Пока на рынке смартфонов почти все производители хвастаются батареями на 5000–7000 мА·ч и быстрыми зарядками, реальная автономность часто оказывается вовсе не тем, что обещали на коробке.
Редакция CNET провела масштабное испытание 35 популярных моделей смартфонов сезона 2025–2026 и выяснила, какие из них действительно можно назвать лидерами по автономности. Это исследование особенно важно, потому что для пользователей долгая работа от одного заряда давно стала ключевым критерием выбора — по значимости она уступает лишь цене устройства.
Результаты тестирования
Тесты состояли из двух ключевых сценариев:
- 3-часовой просмотр видео по Wi-Fi с яркостью на максимум
- 45-минутный тест в режиме реального использования — игры, социальные сети, звонки и мультимедиа.
Итоги получились интереснее, чем простое сравнение батарей по «мА·ч».
3-часовой видеотест
|Смартфон
|Остаток заряда после 3-часового видеотеста
|Apple iPhone 17 Pro Max
|91%
|OnePlus 15
|90%
|Apple iPhone 17
|89%
|OnePlus 15R
|89%
|Poco F7 Ultra
|87%
|Motorola Edge (2025)
|86%
|Samsung Galaxy S25 Plus
|86%
45-минутный тест в режиме реального использования
|Смартфон
|Остаток заряда после 45-минутного теста автономности
|Apple iPhone 17 Pro Max
|99%
|Apple iPhone 17 Pro
|98%
|Apple iPhone 17
|98%
|Apple iPhone 16E
|97%
|Motorola Moto G Stylus (2025)
|97%
|OnePlus 13R
|97%
|OnePlus 15
|97%
|Poco F7 Ultra
|97%
|Google Pixel 10
|96%
|Google Pixel 10 Pro Fold
|96%
|Motorola Edge (2025)
|96%
|Motorola Razr (2025)
|96%
Абсолютный лидер: iPhone 17 Pro Max
Несмотря на относительно умеренный аккумулятор в ~5088 мА·ч, флагман Apple уверенно опередил всех в обоих сценариях — видео и смешанном использовании. Причина проста: оптимизация железа и софта работает лучше, чем у конкурентов на Android.
Две философии автономности
Лучший результат показали не просто отдельные модели, а целые бренды с выверенной стратегией.
|Место
|Смартфон
|Цена в США
|Ёмкость батареи
|Кремний-углеродная батарея
|1
|Apple iPhone 17 Pro Max
|$1 199
|5 088 мА·ч
|Нет
|2
|Apple iPhone 17
|$829
|3 692 мА·ч
|Нет
|2
|OnePlus 15
|$900
|7 300 мА·ч
|Да
|3
|Poco F7 Ultra
|$649
|5 600 мА·ч
|Да
|4
|Apple iPhone 17 Pro
|$1 099
|4 252 мА·ч
|Нет
|5
|Motorola Edge (2025)
|$550
|5 200 мА·ч
|Нет
|5
|Motorola Moto G Stylus (2025)
|$400
|5 000 мА·ч
|Нет
|5
|OnePlus 13R
|$600
|6 000 мА·ч
|Да
|5
|OnePlus 15R
|$700
|7 400 мА·ч
|Да
Тест наглядно показал расхождение подходов Apple и лидеров Android-лагеря:
Путь Apple: тотальная оптимизация
Секрет успеха iPhone — в полном контроле над цепочкой: от проектирования чипов (A19 Pro) до создания операционной системы (iOS). Это позволяет выжимать максимум из каждого миллиампер-часа.
Путь OnePlus: новые технологии
OnePlus делает ставку на силикон-углеродные аккумуляторы. Они значительно плотнее традиционных литий-ионных, что позволяет увеличить емкость без увеличения физических размеров. Именно такие батареи применяются в нескольких моделях бренда, попавших в топ.
Лучшие бренды смартфонов по показателю автономности
Любопытно, что в борьбе брендов по среднему показателю автономности побеждает Apple, а второе место занимает OnePlus. Замыкают пятерку лидеров Motorola, Samsung и Google.
|Бренд
|Средний показатель автономности
|Apple
|91,70%
|OnePlus
|89,25%
|Motorola
|87,43%
|Samsung
|87,22%
|85,70%
Выводы и практические советы
В эпоху, когда смартфон — главный гаджет в повседневной жизни, автономность остается одним из главных критериев разумного выбора. И хотя цифры на упаковке дают общее представление, только объективные тесты показывают реальную картину. В 2026 году впереди по автономности — мощные флагманы Apple и OnePlus, а также удачные решения от Motorola, которые сочетают время работы, цену и практичность.
Итог тестов обнадеживает: проблема «не хватает на день» для современных смартфонов уходит в прошлое. Производители нашли разные пути решения, и теперь у пользователя есть выбор между философией безупречной оптимизации и мощью новых аккумуляторных технологий.
Практические советы
- Гнаться за новинкой ради батареи не всегда стоит. В среднем смартфоны 2025 года показали прирост автономности всего на 0,78% по сравнению с моделями 2024 года. Если батарея вашего текущего телефона износилась, часто дешевле и разумнее ее заменить, а не покупать новый аппарат.
- Не судите по емкости. История с iPhone 17 (3,692 мАч) и OnePlus 15 (7,300 мАч), поделившими второе место, доказывает: цифра в мАч — не главный показатель. Важнее общая эффективность платформы.
- Автономность стала доступной. В рейтинг лучших вошли не только флагманы. Бюджетные модели, такие как Motorola Moto G Stylus (2025), сочетают менее прожорливые экраны и процессоры с крупными батареями, что дает выдающийся результат за устройство стоимостью $400–500.
