Apple наконец-то дала профессионалам то, чего те ждали годами — полноценную линейку мониторов на любой бюджет и задачу. Studio Display и Studio Display XDR внешне выглядят почти одинаково, стоят на одних и тех же столах, но внутри — совершенно разные звери. Один заточен под широкий круг пользователей, второй — под тех, кто работает с цветом, видео и HDR-контентом на профессиональном уровне. Давайте разберемся, за что именно Apple просит вдвое больше денег и кому это действительно нужно.

Дизайн и конструкция

Если поставить Studio Display и Studio Display XDR 2026 года рядом, с расстояния пары метров вы их, скорее всего, не отличите. Оба монитора — это 27-дюймовые панели с разрешением 5K (5120 × 2880 пикселей, 218 ppi) в характерном для Apple минималистичном корпусе.

Никакого пластика, никаких дешевых решений — алюминий и стекло, как и положено технике такого класса. Издание PetaPixel в своем обзоре назвало качество сборки Studio Display XDR «феноменальным» — и с этим сложно поспорить, тактильно оба монитора воспринимаются как премиальные устройства.

Впрочем, не обошлось без замечаний. PetaPixel раскритиковало острые грани на подставке XDR-версии, довольно толстые рамки вокруг дисплея (по меркам 2026 года многие конкуренты делают тоньше) и встроенный несъемный кабель питания. Последний момент раздражает: если кабель повредится или вам нужна нестандартная длина — замена превращается в проблему.

Габариты самих мониторов совпадают, а вот размеры подставок отличаются в зависимости от модели. К этому вопросу мы еще вернемся ниже, когда будем подробно разбирать доступные варианты подставок. Вес мониторов отличается.

Оба монитора выпускаются в стандартной версии с антибликовым покрытием, а также доступны с опцией «nano-texture glass» (нанотекстурное стекло) — специальным матовым стеклом, которое рассеивает свет и минимизирует отражения. Эта опция особенно актуальна для тех, кто работает в помещениях с большими окнами или яркими источниками освещения. По отзывам пользователей на форумах, нанотекстурное стекло действительно делает разницу в солнечных комнатах — отражения практически исчезают, при этом картинка остается четкой и насыщенной.

Качество дисплея: яркость, контрастность, подсветка

Именно в качестве изображения кроется главная разница между этими двумя мониторами. И разница эта — колоссальная.

Обновленный Studio Display использует ту же панель, что и его предшественник. Камера, динамики и порты обновились, но сам дисплей остался прежним — те же 600 нит яркости, та же стандартная LED-подсветка. Для обычного монитора это отличный показатель — ярче большинства конкурентов, достаточно для комфортной работы при дневном свете. Но это именно SDR-монитор, без поддержки расширенного динамического диапазона. Контрастность здесь типичная для IPS-панелей: черный цвет — скорее темно-серый, если смотреть в затемненной комнате.

Studio Display XDR — совсем другая история. Во-первых, здесь используется mini-LED подсветка с 2304 зонами локального затемнения. Это означает, что подсветка может точечно выключаться или приглушаться в темных участках изображения, обеспечивая по-настоящему глубокий черный цвет. Коэффициент контрастности заявлен на уровне 1 000 000:1. В издании The Verge подтвердили, что на практике изображение получается «четким и чистым» с минимальным просачиванием подсветки благодаря точному управлению зонами затемнения.

Во-вторых, яркость. SDR-контент на XDR отображается при яркости до 1000 нит — это вдвое больше, чем у обычного Studio Display. А пиковая яркость HDR-контента достигает 2000 нит. В The Verge подтверждают, что XDR-монитор действительно способен поддерживать заявленные 2000 нит пиковой яркости, и назвали его «очень ярким на нормальном расстоянии за столом». Для сравнения: Apple заявляет, что это на 25% ярче, чем у Pro Display XDR, который стоил $4999. Получается, XDR-версия Studio Display по яркости и контрасту превосходит даже легендарный Pro Display XDR.

