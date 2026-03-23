iPhone Air: вдвое популярнее iPhone 16 Plus и другие неочевидные факты

iPhone Air оказался вдвое популярнее модели iPhone Plus, которую он заменил в линейке (Apple не выпускала iPhone 17 Plus). По данным аналитиков компании Ookla, основанным на реальном использовании сотовых сетей, Air уверенно занял свою нишу — и попутно обогнал Samsung Galaxy S25 Edge втрое.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

iPhone Air вдвое популярнее iPhone Plus

Аналитическая компания Ookla, известная своим приложением Speedtest, опубликовала данные о популярности моделей iPhone 17 в первые недели после старта продаж. Методика простая, но показательная: Ookla подсчитывает количество тестов скорости, выполненных на каждой модели iPhone, и сравнивает их доли. Это не продажи в чистом виде, но надежный индикатор реального использования устройств в сотовых сетях.

Главный вывод: iPhone Air набрал 6,8% от всех тестов в период запуска линейки iPhone 17. Для сравнения, iPhone 16 Plus в аналогичный период 2024 года набрал менее 3%. Air оказался примерно вдвое популярнее модели, которую он фактически заменил в линейке.

И хотя Air формально остается наименее популярной моделью в поколении iPhone 17, Apple наверняка считает эти цифры успехом. Потому что Plus был откровенно слабым звеном — а Air, похоже, нашел свою аудиторию.

Доли продаж линейки iPhone 17

Вот как распределились доли моделей в период запуска — по данным Ookla для рынка США:

Линейка iPhone 16 (конец 2024 года)

iPhone 16 Pro Max — 56%

— 56% iPhone 16 Pro — 34,9%

— 34,9% iPhone 16 — 5,9%

— 5,9% iPhone 16 Plus — менее 3%

Линейка iPhone 17 (начало 2026 года)

iPhone 17 Pro Max — 56% (без существенных изменений)

— 56% (без существенных изменений) iPhone 17 Pro — 30,6% (снижение с 34,9%)

— 30,6% (снижение с 34,9%) iPhone Air — 6,8% (рост с менее чем 3%)

— 6,8% (рост с менее чем 3%) iPhone 17 — 5,9% (без существенных изменений)

iPhone Air отобрал покупателей у iPhone 17 Pro

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Pro Max по-прежнему абсолютный король — больше половины всех продаж. Базовый iPhone 17 держится на прежнем уровне. А вот самое интересное происходит в середине линейки: Air вырос втрое по сравнению с Plus, и эти проценты он, похоже, забрал напрямую у iPhone 17 Pro. Его доля упала с 34,9% до 30,6% — и этот спад почти точно совпадает с ростом iPhone Air.

Логика здесь прослеживается: часть покупателей, которые раньше выбирали Pro ради премиального ощущения, теперь получили эти качества в Air — но по более доступной цене и без «прошных» функций, которые им, возможно, и не были нужны. Телеобъектив, ProRes-видео, экран 120 Гц — все это круто, но далеко не всем необходимо в повседневной жизни.

iPhone Air предложил то, чего раньше в линейке не было: ультратонкий премиальный смартфон без Pro-ценника. И часть аудитории Pro на это клюнула.

Почему Mini и Plus провалились, а Air — нет

Apple не первый год пытается найти «четвертую модель» для линейки iPhone. Сначала была ставка на компактность — iPhone 12 mini и 13 mini. Продажи разочаровали. Затем маятник качнулся в другую сторону — iPhone 14 Plus и 15 Plus предложили большой экран без Pro-функций. Продажи снова оказались ниже ожиданий: Plus стабильно собирал менее 3% от общего пирога.

Проблема Plus была концептуальной: зачем покупать большой iPhone без Pro-камер и ProMotion, если за сопоставимые деньги можно взять Pro с экраном того же размера? Аргументов «за» было мало — разве что чуть лучшая автономность.

iPhone Air решил эту задачу иначе. Он не пытается быть «большим, но дешевым» или «маленьким, но удобным». Он предлагает уникальное качество, которого нет у других моделей, — ультратонкий корпус. Это четкое позиционирование, понятное любому покупателю в магазине. Тонкий, легкий, стильный — и при этом не Pro. По моему мнению, именно эта ясность позиционирования и отличает Air от провалившихся экспериментов с Mini и Plus.

