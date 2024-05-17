Анаморфоз: искусство искаженных образов: примеры на фото и видео

Анаморфоз является одним из самых удивительных феноменов в изобразительном искусстве. Самые известные примеры — это 3D-рисунки на асфальте, фото с которыми так часто делают прохожие. Однако истинная магия анаморфозов заключается в более сложных для восприятия работах, требующих использования зеркал, особенно цилиндрических — самых зрелищных и эффектных.

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Что такое анаморфоз в искусстве?

Анаморфоз — это специальная техника изобразительного искусства, при которой искаженное изображение или конструкция (недоступные для восприятия при первом взгляде) под определенным углом обзора или при использовании специальных устройств (зеркал, стальных цилиндров и т.д.) становится различимой и понятной.

Этот прием часто применяется для создания оптических иллюзий или скрытых изображений.

История зарождения анаморфной живописи

В эпоху Средневековья искусные мастера тайно использовали приемы анаморфозы для создания запретных в то время изображений эротического и сатирического содержания. Благодаря искажению проекции, такие рисунки распространялись совершенно безопасно — их истинный смысл нельзя было разгадать без специальных зеркал или взгляда с особого ракурса. Анаморфная живопись также применялась при росписи храмов и церквей. Изображения искажались таким образом, чтобы со стандартной точки обзора они воспринимались в гармоничных пропорциях.

Однако по-настоящему расцвет анаморфного искусства пришелся на XVI век — эпоху вычурного барокко. В это время пышность форм, обилие декора и визуальных эффектов стали главными критериями изобразительного стиля. Совпадение с периодом распространения плоских стеклянных зеркал также поспособствовало развитию техник анаморфной живописи.

Одним из величайших шедевров того времени стала работа Ганса Гольбейна Младшего «Послы» (1533 г), созданная во время пребывания художника в Англии. На первый взгляд полотно представляет собой изящную натюрмортную композицию из различных предметов высокого искусства.

Однако, взглянув глубже, зритель обнаруживает скрытый анаморфный элемент — изображение человеческого черепа, символизирующее бренность бытия.

Смотрите, как сама картина и ее скрытый элемент выглядят вживую в лондонской Национальной галерее:

Как создаются анаморфозы?

Анаморфная живопись требует от художника исключительного мастерства, безупречных знаний законов оптики, перспективы и геометрии. Даже малейшая погрешность в расчетах может безвозвратно разрушить задуманный эффект оптической иллюзии.

Процесс создания анаморфоза начинается с обычного эскиза, который переносится в квадрат, разделенный сеткой вспомогательных линий. Затем изображение искажается в соответствии с определенными принципами и размещается на радиальной сетке. Чем выше элемент композиции должен располагаться в отражающем зеркале, тем дальше от центра он наносится на сетку.

Для начинающих мастеров рекомендуется осваивать анаморфозы, используя простые изображения и специальные раскраски-конструкторы. Со временем, с накоплением опыта, можно переходить к более сложным проектам. Главное — постоянно проверять свою работу с помощью зеркала.

Подлинными виртуозами анаморфной живописи по праву считаются Мауриц Корнелис Эшер и его ученик Иштван Орос. Эти гении посвятили себя изучению форм, законов перспективы и оптических эффектов. Благодаря энциклопедическим знаниям и безграничному терпению, им удалось создать поистине гениальные и невероятно сложные анаморфные шедевры, не имеющие аналогов в мире.

Суть анаморфной живописи — это искусство обмана зрения, способность пробудить недоверие к тому, что человек воспринимает своими глазами. Кажущаяся реальность вдруг разрушается, обретая новые, неожиданные грани. Именно в этой загадочной трансформации привычных форм и линий проявляется истинное мастерство художника-анаморфиста.

На фото ниже: рисунок «Пегас», созданный итальянской группой уличных художников «Truly Design Studio» в Париже.

Процесс создания:

Примеры анаморфоза

В наши дни анаморфозы продолжают оставаться актуальными и востребованными. Изображения, обманывающие зрение и создающие эффект оптической иллюзии, активно применяются в рекламе, уличном искусстве (стрит-арте) и оформлении интерьеров. Причем анаморфозы встречаются не только в виде рисунков, но и объемных инсталляций, состоящих из множества разнообразных предметов.

Многие современные художники используют анаморфные проекции в своих произведениях, создавая впечатляющие 3D-рисунки прямо на асфальте с помощью специальной техники меловой живописи. Подобные рисунки вызывают восторг у зрителей, которые с удовольствием фотографируются на их фоне, становясь частью иллюзорного пространства.

В арт-центрах и галереях также можно встретить анаморфные инсталляции, выполненные из разнообразных предметов и материалов. Порой кажется, что обыкновенные вещи парят в воздухе или принимают причудливые формы. Секрет этой магии — в особой технике размещения объектов, которая создает эффект искаженной перспективы.

Ниже представлено видео процесса создания инсталляции в стиле анаморфоз от известного французского художника Бернара Праса (Bernard Pras).

И еще несколько видео с его работами:

Искусство анаморфоза помогает взглянуть на привычные вещи под новым углом и создать нечто гораздо более интересное и притягательное, чем простая живопись на плоскости. Удивительная оптическая иллюзия заставляет зрителя вовлекаться, вглядываться, разгадывать загадку скрытого изображения.

Феномен двойного восприятия

Анаморфоз — это не просто искусство создания обманчивых образов. В основе этого явления лежит более глубокая философская концепция двойного, а порой и множественного восприятия реальности. Каждый взгляд, каждый ракурс открывает новые грани мира, новые истины, ранее скрытые от глаз. Мастера анаморфного искусства блестяще иллюстрируют эту идею в своих произведениях. Изначально простая, незамысловатая картина обретает скрытые пласты смыслов и символов, доступных лишь под определенным углом зрения. Таким образом, анаморфозы вынуждают нас пересматривать привычные представления, отказываться от шаблонов и стереотипов мышления.

Оптическая иллюзия становится метафорой разносторонности и многогранности нашего бытия, призывая ценить каждый взгляд, каждую точку зрения. Ведь никогда не знаешь, что скрывается за внешней, поверхностной видимостью вещей. Возможно, стоит всего лишь изменить угол обзора — и откроются новые, ранее недоступные истины.

Анаморфоз — это искусство, бросающее вызов самым смелым творческим умам. Способность увидеть прекрасное в искаженных формах, гармонию в кажущемся хаосе линий — вот что отличает истинных мастеров этого жанра. Их произведения преодолевают границы плоскости, выходят в пространство, покоряя зрителя эффектом причастности к созданной иллюзии.

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