Знаменитый видеоблогер Маркес Браунли (MKBHD) выразился еще конкретнее: Studio Display XDR «лучше во всем» по сравнению с Pro Display XDR — ярче, с улучшенной контрастностью, меньшим блюмингом (эффект засветки вокруг ярких объектов) и дополнительным портом Thunderbolt.

Что это дает на практике? Если вы работаете с HDR-видео или фото, на Studio Display XDR вы увидите именно то, что увидит зритель на современном телевизоре или в кинотеатре. Яркие блики в кадре действительно «горят», темные сцены сохраняют детали, а переходы от света к тени выглядят естественно. В PetaPixel это подтвердили — HDR-контент на XDR «выглядит впечатляюще» — без подергиваний и рывков, с ограниченным эффектом гало. На обычном Studio Display все это будет выглядеть плоско — хорошо, красиво, но без того «вау-эффекта», который дает настоящий HDR.

Стоит отметить, что mini-LED подсветка — это не OLED, и этот момент единодушно подчеркнули все обозреватели. The Verge отметил, что просачивание подсветки у XDR хуже, чем у OLED-мониторов, а углы обзора не такие широкие. PetaPixel зафиксировал легкие эффекты свечения при отображении ярких объектов на темном фоне, а также «несколько превышающее допустимые нормы отклонение контрастности» в верхнем правом углу панели — хотя оговорился, что большинство людей эту разницу глазами не заметят. Кроме того, PetaPixel прямо написал, что по уровню черного и контрасту mini-LED все еще уступает OLED. Ближайший конкурент с OLED-матрицей — Asus ProArt OLED, но у него нет поддержки Thunderbolt 5 и такого набора референсных режимов.

Технология True Tone присутствует в обоих мониторах — встроенный датчик освещенности автоматически подстраивает цветовую температуру дисплея под окружающее освещение. Это делает изображение более естественным и снижает нагрузку на глаза, особенно при длительной работе.

Частота обновления и адаптивная синхронизация

Еще одно принципиальное различие — частота обновления экрана. Studio Display работает на стандартных 60 Гц. Для работы с текстом, дизайном, веб-серфингом и даже монтажом видео это более чем достаточно. Вы не будете испытывать дискомфорт — 60 Гц был золотым стандартом для десктопных мониторов десятилетиями.

Но Studio Display XDR предлагает 120 Гц с поддержкой Adaptive Sync. И вот тут те, кто привык к высокой частоте обновления на MacBook Pro с ProMotion, сразу почувствуют разницу. Скроллинг становится маслянисто-плавным, курсор мыши двигается без малейшего намека на размазывание, анимации macOS выглядят просто великолепно. MKBHD специально отметил, что благодаря 120 Гц Studio Display XDR идеально сочетается с MacBook Pro, у которого такая же частота обновления встроенного экрана. «Это лучшее, что можно получить» в качестве внешнего монитора для MacBook Pro — цитата Браунли, и с ней трудно не согласиться. Один раз попробовав 120 Гц на большом 27-дюймовом экране, вернуться к 60 Гц уже не хочется — и это не преувеличение, а реальный опыт множества пользователей.

Adaptive Sync — отдельная история. Эта технология позволяет монитору подстраивать частоту обновления под частоту кадров контента. При просмотре фильма с частотой 24 кадра экран переключится на 24 Гц, при игре — будет динамически менять частоту вслед за fps. Это устраняет разрывы изображения (tearing) и делает картинку более плавной. Геймеры на Mac оценят — тем более что Apple все активнее продвигает игровое направление.

Важный нюанс: не все Mac поддерживают Studio Display XDR на полных 120 Гц. Модели с чипами M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 и M3 будут работать с этим монитором, но только на частоте 60 Гц. Для 120 Гц нужны более новые чипы — M2 Pro и старше (кроме базового M2 и M3). Перед покупкой обязательно проверьте совместимость вашего Mac.