В каких странах iPhone Air популярнее всего

Данные Ookla выявили интересную географическую картину. Все цифры выше относились к рынку США. Но за пределами Штатов iPhone Air показал еще более впечатляющие результаты:

Южная Корея — 11,2% от всех тестов (почти вдвое больше, чем в США)

— 11,2% от всех тестов (почти вдвое больше, чем в США) Япония — высокий спрос

— высокий спрос Швеция — высокий спрос

— высокий спрос Сингапур — высокий спрос

Закономерность просматривается: Air особенно популярен в странах, где ценят дизайн, компактность и статусность устройств. В Южной Корее и Японии тонкие смартфоны традиционно пользуются повышенным спросом — культура потребления электроники там заточена на эстетику и портативность. Не удивлюсь, если в этих регионах Air со временем обгонит базовый iPhone 17.

iPhone Air против Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge — прямой конкурент iPhone Air в сегменте ультратонких смартфонов. И здесь данные Ookla однозначны: на рынке США iPhone Air собрал более чем в 3 раза больше тестов, чем Galaxy S25 Edge.

Это серьезный разрыв. Samsung первым анонсировал концепцию «тонкого флагмана» с Galaxy S25 Edge, но Apple, как это часто бывает, вышла позже — и сразу забрала бо́льшую долю рынка. Рецепт знакомый: не быть первым, но быть лучшим (или как минимум — более желанным).

Справедливости ради, Galaxy S25 Edge вышел позже и не во всех регионах одновременно, что могло повлиять на цифры. Но тройное преимущество Air на домашнем рынке Samsung — это все равно показательно.

Модем Apple C1X в iPhone Air: почти на уровне Qualcomm

Помимо продаж, данные Ookla раскрыли еще одну важную деталь — производительность собственного модема Apple C1X, установленного в iPhone Air.

Напомню предысторию. Первый модем Apple собственной разработки — C1 — дебютировал в iPhone 16e. Он работал, но заметно уступал модемам Qualcomm по скорости и стабильности 5G-соединения. Многие тогда (включая меня) отнеслись к нему скептически: казалось, Apple еще далеко до паритета с Qualcomm.

C1X в iPhone Air — совсем другая история:

Скорость загрузки (download) на 5G — почти на уровне модема Qualcomm в iPhone 17 Pro. В типичных условиях использования разница минимальна.

— почти на уровне модема Qualcomm в iPhone 17 Pro. В типичных условиях использования разница минимальна. Скорость отдачи (upload) — пока отстает от Qualcomm. Это ожидаемо для второго поколения собственного модема, но прогресс впечатляет.

— пока отстает от Qualcomm. Это ожидаемо для второго поколения собственного модема, но прогресс впечатляет. По сравнению с C1 в iPhone 16e — значительный скачок вперед по всем параметрам.

Это важный сигнал. Apple за одно поколение сократила разрыв с Qualcomm с «заметного отставания» до «практического паритета» в скорости загрузки. Если компания сохранит такой темп, к iPhone 18 модемы Qualcomm в линейке Pro могут оказаться ненужными. Впрочем, это пока спекуляция — upload-скорости и стабильность в сложных условиях все еще требуют доработки.

Что это значит для будущего линейки iPhone

Данные Ookla рисуют довольно четкую картину:

1. iPhone Air — успешный эксперимент. После провалов Mini и Plus Apple наконец нашла формулу для четвертой модели. Ультратонкий корпус — это достаточно сильное уникальное преимущество, чтобы привлечь покупателей, которые раньше выбирали Pro или вообще не обновлялись.

2. Линейка Air, скорее всего, останется надолго. Удвоение показателей по сравнению с Plus — это аргумент, который невозможно игнорировать. Ожидаю, что в 2027 году мы увидим iPhone 18 Air с улучшенными характеристиками и, возможно, еще более тонким корпусом.

3. iPhone Pro под давлением. Падение доли Pro с 34,9% до 30,6% — первый звонок. Если Air продолжит отбирать аудиторию у Pro, Apple придется четче разводить эти модели по функциональности. Возможно, Pro получит эксклюзивные функции, которых не будет ни в Air, ни в базовой модели.

4. Модем C1X — это заявка на независимость от Qualcomm. За одно поколение Apple прошла путь от «ну, работает» до «почти как Qualcomm по скорости загрузки». Это впечатляет и дает основания полагать, что через 1–2 года Apple полностью откажется от модемов Qualcomm во всей линейке.

5. Samsung Galaxy S25 Edge проиграл первый раунд. Тройное отставание от iPhone Air на ключевом рынке — болезненный удар для Samsung. Концепцию ультратонких флагманов Samsung придумал первым, но Apple реализовал убедительнее.

По моему мнению, iPhone Air — это именно тот продукт, которого не хватало в линейке iPhone. Не «Pro для бедных», не «большой экран ради большого экрана», а самостоятельная модель с понятным позиционированием. И рынок это подтверждает цифрами.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac.