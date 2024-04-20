Наш мир вовсе не такой, каким мы его видим, слышим и чувствуем. Человеку даны органы и рецепторы, чтобы обеспечить реалистичное восприятие действительности. И если мы не верим чужим описаниям, то всегда есть возможность лично потрогать предмет, осмотреть его или даже попробовать на вкус. И как тут не полагаться на собственные ощущения? Между тем даже их окружающая действительность без труда вводит в заблуждение.

Как нас обманывает зрение

Не секрет, что именно зрение – наш главный орган восприятия реальности. Но он не безгрешен. Ведь даже простые советы о выборе одежды, о том, что черный цвет – стройнит, а светлый – зрительно утолщает фигуру, имеют как раз отношение к зрительным иллюзиям. И эта игра черного и белого была известна еще в XIX веке, открывший ее немецкий физик Герман Гельмгольц назвал это «иллюзией освещения». Суть ее заключается в наличии в нашей системе зрения двух типов нейронов, одни чувствительны к светлым объектам, другие же — к темным. И первый тип как раз ведет себя активнее, выделяя светлые предметы.

Примером оптического обмана может быть комната Эймса. В иллюзии участвует комната в форме трапеции с наклонными стенами, полом и потолком.

Яблык в Telegram и YouTube.

Однако специальным образом выложенная плитка дает ощущение правильных, прямоугольных форм. Из-за этого находящийся в одном углу человек будет казаться намного меньше, чем находящийся в другом углу.

И придуманный офтальмологом Эймсом в 1946 году эффект не просто забавный, а еще и стал источником спецэффектов для кино. Ведь в таких условиях нетрудно «создать» карликов или великанов.

Простой иллюзией видится уменьшающийся круг. На гифке серые кружки вокруг центрального оранжевого то уменьшаются, то увеличиваются. Наблюдателю кажется, что и размер цветного элемента тоже меняется. Однако это лишь иллюзия – изменение размера оранжевого круга в центре наш мозг производит за счет активного изменения размеров его соседей.

Закрученная в спираль цепочка из квадратиков видится пересечением кругов.

Однако рассмотреть истинное положение элементов мешают контрастные элементы. Они сбивают фокус. Мозгу кажется, что круги пересекаются, наползая друг на друга. Зрение подает разнородные сигналы, противоречащие друг другу. Один сигнал кричит о спирали, другой – о кругах. И именно версия о спирали или пересечении кругов кажется самой правдоподобной, ведь полноценно оценить положение всех элементов мы просто не в состоянии. Вот мозг и выдает понятную ему версию о закрученной спирали. Но если поверх цепочки наложить цветную линию, то иллюзия быстро развеется. Объекты станут жестко привязанными – мы увидим те самые концентрические круги.



Но интересно еще и то, что одно и то же изображение люди могут видеть совершенно по-разному, ниже три легендарных примера (проверьте их, когда будете находиться в компании друзей):

Одни люди утверждают, что на этой фотографии изображено белое платье с бежевыми (золотыми) вставками, другим кажется, что оно черно-синее.

Одни люди видят здесь розово-белые кроссовки, другие — серо-бирюзовые (результаты опроса здесь).

Еще одни кроссовки. Для одних они черные, другие же видят здесь белую обувь.

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Как нас обманывает слух

Ошибочную информацию в мозг может подавать и слух. Дело в том, что он обычно работает в связке со зрением. Но если визуальная информация противоречит тому, что мы слышим, то мозг предпочитает верить картинке.

Любопытным оказывается эффект МакГурка. С ним человеку тяжело бороться, даже если он знает, что происходит. Но данный эффект как раз и показывает связь между слухом и зрением.

На видео мужчина произносит один и тот же звук «па», мы привыкаем к правильному движению губ. Но потом картинка меняется, он словно бы начинает говорить «фа» – и это мы начинаем слышать! Но на самом деле звук остается прежним. Понять это можно, просто закрыв глаза на момент произнесения слов.

И этот эффект наблюдается не только в отношении отдельных звуков, но и с целыми словами. Ниже размещен фрагмент из фильма «Бойцовский клуб», завирусившийся в соцсетях, в котором вы услышите «Короновирус» или «Корнелиус» в зависимости от того, какое слово прочтете на экране.

Ожесточенные споры также вызвала звуковая иллюзия со словом «Laurel» (Лорел), произнесенным машинным голосом. Многие пользователи слышат совсем другое слово – «Yanny» (Енни). А ведь эти слова совсем не похожи! Удивительно, но в комментариях к видео встречаются даже люди, которые способы слышать оба варианта.

Как нас обманывают вкусовые рецепторы

Вкусовые рецепторы помогают ощутить вкус пищи, сортируя вкусное и невкусное. Но можно ли им доверять? Довольно известный эксперимент был проведен с ценителями вина. Им дали на дегустацию один и тот же напиток. Но в первом случае он предстал обычным белым вином, во втором же его внешний вид был изменен лишь за счет красителя. И ценители стали улавливать уже новые нотки, присущие именно красному вину.

Даже цвет посуды влияет на вкус еды. Поданный в оранжевой или кремового цвета чашке горячий шоколад кажется более сладким и ароматным, чем этот же продукт в посуде красного или белого цвета. Собственно, работает этот принцип и с другими напитками. Известно, что желтая банка «усиливает» вкус лимона, газировка из синей банки лучше утоляет жажду, чем она же из красной, а напиток из розовой емкости слаще.

Резиновая рука, или как нас обманывают тактильные ощущения

И если нас обманывают основные наши источники восприятия мира, то уж на тактильные ощущения точно нельзя надеяться. Классическим доказательством является эксперимент-иллюзия резиновой руки. Человек кладет на стол одну руку, рядом с которой помещают резиновую модель второй. Настоящая же рука оказывается лежащей параллельно за ширмой и ее испытуемый не видит.

В ходе эксперимента синхронно кисточками проводят по обеим рукам: фальшивой и настоящей спрятанной, касаясь одних и тех же мест. Мозг привыкает к картинке и начинает воспринимать резиновую руку своей настоящей, ведь от нее поступают правильные тактильные ощущения. И когда по резиновой руке вдруг бьют молотком, человек испытывает сильный испуг. Более того, в ходе этого эксперимента рука за ширмой оказывалась холоднее первой, настоящей. Визуальная картинка обманула мозг, он перестал воспринимать информацию от настоящей конечности. Опыт показал, как наше ощущение тела связано с нашим зрением и образом мышления.

Обманом со стороны тактильных органов можно отнести и фантомные боли – у людей «болит» отсутствующая после ампутации часть тела. Мозг ее все еще «чувствует» и создает у себя острые болезненные сигналы.

Несмотря на то, что и сам по себе наш мир полон искажений и иллюзий, и сами ученые их придумывают, в шутку ли разыгрывая людей или с целью изучения нашего мозга, других вариантов восприятия действительности у нас нет. Человек вынужден доверять своему зрению, слуху, вкусу и тактильным ощущениям, но при этом всегда надо помнить о возможности естественных заблуждений.

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