Процессор

Да, именно так — внутри мониторов Apple стоят полноценные мобильные процессоры. Studio Display 2026 оснащен чипом A19, а старшая модель Studio Display XDR получила A19 Pro. По сути, в каждый дисплей встроен маленький iPhone, который работает под управлением операционной системы на базе iOS.

Эти чипы не простаивают. На них завязана обработка изображения с камеры Center Stage, калибровка цветопередачи, управление подключенными устройствами через USB и Thunderbolt, пространственное аудио и еще целый ряд внутренних процессов. Фактически монитор сам себе хозяин — он не нагружает ваш Mac этими задачами, а решает их собственными силами.

Разница между моделями здесь не только в названии чипа. Studio Display работает с 8 ГБ оперативной памяти, тогда как Studio Display XDR — с 12 ГБ (в MacBook Neo — 8 ГБ RAM). На практике это означает, что XDR-версия располагает большим запасом для обработки данных с камеры и других фоновых задач. Заметите ли вы это в повседневной работе? Скорее всего, нет.

Отдельная история — встроенное хранилище. Оба монитора получили по 128 ГБ NAND-памяти, что вдвое больше, чем у предыдущего поколения Studio Display с его 64 ГБ. Эта память используется для хранения внутренней операционной системы, загрузки обновлений прошивки и, вероятно, диагностических данных. Пользовательские файлы на ней хранить нельзя — она полностью закрыта от владельца.

Зачем тогда так много? Все просто: Apple выгоднее использовать те же модули NAND, которые массово производятся для iPhone, чем заказывать отдельные чипы меньшего объема. Экономика масштаба в действии. Большая часть из этих 128 ГБ, скорее всего, так и останется незанятой — но Apple это явно не смущает.

Пользователи первого Studio Display наверняка помнят, как Apple выпускала обновления прошивки для монитора, улучшая работу камеры и микрофонов. Удвоенный объем хранилища гарантирует, что места для будущих апдейтов хватит надолго. А учитывая, что мониторы Apple покупаются на много лет, это разумная подстраховка.

Цветовые пространства и референсные режимы

Оба монитора поддерживают миллиард цветов и широкий цветовой охват P3 — здесь Studio Display не уступает. Но Studio Display XDR идет дальше и добавляет поддержку цветового пространства Adobe RGB. Для обычного пользователя это может показаться мелочью, но для фотографов и дизайнеров, работающих с печатной продукцией, это критически важно. Adobe RGB покрывает больший диапазон цветов в зеленых и голубых тонах, что необходимо для точной цветопередачи при подготовке изображений к печати.

Правда, тут есть нюанс, который выявил PetaPixel при тестировании: покрытие цветового пространства Adobe RGB у Studio Display XDR составило около 86%. Это хороший результат, но не идеальный — некоторые специализированные мониторы для работы с печатью покрывают Adobe RGB на 99%. Для большинства задач 86% будет достаточно, но если вам нужна абсолютная точность при подготовке к печати, это стоит учитывать.

Референсные режимы — это предустановленные профили, которые калибруют дисплей под конкретные стандарты индустрии. Вот где разница между двумя мониторами становится особенно заметной.

Studio Display предлагает 9 референсных режимов: Apple Display (P3-600 nits), HDTV Video, NTSC Video, PAL и SECAM Video, Digital Cinema (P3-DCI и P3-D65), Design and Print (P3-D50), Photography (P3-D65) и Internet and Web (sRGB). Достойный набор для большинства задач.

Studio Display XDR — это уже 16 референсных режимов (17 с учетом будущих обновлений), включая все те, что есть у обычной версии, плюс специализированные: HDR Video (P3-ST 2084) для работы с HDR-контентом, режимы для дизайна и фотографии в пространстве Adobe RGB, HDR Photography, а также два режима Medical Imaging (DICOM) с яркостью 350 и 600 нит, которые будут поддерживаться позднее.

The Verge уделил значительную часть своего обзора тестированию всех 16 доступных референсных режимов и пришел к выводу, что они «точные». Studio Display XDR сохранял точность цветопередачи на всех уровнях яркости — это подтвердил и PetaPixel в своем измерении. Для колористов и фотографов это крайне важная информация: монитор действительно работает как референсный инструмент, а не просто красивая картинка.

