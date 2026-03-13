MacBook Neo: самый ремонтопригодный ноутбук Apple благодаря модульному дизайну

Apple сделала то, чего от нее не ждали уже очень давно. MacBook Neo оказался самым ремонтопригодным ноутбуком компании за последнее десятилетие. Полная разборка — за шесть минут. Клавиатуру теперь можно заменить отдельно.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Модульная конструкция MacBook Neo

Apple и ремонтопригодность — это два слова, которые раньше в одном предложении звучали как парадокс. Годами купертиновцы проектировали свои ноутбуки так, будто внутрь них вообще никогда не должна заглядывать человеческая рука. Клей, проприетарные винты, спаянные модули — все это стало визитной карточкой MacBook. И вот теперь MacBook Neo переворачивает эту традицию с ног на голову.

Автор YouTube-канала TECH RE-NU провел полный разбор бюджетного ноутбука и буквально не мог сдержать эмоций.

«Это просто невероятно для ноутбука Apple, мы никогда не видели Mac, который выглядел бы настолько ремонтопригодным и модульным. Прямолинейный, элегантный дизайн. Шесть минут на полную разборку».

Например, разобрать MacBook Air или MacBook Pro предыдущих поколений — это целый квест. Нужно специальное оборудование и пара часов свободного времени. А тут — шесть минут, и ноутбук лежит перед вами по запчастям. Конструкция оказалась настолько логичной и продуманной, что даже бывалые ремонтники потирают руки от удовольствия.

Модульность — вот ключевое слово. Компоненты не склеены намертво, не впаяны в материнскую плату без возможности замены. Все разделяется аккуратно, без танцев с бубном. Для Apple это, прямо скажем, революция.

Упрощенный процесс замены клавиатуры

Самое крутое изменение касается клавиатуры. Раньше если у вас на MacBook Air или MacBook Pro выходила из строя клавиатура (а это, поверьте, случалось нередко), вас ждал неприятный сюрприз. Менять приходилось не саму клавиатуру, а весь корпус целиком. Потому что клавиатура была встроена в него намертво.

В MacBook Neo Apple наконец-то разделила эти компоненты. Клавиатура теперь заменяется отдельно. На видео разборки она визуально все еще выглядит как часть верхней крышки, но Apple официально описывает ее как отдельно ремонтируемый компонент. И это меняет вообще все.

Сколько будет стоить замена клавиатуры на MacBook Neo — пока неизвестно. Apple еще не выложила запчасти для новых устройств в продажу. Но очевидно одно: раз больше не нужно менять весь верхний корпус, стоимость ремонта должна снизиться радикально. Не на пару процентов, а в разы.

Программа Self Service Repair

Apple запустила программу Self Service Repair еще в 2021 году — тогда это выглядело скорее как превентивный ход перед неизбежным давлением со стороны законодателей в рамках движения Right to Repair. Сначала программа работала только с iPhone (с апреля 2022-го), потом расширилась на Mac.

Критики не молчали. Программу ругали за высокие цены и сложные процедуры ремонта, которые отпугивали обычных пользователей. Но с выходом MacBook Neo ситуация, похоже, начала меняться по-настоящему. Apple уже опубликовала подробные инструкции по ремонту MacBook Neo в разделе «Self Service Repair» официального сайта — вместе с руководствами для iPhone 17e и других новых устройств.

Большинство обычных пользователей все равно не полезут внутрь своего ноутбука. Даже если ремонт стал проще, это все еще требует определенных навыков и времени. Но вот для кого новый дизайн — настоящий подарок, так это для ремонтных мастерских. Экономия двойная: запчасти дешевле, работа быстрее.

В заключение

MacBook Neo — это не просто очередной ноутбук от Apple. Это заявление о том, что компания готова пересмотреть свой подход к ремонтопригодности, который раздражал пользователей и ремонтников долгие годы. Модульная конструкция, быстрая разборка, отдельно заменяемая клавиатура — все это звучит как сон, особенно если вы хоть раз пытались починить MacBook Air прошлых лет.

Главный вопрос теперь в том, перенесет ли Apple эти принципы на будущие MacBook Air и MacBook Pro. Хочется верить, что да. Но зная Apple, лучше пока не загадывать, а просто порадоваться тому, что MacBook Neo уже существует — и что ремонт ноутбуков Apple наконец-то перестает быть дорогостоящим кошмаром.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос