Что такое байопик: история возникновения жанра и лучшие фильмы

Когда речь заходит о новых сериалах или фильмах, часто можно услышать термин «байопик». Мы уже разобрались с сиквелами и приквелами, настало время для изучения очередного кинематографического термина. На самом деле кроется за ним обычное биографическое кино.

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Что такое байопик?

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Сам этот термин возник еще в начале 1950-х. Слово байопик (biopic) по сути своей аббревиатура – сложение двух английских слов «biographical» и «picture». Дословно они как раз и переводятся, как биографическая картина. Этот жанр кинематографа рассказывает о жизни и судьбе некоей знаменитости, выдающейся личности. Используется реальное имя человека и настоящие факты его биографии. При этом упор делается не на освещение исторических хроник, а на влияние самого человека на события того времени.

У байопиков обычно драматическая основа, но некоторые фильмы такого рода включают в себя элементы комедии, экшена, мюзикла, анимации и других жанров. Допускается отступление от достоверности в пользу развития сюжета, а сами события подаются более драматично. В байопиках время сжимается, чтобы показать все основные события в жизни героя, а второстепенные люди могут сливаться в некое общее лицо.

Байопики могут сниматься как в жанре полноценного метра, так и в виде короткометражек («Никола Тесла, человек из будущего» или «Никто» об Элвисе Пресли) или же сериалов («Великолепные Медичи» или «Раневская»).

История байопиков

Фильмы-биографии появились в кино еще в самом его начале. Так, в 1899 году француз Жорж Мельес снял 10-минутный немой фильм «Жанна д’Арк». Хронометража хватило, чтобы показать историю девы с момента явления ей святого Николая и вплоть до гибели на костре. Впрочем, даже у этого фильма был предшественник — 18-секундный фильм «Казнь Марии Шотландской», снятый в 1895 году Альфредом Кларком. Но полноценным байопиком его считать сложно из-за короткого хронометража.

Золотой век Голливуда привел и к расцвету байопиков. С 1927 по 1960 в Америке было снято около 300 картин в этом жанре, некоторые из которых стали классикой. Тот же «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса вообще называют величайшим фильмом всех времен.

Правда, большая часть байопиков оказалась низкого качества из-за чрезмерного мелодраматизма. Жизни знаменитостей показывали яркими, эмоциональными, смещая акцент с самой жизненной драмы. Другим заметным фильмом этой эпохи можно назвать «Клеопатру» 1963 года — четырехчасовой масштабный эпик, сделавший звездой Элизабет Тейлор.

В 70-80-е блеск и гламур остались позади, востребованы стали более естественные истории. Теперь герои показывали всю сложность своего характера, раскрывались даже темные и неоднозначные страницы их биографии, подсвечивались личные драмы. Заметными фильмами эпохи стали «Амадей» (история Моцарта глазами Сальери), «Никсон». Сегодня байопики все так же в тренде. Только за последнее десятилетие вышли сотни фильмов в таком жанре.

Байопики в России

В России первые байопики снимались исключительно с точки зрения интереса к истории личности. В 1910 году торговый дом Ханжонкова выпустил сразу две ленты в этом жанре: «Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири» и «Петр Великий». В Советском Союзе кино решало задачи идеологии, оно должно было воспитывать на основе правильно освещения героических персонажей. Так что байопики оказались востребованными.

Помимо показа вождей, Сталина и Ленина, байопики посвящались и «правильным» правителям дореволюционной эпохи: Петру I, Александру Невскому, Ярославу Мудрому. Героями жанра стали военачальники Суворов, Ушаков, Чапаев. Режиссерам интересна оказалась жизнь и творческих личностей: Пушкина, Толстого, Чайковского. Жанр актуален и сегодня, современное отечественное кино рассказывает о жизни Высоцкого, Колчака, хоккеиста Харламова, Раневской, Магомаева и других знаменитостей.

Чем интересны байопики?

У этого жанра имеется несколько примечательных особенностей:

Фокус на главном герое. Правда, иногда байопик может быть посвящен и группе людей, объединенных какой-то общей идеей, делом.

Внимание к самым важным событиям в жизни реального человека. Байопик не обязательно расскажет всю биографию человека с момента рождения и до самой его смерти. Например, в «Оппенгеймере» показана юность ученого и его зрелые годы, когда он и работал над главным своим проектом.

