пути «Settings» → «Notifications» → «Prioritize Notifications». Когда функция включена, Apple Intelligence группирует важные уведомления в отдельном разделе на экране блокировки.
Новый стиль в Image Playground (функция Apple Intelligence; недоступно на русском языке)
Приложение «Image Playground» пополнилось стилем «Sketch Style» (Эскиз), который теперь доступен наряду с «Animation» (Анимация) и «Illustration» (Иллюстрация). Ранее этот стиль был доступен только в «Image Wand» (создание рисунков нейросетью прямо в заметках). Чтобы изменить стиль, достаточно нажать на кнопку «+» в приложении «Image Playground».
Новые языки Apple Intelligence (русский язык недоступен)
Apple Intelligence теперь поддерживает больше языков, включая французский, немецкий, итальянский, португальский (Бразилия), испанский, японский, корейский, китайский (упрощённый), а также локализованный английский для Сингапура и Индии. К сожалению, поддержка русского языка в Apple Intelligence не была в планах Apple на 2025 год.
Apple News + Кулинария
В iOS 18.4 и iPadOS 18.4 появился новый раздел «Еда» для подписчиков Apple News+. В нём представлены тысячи рецептов, статьи о ресторанах, советы по здоровому питанию и рекомендации по кухонным принадлежностям. Контент предоставлен ведущими изданиями, такими как Allrecipes, Bon Appétit и Food & Wine. Пользователи могут сохранять любимые рецепты и использовать режим приготовления с пошаговыми инструкциями.
Атмосферная музыка
Новая функция «Атмосферная музыка» доступна в «Пункте управления». Она предлагает четыре категории бесплатных композиций: «Сон», «Спокойствие», «Продуктивность» и «Комфорт».
Каждая категория воспроизводит случайный набор звуков или музыки, а управление воспроизведением доступно через «Динамический остров» или экран плеера «Сейчас воспроизводится».
Категоризация почты в iPadOS
Приложение «Почта» в iPadOS 18.4 теперь автоматически сортирует входящие письма по категориям. Важные письма попадают в раздел «Основные», а остальные распределяются по темам, таким как заказы, рассылки и уведомления из социальных сетей.
Улучшенные индикаторы конфиденциальности
Индикаторы использования камеры и микрофона, отображаемые в строке меню, стали более заметными благодаря чёрному фону и смещению влево.
Обновленная кнопка Genmoji
Значок Genmoji на клавиатуре Emoji теперь обозначен как «Genmoji», чтобы пользователи могли легко создавать персонажей.
Обновления Карт Apple и Подкастов
В Картах Apple появилась опция выбора предпочитаемого языка.
Также добавлены новые виджеты для приложения «Подкасты»: «Библиотека» и «Шоу», которые отображают сохранённый контент и подписки.
Виджет «Сотовые данные» в Пункте управления
Виджет «Сотовые данные» в Пункте управления теперь показывает уровень сигнала сотовой связи.
Быстрые команды и CarPlay
Новая функция «Открыть разговор» в приложении «Быстрые команды» позволяет открывать конкретные диалоги в приложении «Сообщения». В CarPlay некоторые пользователи видят три ряда значков вместо двух.
Приложения по умолчанию и улучшенная анимация
В разделе «Приложения по умолчанию» появилась возможность выбрать приложение для перевода.
Анимация в Центре уведомлений стала более плавной.
Корпоративные обновления (MDM)
Для корпоративных пользователей Apple внесла изменения в систему MDM, включая возможность отключения отчётов Apple Intelligence, интеллектуальных ответов в почте и других функций.
Приложение Vision Pro и новые эмодзи
Для владельцев шлема виртуальной реальности Vision Pro разработано новое приложение, упрощающее управление гарнитурой и настройку гостевого режима.
В будущих бета-версиях ожидаются новые эмодзи, включая мешки под глазами, отпечаток пальца и арфу.
Дата выхода
Официальный релиз iOS 18.4 запланирован на апрель.
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