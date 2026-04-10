Apple удалила альтернативный клиент Telegram под названием Telega из App Store. Приложение позволяло обходить блокировки и пользоваться мессенджером без VPN в России. Разбираемся, что произошло, почему это важно для безопасности и какие уроки нужно извлечь пользователям.

Почему Apple удалила Telega из App Store

9 апреля 2026 года Apple без предупреждения удалила из App Store приложение Telega — альтернативный клиент Telegram, который завоевал популярность благодаря способности обходить блокировки мессенджера в России. При попытке найти приложение в магазине теперь появляется сообщение «запрашиваемая страница не найдена».

Удаление казалось внезапным, но на самом деле была целая цепочка событий. Все началось с того, что в марте 2026 года в интернете появился анонимный технический анализ, в котором разработчики Telega обвинялись в активации скрытой функции для перехвата данных пользователей. Это была серьезная претензия — гораздо серьезнее, чем просто обход блокировок.

Сам по себе этот анализ не объясняет удаление. Более важную роль сыграла цепочка других событий. Компания Cloudflare (известная своими услугами CDN и защиты от DDoS-атак) пометила домены Telega как потенциально опасные. После этого международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат приложения — тот самый, который подтверждает подлинность проекта и необходим для защищенного соединения по HTTPS.

Именно отзыв сертификата, а не сама пометка Cloudflare, стал решающим фактором. Без валидного сертификата приложение больше не может соответствовать требованиям App Store, и Apple просто не имела выбора — удалить его из магазина.

Сами разработчики Telega объяснили удаление иначе. Они заявили, что это произошло из-за негативных отзывов в магазине по поводу введенного ими списка ожидания, который был необходим из-за резкого скачка популярности приложения. По их словам, Apple могла неправильно истолковать эти отзывы и ответила удалением. Команда заверила, что работает над возвращением приложения в App Store.

В разделе «Новости» официального сайта «телеги» вообще нет упоминания об этом инциденте.

Однако на момент написания этой статьи в Google Play и RuStore приложение все еще доступно, что говорит о разных подходах к модерации между платформами.

Скрытые возможности перехвата данных в Telega

Серьезная претензия к Telega заключается в том, что разработчики якобы встроили функцию для перехвата данных между приложением и серверами Telegram. Согласно анонимной статье, это обнаружили в последней версии клиента для Android.

Вот что, по мнению авторов анализа, делало приложение опасным:

Подмена серверов Telegram. Весь трафик по протоколу MTProto (это фирменный протокол Telegram для защиты переписки) проходил не напрямую к Telegram, а через собственные прокси-серверы Telega. Это означает, что разработчики могли видеть ваши сообщения в момент их передачи — несмотря на шифрование.

Скрытая активация. По утверждению анализа, функция для перехвата была активирована 18 марта 2026 года, и большинство пользователей об этом не знали. Это не была опечатка или ошибка — это выглядит как намеренное действие.

Отправка данных в Россию. Серверы, через которые проходили данные, находились на территории РФ.

Если все это правда, то Telega — не просто альтернативный клиент, а приложение с возможностью перехвата данных. Это объясняет, почему Apple так быстро удалила его из магазина, несмотря на всю популярность.

Результаты безопасности альтернативных клиентов Telegram

Telega — не единственный альтернативный клиент Telegram, который вызывает подозрения. Компания RKS Global провела комплексный анализ восьми популярных альтернативных клиентов для Android и выяснила, что проблемы с безопасностью есть почти у всех.

Какие приложения тестировали

В исследовании участвовали:

1. Telegram Official (официальное приложение)

2. Telegram X

3. Plus Messenger

4. Nekogram

5. Graph Messenger

6. Telega

7. iMe

8. F-Droid (Forkgram, Mercurygram)

Основные опасности, которые обнаружили

Отправка данных на российские серверы. Три из восьми клиентов (Telega, Graph Messenger и iMe) перенаправляют данные на серверы в России. Это критическая уязвимость, если вы беспокоитесь о конфиденциальности.

Включение Analytics Google. Три клиента (Plus Messenger, Graph Messenger, iMe) явно подключают Firebase Analytics от Google — аналитику, которая собирает информацию об использовании приложения. Официальный Telegram деактивирует эту функцию, а альтернативные клиенты отменяют это решение. Результат: Google узнает, как вы пользуетесь мессенджером.