Для кинематографистов и колористов режим HDR Video (P3-ST 2084) — это мастхэв. Он позволяет видеть контент именно так, как его увидят зрители на HDR-совместимых экранах. На обычном Studio Display вы работаете вслепую — монитор просто не способен отобразить весь динамический диапазон HDR-контента.

Профессионалы отмечают, что XDR-версия отлично подходит для цветокоррекции в DaVinci Resolve и Adobe Premiere Pro — «наконец-то можно делать грейдинг HDR-контента на мониторе Apple, не покупая отдельный референсный дисплей за $5000+». И это действительно так — Studio Display XDR закрывает потребность, которую раньше решали только специализированные мониторы вроде Flanders Scientific. Конкурентов у XDR в его нише крайне мало: мониторов, сочетающих сверхвысокую яркость, HDR, высокую цветовую точность и Thunderbolt 5, на рынке практически нет. Ближайший аналог — Asus ProArt OLED, но у него свои компромиссы.

Камера и микрофоны

Оба монитора оснащены 12-мегапиксельной камерой с поддержкой функции «В центре внимания» (Center Stage) — система отслеживает вас в кадре и автоматически корректирует обрезку, чтобы вы всегда оставались по центру. Если к вам подсядет коллега — камера расширит угол, чтобы оба человека поместились в кадр. Работает с FaceTime, Zoom, Webex и другими популярными приложениями для видеосвязи.

Обе модели поддерживают «Обзор стола» (Desk View) — функцию, которая показывает вид сверху на ваш стол одновременно с вашим лицом. Удобно для демонстрации документов, рисунков или т.д. во время видеозвонков.

Edge Light (кольцевая подсветка) — еще одна общая фишка. Монитор создает виртуальное кольцевое освещение по краям дисплея, подсвечивая ваше лицо. Это заметно улучшает качество картинки при видеозвонках, особенно в условиях недостаточного освещения.

Apple подчеркивает, что камера в обновленном Studio Display получила «улучшенное качество изображения и производительность в условиях низкой освещенности». Это, видимо, ответ на критику оригинального Studio Display 2022 года, камера которого получила волну негативных отзывов — пользователи жаловались на мыльную картинку и странные артефакты.

Микрофонная решетка идентична: три студийных микрофона с высоким соотношением сигнал/шум и направленным формированием луча (beamforming). Система выделяет ваш голос и подавляет фоновые шумы. По отзывам пользователей предыдущего поколения Studio Display, микрофоны работали отлично — лучше, чем встроенные микрофоны большинства ноутбуков, и вполне сравнимо с недорогим внешним микрофоном. Оба монитора также поддерживают «Привет, Siri».

Звук

Акустическая система практически идентична в обоих мониторах: шесть динамиков, из которых четыре — низкочастотные вуферы с технологией шумоподавления (force-cancelling), и два высокочастотных твитера. Apple называет это «самой качественной акустической системой, когда-либо созданной для Mac», и судя по отзывам, это не просто маркетинг — но с оговорками.

Apple отмечает, что обновленная система динамиков в новом Studio Display выдает на 30% более глубокие басы по сравнению с предшественником. Учитывая, что звук оригинального Studio Display уже хвалили за сочность и объем, улучшение более чем приятное.

Оба монитора поддерживают Spatial Audio — пространственное звучание при воспроизведении контента в формате Dolby Atmos. Звук буквально обволакивает вас, создавая эффект присутствия. Конечно, это не полноценная система 7.1 и не студийные мониторы, но для встроенных динамиков — впечатляюще. Покупка Studio Display побуждает убрать отдельные колонки со стола, потому что встроенный звук вполне устраивает для повседневных задач. Если вам нужен звук для фонового прослушивания, видеозвонков и казуального просмотра фильмов — хватит с головой. Если вы аудиофил или работаете со звуком — внешняя акустика по-прежнему незаменима.