Вольное обращение с фактами. Байопики могут опускать какие-то детали биографии героя (в «Коко до Шанель» нет ни слова о сотрудничестве героини с фашистами), рассказывать историю не в хронологическом порядке, а иногда даже придумывать сюжеты ради более напряженной и интересной истории. Так что доверять байопикам не стоит, режиссеры пытаются сохранить баланс между историей и творчеством, но перекосы всегда возможны.

Родственники байопиков

У байопиков есть родственники, с которыми их постоянно путают. Но в документальном кино на первый план выходят факты. Авторы таких фильмов принципиально хотят показать героя таким, каким он и был в реальной жизни, о чем говорят документы и воспоминания. Байопики же делают упор на художественное переосмысление биографии персонажа. Если «Нуреев» Жаклин и Дэвида Моррис построен на архивных кадрах, интервью и комментариях знакомых танцора, то «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса – классический байопик за счет игнорирования важных деталей личной жизни героя и заигрывания со временем.

Близок байопикам жанр докудрамы. В ней сочетаются документальное и игровое кино. История реальных людей домысливается в тех местах, где есть пробелы. Тем не менее докудрама – последовательная и тщательная реконструкция события, а не их вольная интерпретация.

Почему байопики не любят?

Далеко не всем зрителям нравится, как с экрана подается история их кумира. Например «Величайшего шоумена» (2017) о Финеасе Барнуме обвинили в поверхностности. Ни характер героя не был раскрыт, ни какие события его жизни вообще сделали из него звезду шоу-бизнеса. Байопик «Жанна д’Арк» (1999) Люка Бессона по мнению зрителей показал героиню психически нездоровой воительницей, а не святой хрупкой девушкой. В «Нине» (2016) о темнокожей иконе джаза Нине Симон роль досталась актрисе из Доминиканы со светлой кожей.

Байопики критикуют родственники и друзья героев, ведь сценаристы вольно трактуют факты, не утруждая себя консультациями. А сами герои порой даже подают в суд на создателей за очернение своей репутации. Даже в киноиндустрии не все любят байопики. Так, снявший «Оппенгеймера» Кристофер Нолан считает этот жанр бесполезным, загоняющим в рамки, обедняющим идею и заставляющим упрощать. А свой фильм режиссер предпочел назвать судебной драмой.

ТОП-20 лучших байопиков

1. «Игры разума» (о математике Джоне Форбсе), 2001 г.

2. «Зеленая книга» (о джазовом пианисте Доне Ширли), 2018 г.

3. «Пеле: Рождение легенды» (о футболисте Пеле), 2015 г.

4. «Ford против Ferrari» (об инженере Кэрролле Шелби), 2019 г.

5. «По соображениям совести» (о военном медике Десмонде Доссе), 2016 г.

6. «Оппенгеймер» (об ученом Роберте Оппенгеймере), 2023 г.

7. «Тренер Картер» (о баскетбольном тренере Кене Картере), 2005 г.

8. «Работа без авторства» (о художнике Герхарде Рихтере), 2018 г.

9. «Богемская рапсодия» (о рок-певце Фредди Меркьюри), 2018 г.

10. «Легенда №17» (о хоккеисте Валерии Харламове), 2012 г.

11. «Вселенная Стивена Хокинга» (об ученом Стивене Хокинге), 2014 г

12. «Калашников» (о конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове), 2020 г.

13. «Большая игра» (о создателе организации подпольных игр в покер Молли Блум), 2017 г.

14. «Мавританец» (о мавританце Мохаммеде Ульд Слахи, который содержался 14 лет в тюрьме США без предъявления обвинений), 2020 г.

15. «Эдди “Орёл”» (о прыгуне с трамплина Эдди Эдвардсе), 2015 г.

16. «Игра в имитацию» (о математике Алане Тьюринге), 2014 г.

17. «Основатель» (об одном из первых владельцев сети «Макдоналдс» Рэе Кроке), 2016 г.

18. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (о футболисте Льве Яшине), 2019 г.

19. «Тоня против всех» (о фигуристке Тоне Хардинг), 2017 г.

20. «Дом Gucci» (о Маурицио Гуччи — наследнике модного дома Гуччи), 2021

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