Большое количество рекламных SDK. Чем больше рекламных библиотек в приложении, тем больше разных компаний собирают о вас информацию. Самые проблемные:

Graph Messenger — 6 рекламных SDK

iMe — 15+ SDK (рекордсмен по сбору данных)

Plus Messenger — 1 SDK

Следы VK Group. В двух приложениях обнаружили технологии отслеживания от VK: MyTracker в Telega и ad.mail.ru в iMe. Это означает, что российские компании знают, как вы пользуетесь мессенджером.

Telega — самое опасное. В список проблем с этим клиентом входит все перечисленное выше плюс попытка подменить серверы Telegram. Это приложение стало олицетворением всех рисков альтернативных клиентов.

По результатам анализа, ни один из альтернативных клиентов не смог избежать серьёзных вопросов к безопасности. Даже относительно безобидные варианты собирают слишком много данных и не дают пользователю контроля над этим процессом.

Роль Cloudflare в удалении приложения

Удаление Telega из App Store не произошло бы без действий Cloudflare. Вот как это работало.

Cloudflare — это мировой гигант в области сетевых услуг. Компания предоставляет DNS, CDN и защиту от DDoS-атак. Но Cloudflare имеет также собственную базу данных подозрительных доменов и IP-адресов.

В Cloudflare пометили три домена Telega как шпионские:

telega.me

api.telega.info

telega.info

Сама по себе пометка в базе Cloudflare не убила бы приложение. Но за этим последовало более серьезное действие: международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат Telega.

TLS-сертификат — это электронный паспорт приложения и его серверов. Этот документ подтверждает, что соединение между вашим телефоном и серверами приложения защищено и подлинно. Без валидного сертификата невозможно установить безопасное HTTPS-соединение.

Apple требует от всех приложений наличие действующего сертификата. Когда GlobalSign отозвал сертификат Telega, приложение автоматически перестало соответствовать требованиям App Store. Компании Apple просто не осталось другого выбора — удалить его.

Интересно, что этот процесс называется «отмена проекта». Когда авторитетные компании (вроде Cloudflare и GlobalSign) помечают приложение как подозрительное, за этим следует цепочка действий — от удаления сертификата до удаления из магазинов приложений. Это работает как домино: одно действие запускает следующее.

Как Telegram теперь помечает неофициальные клиенты

В ответ на рост числа альтернативных клиентов Telegram принял важное решение. В начале апреля 2026 года мессенджер внедрил новую функцию — специальную отметку рядом с именами пользователей, которые используют неофициальные клиенты.

Когда вы видите такую отметку, рядом с никнеймом появляется уведомление:

«Абонент использует неофициальный клиент Telegram. Это может снизить защищенность переписки с пользователем».

Это простая, но эффективная мера. Telegram не блокирует альтернативные клиенты — они все еще работают. Но теперь каждый пользователь может видеть, кто именно использует неофициальное приложение, и сам принять решение о доверии.

Логика понятна: если человек пользуется Telega или другим альтернативным клиентом, который может быть скомпрометирован, вы имеете право об этом знать. Это информация, которая позволяет вам самим выбирать, доверять ли этому человеку свои переписки.

Некоторые пользователи могут возразить, что это нарушение приватности — система доносительства, которая помечает людей за выбор другого приложения. Но с точки зрения Telegram, это защита безопасности всех остальных пользователей. И трудно не согласиться, что это справедливо, учитывая обнаруженные проблемы с такими клиентами, как Telega.

Что нужно знать пользователям об альтернативных клиентах

Почему люди ищут альтернативы

Альтернативные клиенты Telegram (особенно Telega) завоевали популярность в России по понятной причине: официальный Telegram блокируется российским регулятором.

Главные риски

Утечка данных. Если альтернативный клиент перенаправляет ваш трафик через свои серверы (как это делает Telega), разработчики могут видеть ваши сообщения. Даже если Telegram использует шифрование, логин, пароль и метаданные о переписке могут быть в опасности.

Сбор аналитики. Как показало исследование RKS Global, большинство альтернативных клиентов собирают данные об использовании. Google, российские компании и другие получают информацию о том, как часто вы пользуетесь мессенджером, во сколько, какие чаты открываете.

Отслеживание. Если в приложение встроены рекламные SDK (а их может быть 15+), вас отслеживают десятки компаний. Это не только вопрос приватности, но и вопрос, на чьи интересы работает приложение.