Подключения и порты

Набор портов у обоих мониторов одинаковый: два порта Thunderbolt 5 (до 120 Гб/с) и два порта USB-C (до 10 Гб/с). Расположены они на задней стенке корпуса. Один Thunderbolt 5 — upstream, для подключения к Mac, второй — downstream, для подключения высокоскоростных аксессуаров или последовательного подключения (daisy-chain) дополнительных мониторов. USB-C порты подходят для внешних накопителей, клавиатуры, мыши или зарядки iPhone.

В издании Tom’s Guide отметили удобство Thunderbolt 5 для последовательного подключения дисплеев как одно из весомых преимуществ обоих мониторов. При этом издание посетовало, что у монитора всего один входной порт — если вы хотите переключаться между несколькими компьютерами, придется каждый раз перетыкать кабель. KVM-функционал Apple не предусмотрела.

Но есть один важный нюанс: мощность зарядки. Studio Display заряжает подключенный MacBook мощностью 96 Вт. Studio Display XDR — 140 Вт. Разница существенная: 96 Вт достаточно для зарядки 14-дюймового MacBook Pro и большинства моделей MacBook Air, но 16-дюймовый MacBook Pro с мощными чипами потребляет больше. XDR-версия с ее 140 Вт спокойно справится даже с самым прожорливым ноутбуком Apple. При интенсивной работе с 16-дюймовым MacBook Pro на 96 Вт он может разряжаться быстрее, чем заряжается — с XDR такой проблемы точно не будет.

Возможности daisy-chain тоже различаются. К Studio Display можно последовательно подключить до четырех мониторов Studio Display — получится потрясающая мультимониторная конфигурация. Studio Display XDR позволяет подключить один дополнительный Studio Display XDR в цепочку (итого два XDR-монитора, более 29 миллионов пикселей) или до двух обычных Studio Display.

Это вполне логично: два монитора с разрешением 5K и HDR требуют серьезной пропускной способности, и даже Thunderbolt 5 имеет свои пределы. Но возможность поставить два Studio Display XDR рядом — это мечта любого колориста или VFX-художника.

Подставки и варианты крепления

Здесь разница не только техническая, но и финансовая, причем весьма ощутимая.

Studio Display поставляется в базовой комплектации с подставкой, регулируемой по наклону, с диапазоном наклона от −5° до +25°. Это простая, но надежная конструкция.

Габаритные размеры и вес монитора Studio Display с подставкой, регулируемой по наклону:

Ширина: 62,3 см

Высота: 47,8 см

Глубина: 16,8 см

Вес: 6,3 кг

Вместо нее можно бесплатно выбрать адаптер VESA — для крепления на стену или монтажный кронштейн.

Габаритные размеры и вес монитора Studio Display с адаптером VESA:

Ширина: 62,3 см

Высота: 36,2 см

Глубина: 3,1 см

Вес: 5,4 кг

А вот подставка с регулировкой наклона и высоты обойдется в дополнительные $400. Это один из тех моментов, где Apple традиционно вызывает недовольство пользователей: казалось бы, регулировка высоты — базовая потребность, но за нее просят доплатить четыре сотни долларов.

Габаритные размеры и вес монитора Studio Display с подставкой, регулируемой по наклону и высоте:

Ширина: 62,3 см

Высота: от 47,9 см до 58,3 см

Глубина: 20,7 см

Вес: 7,6 кг

Studio Display XDR подходит к этому вопросу щедрее. В базовую комплектацию уже входит подставка с регулировкой наклона и высоты — та самая, за которую у обычного Studio Display просят доплату.

Габаритные размеры и вес монитора Studio Display XDR с подставкой, регулируемой по наклону и высоте:

Ширина: 62,3 см

Высота: от 47,8 см до 58,3 см

Глубина: 21,4 см

Вес: 8,5 кг

Вместо нее можно бесплатно выбрать VESA-адаптер. То есть Apple, понимая ценовой сегмент XDR-версии, не стала экономить на подставке — и правильно сделала. Покупатель монитора за $3299 не должен доплачивать за возможность поднять экран на удобную высоту.

