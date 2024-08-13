В iOS 18 появилась функция «Музыкальные тактильные сигналы» (Music Haptics), которая позволяет людям с нарушениями слуха ощущать музыку через вибрации iPhone.

Функция использует вибродвижок iPhone, чтобы смартфон вибрировал в такт музыке. Если человек с нарушениями слуха включит песню и возьмёт смартфон в руку, он сможет ощутить ритм с помощью вибрации.

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Как включить и использовать функцию «Музыкальные тактильные сигналы»?

1. Откройте приложение «Настройки» на своём iPhone и перейдите в раздел «Универсальный доступ».

2. Выберите пункт меню «Музыкальные тактильные сигналы».

3. Установите переключатель «Музыкальные тактильные сигналы» в положение «Включено».

4. Откройте приложение «Музыка» и включите песню.

5. Держите iPhone в руках, чтобы ощутить вибрацию в такт песне.

Нюансы использования Music Haptics

Миллионы песен Apple Music уже поддерживают функцию «Музыкальные тактильные сигналы», но далеко не все.

Вы можете нажать кнопку «Музыкальные тактильные сигналы» на интерфейсе воспроизведения, чтобы временно отключить функцию. После этого вибрацию можно будет снова вернуть.

Даже когда громкость находится на нуле, функция продолжает работать.

Вы можете закрыть приложение «Музыка», и вибрация будет продолжаться до тех пор, пока играет песня. Для управления функцией можно нажимать кнопку «Музыкальные тактильные сигналы» на динамическом острове, на экране блокировки и в пункте управления.

Кстати, кнопку «Музыкальные тактильные сигналы» можно добавить в «Пункт управления» iOS 18 для удобного доступа.

Как функция «Музыкальные тактильные сигналы» влияет на заряд iPhone?

Когда Apple добавила функцию вибрации для клавиатуры, компания ясно дала понять, что она негативно влияет на заряд смартфона. Функция «Music Haptics» тоже будет быстрее разряжать ваш iPhone.

Чтобы экономить заряд, можно уменьшить громкость до нуля и заблокировать экран, пока работает функция.

Работа функции «Музыкальные тактильные сигналы» в сторонних приложениях

На данный момент функцию «Music Haptics» поддерживает только приложение «Музыка». Однако компания выпустила API для добавления поддержки и в сторонние приложения. Надеемся, что в будущем функция будет работать и в Spotify, YouTube Music и т.д.

Тандем с визуализацией на экране

В программе «Музыка» на Mac есть встроенная визуализация, которая подстраивается под музыку. К сожалению, в версии для iOS такой функции нет. Если бы её добавили, это был бы отличный тандем с вибрацией.

Apple могла бы менять обложку альбома/трека на экран с визуализацией, когда активна функция «Музыкальные тактильные сигналы». Возможно, в будущем добавят и это.

Ни одно из сторонних приложений с визуализацией из App Store не работает в сочетании с вибрацией хорошо.

Как отключить функцию «Музыкальные тактильные сигналы»?

Если функция вам больше не нужна, просто зайдите в приложение «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Музыкальные тактильные сигналы» и установите соответствующий переключатель в положение «Выключено».

Функция «Музыкальные тактильные сигналы» не работает, что делать?

Функция может не работать по следующим причинам:

1. Воспроизводится песня, которая не поддерживает «Музыкальные тактильные сигналы».

2. Отключена вибрация. Откройте приложение «Настройки», перейдите по пути «Универсальный доступ» → «Касание» и удостоверьтесь, что переключатель «Вибрация» установлен в положение «Включено».

3. Вибромоторчик в смартфоне вышел из строя.

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