Отсутствие обновлений безопасности. Официальный Telegram регулярно обновляется и закрывает уязвимости. Альтернативные клиенты могут оставаться без обновлений месяцами, если разработчик потеряет интерес или скроется.

Альтернатива альтернативам

Если в вашей стране блокируют Telegram, есть несколько вариантов безопаснее, чем альтернативные клиенты:

VPN. Это не идеальное решение, но оно позволяет использовать официальный Telegram и не рисковать его безопасностью. Выбирайте VPN от уважаемых компаний с хорошей репутацией.

Proxy в самом Telegram. Официальное приложение имеет встроенную функцию добавления прокси. Это безопаснее, чем полагаться на альтернативные клиенты, потому что обновления безопасности все еще получаются от Telegram.

Почему Apple права

Удаление Telega из App Store — это не цензура и не наказание за попытку обхода блокировок. Это простая защита пользователей от приложения, которое потенциально может украсть их данные. Apple имеет моральное и юридическое право контролировать, что распространяется через ее магазин.

Если вы используете официальный Telegram на iPhone, вы можете быть спокойны. Приложение прошло проверку Apple, имеет действующие сертификаты и регулярно обновляется. Это не идеально (Apple может видеть определенные метаданные), но это гораздо безопаснее, чем Telega и его аналоги.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли все еще пользоваться Telega на Android?

Технически да, приложение все еще доступно в Google Play и RuStore. Но учитывая обнаруженные проблемы с безопасностью, мы не рекомендуем это делать. Разработчики Telega не опровергли обвинения в перехвате данных, а только объяснили удаление из App Store кучей отрицательных отзывов.

Почему Telega удалили из App Store, но не из Google Play?

Google Play и App Store имеют разные критерии модерации. Apple более строгая, особенно когда речь идет о безопасности и сертификатах. К тому же, отзыв TLS-сертификата сразу делает приложение несовместимым с требованиями App Store, но на Google Play приложение может продолжать работать, пока не будут приняты более конкретные меры.

Может ли Telega вернуться в App Store?

Теоретически да, если разработчики получат новый TLS-сертификат и докажут, что больше не собирают данные. Но GlobalSign отозвал сертификат не просто так, и другие удостоверяющие центры будут к ним внимательнее.

Безопасны ли другие альтернативные клиенты Telegram?

Согласно исследованию RKS Global, все восемь протестированных альтернативных клиентов имеют проблемы с безопасностью — от сбора аналитики до отправки данных на российские серверы. Если вы ищете действительно безопасный мессенджер, лучше пользуйтесь официальным Telegram или переходите на более конфиденциальные альтернативы вроде Signal.

Может ли мне помочь VPN с официальным Telegram?

Да, VPN скрывает ваш IP-адрес и перенаправляет трафик через сервер VPN, позволяя обойти блокировку. Однако помните, что VPN-провайдер имеет доступ к вашему трафику, поэтому выбирайте проверенные компании с политикой неведения логов.

Почему Telegram не блокирует альтернативные клиенты?

Telegram технически не может полностью заблокировать альтернативные клиенты на уровне протокола — это был бы слишком радикальный шаг. Вместо этого мессенджер внедрил отметку о неофициальном клиенте. Это позволяет остаться открытым для экспериментов, но информирует пользователей об опасности.

Есть ли у Telegram своего рода «черный список» приложений?

Не в явном виде. Но система отметок о неофициальных клиентах служит той же цели — помечать приложения, которые потенциально опасны. Работает как мягкий, но эффективный способ дистанцирования от них.

Почему Cloudflare пометила домены Telega?

Cloudflare имеет собственную базу данных потенциально опасных доменов. После обнаружения информации о перехвате данных в Telega компания пометила его домены как шпионские. Это автоматически запустило процесс отзыва сертификатов и удаления приложения из магазинов.

Выводы

История Telega — это грустный пример того, как благие намерения (помочь людям общаться без блокировок) могут превратиться в опасность для безопасности. Приложение обещало решение, но на самом деле открывало дверь для утечки данных.

Apple поступила правильно, удалив его из App Store. Это не цензура — это защита пользователей. Если вы когда-нибудь вас попросят установить альтернативный клиент мессенджера или любого другого приложения, помните: комфорт не стоит конфиденциальности.

Используйте официальные приложения или проверенные законные способы обхода блокировок (VPN, прокси). Это медленнее, менее удобно, но вы будете спать спокойнее.