Габаритные размеры и вес монитора Studio Display XDR с адаптером VESA:

Ширина: 62,3 см

Высота: 36,2 см

Глубина: 3,3 см

Вес: 6,3 кг

Обе подставки с регулировкой высоты оснащены балансирным рычагом, который компенсирует вес дисплея. Перемещать монитор вверх-вниз можно буквально одним пальцем — он ощущается практически невесомым. Диапазон регулировки — 105 мм по высоте и 30° по наклону. По отзывам владельцев, механизм работает безупречно: плавно, без люфтов и скрипов, и сохраняет заданное положение без малейшего проседания.

VESA-адаптер совместим с любыми стандартными креплениями 100×100 мм и поддерживает как альбомную, так и портретную ориентацию дисплея. Портретный режим пригодится программистам или тем, кто работает с длинными документами.

Важно: подставку нельзя поменять после покупки. Она выбирается при заказе и устанавливается на заводе. Это давняя «традиция» Apple, которая раздражает многих пользователей, но компания, видимо, считает это частью конструктивной целостности устройства.

Совместимость

Оба монитора совместимы с Mac на процессорах Apple Silicon и требуют macOS Tahoe 26.3.1 или новее. Список поддерживаемых моделей идентичен: MacBook Pro 16 и 14 дюймов (2021 и новее), MacBook Pro 13 дюймов (M1, 2020 и новее), MacBook Air 15 и 13 дюймов, Mac Studio (2022 и новее), Mac mini (2020 и новее), Mac Pro (2023 и новее), iMac 24 дюйма (2021 и новее).

Оба монитора также совместимы с iPad: iPad Pro (M4 и M5), iPad Pro 12,9 дюйма (3–6 поколение), iPad Pro 11 дюймов (1–4 поколение), iPad Air (M2, M3 и M4) и iPad Air 5-го поколения. Требуется iPadOS 26.3.1 или новее.

Ключевое отличие в совместимости — поддержка 120 Гц на Studio Display XDR. Как уже упоминалось, Mac с чипами M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 и M3 поддерживают XDR-монитор только на 60 Гц. Все остальные функции при этом работают полноценно, но плавность 120 Гц будет недоступна. На iPad полные 120 Гц поддерживает только iPad Pro (M5).

Обратите внимание: оба монитора не совместимы с Intel-версиями Mac. Если у вас, скажем, Mac Pro 2019 года или iMac 2020 года на Intel — эти мониторы для вас не вариант. Apple окончательно отрезала все pre-Silicon устройства. Это может стать неприятным сюрпризом для тех, кто откладывал переход на Apple Silicon, но по состоянию на 2025–2026 год это уже не столько ограничение, сколько мягкий, но настойчивый намек от Apple.

Комплект поставки

Комплект поставки обоих мониторов лаконичен — в стиле Apple. В коробке вы найдете сам монитор с выбранной подставкой (или VESA-адаптером) и кабель Thunderbolt 5 Pro длиной 1 метр.

Одного метра кабеля хватит, если Mac стоит прямо на столе рядом с монитором. Если у вас Mac mini или Mac Studio стоит чуть дальше, придется докупить более длинный кабель отдельно. Thunderbolt 5 кабели — удовольствие не из дешевых, имейте это в виду при планировании бюджета. Кабели Thunderbolt 5 Pro от Apple стоят ощутимо, и альтернативы от сторонних производителей пока не так распространены.

В случае, если вы выбрали монитор с покрытием Nano-texture glass, то в комплект будет добавлена специальная ткань для полировки нанотекстового стекла.

Зарядное устройство или блок питания в комплект не входят — оба монитора питаются от сети напрямую (встроенный блок питания, поддержка 100–240 В). Это значит, что монитор можно подключить в любую розетку в любой стране.

Конфигурации и цены

Теперь к главному вопросу — деньгам. Ценовая разница между Studio Display и Studio Display XDR весьма существенна, и ее стоит разобрать детально.

