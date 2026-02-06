Пока на рынке смартфонов почти все производители хвастаются батареями на 5000–7000 мА·ч и быстрыми зарядками, реальная автономность часто оказывается вовсе не тем, что обещали на коробке.

Редакция CNET провела масштабное испытание 35 популярных моделей смартфонов сезона 2025–2026 и выяснила, какие из них действительно можно назвать лидерами по автономности. Это исследование особенно важно, потому что для пользователей долгая работа от одного заряда давно стала ключевым критерием выбора — по значимости она уступает лишь цене устройства.

Результаты тестирования

Тесты состояли из двух ключевых сценариев:

3-часовой просмотр видео по Wi-Fi с яркостью на максимум

45-минутный тест в режиме реального использования — игры, социальные сети, звонки и мультимедиа.

Итоги получились интереснее, чем простое сравнение батарей по «мА·ч».

3-часовой видеотест

Смартфон Остаток заряда после 3-часового видеотеста Apple iPhone 17 Pro Max 91% OnePlus 15 90% Apple iPhone 17 89% OnePlus 15R 89% Poco F7 Ultra 87% Motorola Edge (2025) 86% Samsung Galaxy S25 Plus 86%

45-минутный тест в режиме реального использования

Смартфон Остаток заряда после 45-минутного теста автономности Apple iPhone 17 Pro Max 99% Apple iPhone 17 Pro 98% Apple iPhone 17 98% Apple iPhone 16E 97% Motorola Moto G Stylus (2025) 97% OnePlus 13R 97% OnePlus 15 97% Poco F7 Ultra 97% Google Pixel 10 96% Google Pixel 10 Pro Fold 96% Motorola Edge (2025) 96% Motorola Razr (2025) 96%

Абсолютный лидер: iPhone 17 Pro Max

Несмотря на относительно умеренный аккумулятор в ~5088 мА·ч, флагман Apple уверенно опередил всех в обоих сценариях — видео и смешанном использовании. Причина проста: оптимизация железа и софта работает лучше, чем у конкурентов на Android.

Две философии автономности

Лучший результат показали не просто отдельные модели, а целые бренды с выверенной стратегией.

Место Смартфон Цена в США Ёмкость батареи Кремний-углеродная батарея 1 Apple iPhone 17 Pro Max $1 199 5 088 мА·ч Нет 2 Apple iPhone 17 $829 3 692 мА·ч Нет 2 OnePlus 15 $900 7 300 мА·ч Да 3 Poco F7 Ultra $649 5 600 мА·ч Да 4 Apple iPhone 17 Pro $1 099 4 252 мА·ч Нет 5 Motorola Edge (2025) $550 5 200 мА·ч Нет 5 Motorola Moto G Stylus (2025) $400 5 000 мА·ч Нет 5 OnePlus 13R $600 6 000 мА·ч Да 5 OnePlus 15R $700 7 400 мА·ч Да

Тест наглядно показал расхождение подходов Apple и лидеров Android-лагеря:

Путь Apple: тотальная оптимизация

Секрет успеха iPhone — в полном контроле над цепочкой: от проектирования чипов (A19 Pro) до создания операционной системы (iOS). Это позволяет выжимать максимум из каждого миллиампер-часа.

Путь OnePlus: новые технологии

OnePlus делает ставку на силикон-углеродные аккумуляторы. Они значительно плотнее традиционных литий-ионных, что позволяет увеличить емкость без увеличения физических размеров. Именно такие батареи применяются в нескольких моделях бренда, попавших в топ.

Лучшие бренды смартфонов по показателю автономности

Любопытно, что в борьбе брендов по среднему показателю автономности побеждает Apple, а второе место занимает OnePlus. Замыкают пятерку лидеров Motorola, Samsung и Google.

Бренд Средний показатель автономности Apple 91,70% OnePlus 89,25% Motorola 87,43% Samsung 87,22% Google 85,70%

Выводы и практические советы

В эпоху, когда смартфон — главный гаджет в повседневной жизни, автономность остается одним из главных критериев разумного выбора. И хотя цифры на упаковке дают общее представление, только объективные тесты показывают реальную картину. В 2026 году впереди по автономности — мощные флагманы Apple и OnePlus, а также удачные решения от Motorola, которые сочетают время работы, цену и практичность.

Итог тестов обнадеживает: проблема «не хватает на день» для современных смартфонов уходит в прошлое. Производители нашли разные пути решения, и теперь у пользователя есть выбор между философией безупречной оптимизации и мощью новых аккумуляторных технологий.

Практические советы

Гнаться за новинкой ради батареи не всегда стоит . В среднем смартфоны 2025 года показали прирост автономности всего на 0,78% по сравнению с моделями 2024 года. Если батарея вашего текущего телефона износилась, часто дешевле и разумнее ее заменить, а не покупать новый аппарат.

. В среднем смартфоны 2025 года показали прирост автономности всего на 0,78% по сравнению с моделями 2024 года. Если батарея вашего текущего телефона износилась, часто дешевле и разумнее ее заменить, а не покупать новый аппарат. Не судите по емкости . История с iPhone 17 (3,692 мАч) и OnePlus 15 (7,300 мАч), поделившими второе место, доказывает: цифра в мАч — не главный показатель. Важнее общая эффективность платформы.

. История с iPhone 17 (3,692 мАч) и OnePlus 15 (7,300 мАч), поделившими второе место, доказывает: цифра в мАч — не главный показатель. Важнее общая эффективность платформы. Автономность стала доступной. В рейтинг лучших вошли не только флагманы. Бюджетные модели, такие как Motorola Moto G Stylus (2025), сочетают менее прожорливые экраны и процессоры с крупными батареями, что дает выдающийся результат за устройство стоимостью $400–500.

