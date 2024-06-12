Система искусственного интеллекта Apple Intelligence, интегрированная в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, сможет создавать любые пользовательские эмодзи и изображения.

Новые эмодзи, генерируемые ИИ, получили название «Genmoji». Процесс создания изображения заключается в вводе описания будущего эмодзи, после чего картинка будет сгенерирована в разных вариациях на выбор.

Здорово, что теперь пользователи смогут создавать свои собственные эмодзи, а не выбирать из ограниченного списка доступных.

«Genmoji» выглядят довольно мультяшно, чтобы пользователи не могли обманывать друг друга с помощью слишком реалистичных изображений.

Напомним, что в июне 2024 года Apple представила собственную систему искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. Известно, что часть возможностей ИИ от Apple будет реализована за счет интеграции с ChatGPT.

По информации Apple, функции генерирования эмодзи и изображений появятся в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia осенью 2024 года.

В свою очередь, Илон Маск заявил, что запретит использование устройств Apple для всех сотрудников своих компаний (100 тыс. – 170 тыс. человек по разным оценкам), если Apple внедрит ChatGPT в свои операционные системы.

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