Studio Display

Стандартное стекло — $1 599

Nano-texture стекло — $1 899

Подставка с регулировкой наклона (tilt-adjustable) — входит в базовую цену

VESA-адаптер — входит в базовую цену (выбирается вместо подставки)

Подставка с регулировкой наклона и высоты — доплата $400

Итого: минимальная конфигурация Studio Display — $1 599, максимальная (nano-texture + подставка с высотой) — $2 299.

Studio Display XDR

Стандартное стекло — $3 299

Nano-texture стекло — $3 599

Подставка с регулировкой наклона и высоты — входит в базовую цену

VESA-адаптер — входит в базовую цену (выбирается вместо подставки)

Итого: минимальная конфигурация Studio Display XDR — $3 299, максимальная — $3 599.

Разница в цене между базовыми версиями — $1 700. По сути, владельцы XDR-версии платят $1 700 сверху за 120 Гц, mini-LED подсветку «и немногое другое». Звучит жестко, но формально это правда — камера, микрофоны, динамики, порты и даже физические размеры одинаковы. Однако если учесть включенную в цену XDR подставку с регулировкой высоты (те самые $400 доплаты у обычной версии), реальная разница сокращается.

Если сравнить «максимальные» конфигурации (nano-texture + лучшая подставка), разница составляет $1 300: $2 299 против $3 599. При таком сравнении XDR-версия выглядит уже не так запредельно дорого — доплата $1 300 за HDR, 120 Гц и Adobe RGB вполне сопоставима с разницей между профессиональными и потребительскими мониторами других производителей.

Pro Display XDR, который Apple до сих пор продает, стоит $4 999 за стандартное стекло (подставка — отдельно за $999). Новый Studio Display XDR за $3 299 по многим параметрам его превосходит — ярче, имеет 120 Гц, встроенную камеру, микрофоны, шесть динамиков и подставку в комплекте. По соотношению возможностей к цене Studio Display XDR выглядит как отличное предложение для профессионалов.

Технические характеристики (таблица)

Характеристика Studio Display Studio Display XDR Дисплей 27″ 5K Retina 27″ 5K Retina XDR Разрешение 5120×2880, 218 ppi Подсветка LED Mini-LED, 2304 зоны затемнения Яркость (SDR) 600 нит до 1000 нит Яркость (HDR) — 2000 нит (пиковая) Контрастность Стандартная (IPS) 1 000 000:1 Частота обновления 60 Гц 120 Гц, Adaptive Sync Цвета 1 миллиард Цветовой охват P3 P3 + Adobe RGB True Tone Да Референсные режимы 9 16 (+ HDR, Adobe RGB, DICOM) Покрытие Nano-texture Опция (+$300) Процессор A19 A19 Pro Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ Встроенное хранилище 128 ГБ Камера 12 МП, «В центре внимания», «Обзор стола», «Кольцевая подсветка» Микрофоны 3 студийных Динамики 6 (4 вуфера + 2 твитера), Spatial Audio (Dolby Atmos) Порты 2× Thunderbolt 5 (120 Гб/с) + 2× USB-C (10 Гб/с) Зарядка Mac 96 Вт 140 Вт Daisy-chain До 4 Studio Display 1 XDR или 2 Studio Display Подставка в комплекте Наклон (высота +$400) Наклон + высота VESA Да (бесплатно, вместо подставки, регулируемой по наклону) Вес (подставка наклон + высота) 7,6 кг 8,5 кг Вес (VESA) 5,4 кг 6,3 кг Кабель в комплекте Thunderbolt 5 Pro, 1 м Совместимость Mac с Apple Silicon (macOS Tahoe 26.3.1+), iPad (iPadOS 26.3.1+) Цена (стандартное стекло) $1 599 $3 299 Цена (nano-texture) $1 899 $3 599

Вывод: какой монитор выбрать

Давайте начистоту: оба монитора — превосходные. Apple не выпускает плохих дисплеев, и даже «младший» Studio Display за $1 599 — это один из лучших 27-дюймовых мониторов на рынке. Четкая 5K-картинка, честная цветопередача P3, отличный звук, камера с Center Stage, Thunderbolt 5 — все это за цену, которая по меркам Apple вполне адекватна.

Обозреватели единодушны в одном: Studio Display XDR — это «не для всех». Большинство обзоров сходятся в том, что при цене $3 299 Studio Display XDR скорее всего не оправдает себя для рядового пользователя. Однако те же обозреватели единодушно хвалят качество изображения — и это тот случай, когда профессионал моментально поймет, за что платит.

Studio Display — ваш выбор, если:

Вы дизайнер, разработчик, копирайтер, менеджер или просто продвинутый пользователь, которому нужен красивый, качественный и функциональный монитор для повседневной работы. Вы не работаете с HDR-контентом на профессиональном уровне. Вам не критичны 120 Гц (или ваш Mac все равно их не поддерживает). Вы хотите сэкономить и вложить разницу в другое оборудование — например, в более мощный Mac или хорошую периферию.

Для 90% пользователей Studio Display — более чем достаточно. Изображение на нем четкое, цвета точные, экран яркий и приятный для глаз. Если вы переходите со стандартного 4K-монитора, разница в четкости будет заметна сразу. А если вы работали на встроенном экране MacBook — 27 дюймов пространства покажутся настоящим раем.

Studio Display XDR — ваш выбор, если:

Вы колорист, видеограф, кинематографист, работающий с HDR-контентом. Вы фотограф или дизайнер, которому нужна поддержка Adobe RGB для подготовки материалов к печати (хотя покрытие 86% стоит учитывать, если вам нужна абсолютная точность). Вы VFX-художник, аниматор или разработчик игр, для которого важны контрастность, 120 Гц и референсная точность цвета. Или вы просто перфекционист с соответствующим бюджетом, который хочет лучший монитор Apple из доступных без перехода к 32-дюймовому Pro Display XDR.

У Studio Display XDR попросту нет прямых конкурентов — никто на рынке не производит 27-дюймовые 5K mini-LED мониторы с частотой 120 Гц. Ближайший соперник — Asus ProArt OLED — использует другую технологию панели и не имеет поддержки Thunderbolt 5. В своем классе Apple создала уникальный продукт, и если вам нужен именно такой набор характеристик — альтернатив просто нет.

В пересчете на стоимость XDR-версия — это, пожалуй, самый выгодный профессиональный референсный монитор Apple. По сравнению с Pro Display XDR за $4 999 (+ $999 за подставку) новый Studio Display XDR за $3 299 с подставкой в комплекте — шаг вперед практически по всем параметрам. Да, mini-LED — это не OLED, и черный здесь не будет таким абсолютным. Да, легкий блюминг все еще присутствует, хотя и заметно уменьшился. Но для подавляющего большинства профессиональных задач — от цветокоррекции до 3D-моделирования — Studio Display XDR более чем достаточен.

Отдельно хочу отметить: если у вас 16-дюймовый MacBook Pro и вы выбираете между этими мониторами, зарядка 140 Вт у XDR — весомый аргумент. Не нужно думать о дополнительном зарядном устройстве, один кабель Thunderbolt 5 решает все: и картинку, и питание. С обычным Studio Display ваш мощный ноутбук может подзаряжаться медленнее, чем хотелось бы.

Если вас останавливает цена XDR, но вам нужен хороший монитор прямо сейчас — берите Studio Display без раздумий. Это не компромисс, а продуманный продукт для своей аудитории. А когда потребности вырастут (или бюджет позволит), можно будет добавить XDR в качестве второго экрана через последовательное подключение. Экосистема Apple на то и экосистема — все прекрасно работает вместе.

В конечном счете, выбор между Studio Display и Studio Display XDR — это не вопрос «хороший или плохой». Это вопрос «достаточно хороший или избыточно крутой». И то и другое — типичный Apple: если уж делать, то на совесть.

