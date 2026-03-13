Игры на MacBook Neo: что тянет ноутбук Apple за $599 — тест 10 игр

MacBook Neo за $599 — самый дешевый ноутбук Apple в истории. Но можно ли на нем играть? Блогер Эндрю Цай запустил на новинке десять игр — от Cyberpunk 2077 до эмулятора Nintendo Switch — и получил результаты, которые удивят даже скептиков.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Что под капотом у MacBook Neo

Прежде чем переходить к результатам тестов, напомним, с чем мы имеем дело. MacBook Neo работает на чипе A18 Pro — том самом, что стоял в iPhone 16 Pro. Шесть ядер процессора (два производительных, четыре энергоэффективных), пять ядер графики с аппаратным ускорением трассировки лучей и 8 ГБ объединенной памяти.

На бумаге — скромно. Это меньше, чем у Nintendo Switch 2, и уж тем более меньше, чем у любой актуальной консоли. Но MacBook Neo стоит $599 — почти вдвое дешевле MacBook Air на чипе M5. И вот тут возникает интересный вопрос: а что вообще можно выжать из ноутбука за такие деньги?

Блогер Эндрю Цай решил это выяснить. Он взял десять игр разного калибра — от нативных macOS-тайтлов до Windows-портов и эмулятора Switch — и погонял их на MacBook Neo. Результаты, мягко говоря, неоднозначные. Но местами — реально впечатляющие.

Нативные игры для macOS

Начнем с хороших новостей. Игры, которые разработчики портировали на macOS нативно, работают на MacBook Neo заметно лучше, чем можно было ожидать от ноутбука за эти деньги.

Cyberpunk 2077. Да, Night City можно посетить даже на самом дешевом MacBook. Правда, с оговорками: минимальные настройки графики, разрешение 720p. Но при этом игра выдает вполне играбельные 45–60 кадров в секунду. Для ноутбука без активного охлаждения и с мобильным чипом — это впечатляет. Цай отдельно отметил, что Cyberpunk вполне мог бы выйти на iPhone и iPad — железо уже позволяет.

Minecraft Java Edition. Тут MacBook Neo развернулся по полной. Через Prism Launcher с модами Fabric, Sodium и Iris ноутбук выдает от 200 до 300 (!) кадров в секунду при разрешении 1080p. Новые шейдеры значительно улучшают производительность — Minecraft на Neo летает.

World of Warcraft. На разрешении 1080p с предустановкой графики седьмого уровня WoW работает вполне комфортно. В открытом мире частота кадров стабильная. Проседания заметны только в людных локациях — рейды и столицы дают нагрузку, с которой 8 ГБ памяти справляются уже с трудом.

Resident Evil. Ремейки серии Resident Evil показали себя очень достойно на MacBook Neo. Правда, Resident Evil Requiem уперся в нехватку оперативной памяти — 8 ГБ оказалось маловато, и система начала активно использовать SSD как подкачку. А вот Resident Evil 2 Remake работал ощутимо лучше.

Control. Игра хорошо оптимизирована под Apple Silicon и потребляла около 5 ГБ памяти. Частота кадров держалась на уровне 40–50 fps — вполне играбельно.

Игры для Windows через трансляционные слои

А вот здесь картина куда менее радужная. Запуск Windows-игр на macOS через трансляционные слои вроде Crossover — это всегда лотерея. И MacBook Neo подтвердил это правило.

Counter-Strike 2. Полный провал. CS2 оказался совершенно неиграбельным на MacBook Neo. Даже не стоит пытаться.

Elden Ring. Игра упирается в нехватку оперативной памяти. 8 ГБ для такого проекта — катастрофически мало, и комфортной игры не получается.

Dark Souls Remastered. А вот этот ветеран приятно удивил. На разрешении 1080p игра выдает почти стабильные 60 кадров в секунду. Классика From Software работает достойно.

Mewgenics. Простая двухмерная игра на OpenGL, которая через Crossover 26 работает практически безупречно. Для бюджетного ноутбука — самое то.

Эмуляция Nintendo Switch

Отдельный эксперимент — запуск игр Nintendo Switch через эмулятор. Цай выбрал для теста The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Результат: 25–30 кадров в секунду с периодическими подергиваниями. Основная проблема — компиляция шейдеров, которая вызывает заметные фризы.

Блогер при этом оговорился, что другие тайтлы Switch работают на MacBook Neo значительно лучше — Zelda просто оказалась одним из самых требовательных вариантов для теста. В будущих видео Цай пообещал протестировать эмуляцию Wii U.

Главное ограничение — 8 ГБ памяти

Красной нитью через все тесты проходит одна и та же проблема: 8 ГБ оперативной памяти. Это главный и, по сути, единственный серьезный ограничитель MacBook Neo в играх.

Процессор A18 Pro и его графическое ядро справляются с задачами на удивление хорошо. Но как только игра требует больше памяти (а современные AAA-проекты требуют), система начинает использовать SSD в качестве подкачки. Это приводит к просадкам, подергиваниям и общему дискомфорту.

На MacBook Air с чипами M-серии и 16–24 ГБ памяти те же самые игры чувствовали бы себя заметно лучше. Но MacBook Air и стоит в два раза дороже — так что сравнение не совсем честное.

Особенности игрового процесса на MacBook Neo

Есть несколько нюансов, которые стоит учитывать, если вы решите использовать MacBook Neo для игр.

Бесшумная работа. MacBook Neo лишен активного охлаждения — вентиляторов нет. Это значит, что ноутбук работает абсолютно бесшумно. Но есть обратная сторона: при длительных игровых сессиях чип начинает перегреваться, и система снижает частоты для охлаждения. Производительность падает. Для коротких сессий — не проблема. Для многочасовых марафонов — серьезный минус.

Нативные игры vs порты. Разница между нативными macOS-играми и Windows-портами через трансляционные слои — колоссальная. Если игра изначально создана для Mac, шансы на комфортный геймплей высоки. Если же вы пытаетесь запустить Windows-тайтл через Crossover или аналоги — результат непредсказуем.

Казуальный гейминг. MacBook Neo отлично справляется с нетребовательными играми: инди, двухмерные проекты, стратегии. Для Minecraft, старых RPG или визуальных новелл — машинка более чем достаточная.

Итог: стоит ли покупать MacBook Neo для игр

Давайте честно: MacBook Neo — не игровой ноутбук. Он не создавался для этого, не позиционируется Apple как игровое устройство и не заменит ни консоль, ни нормальный игровой PC.

Но. За $599 он выдает результаты, которых от него никто не ждал. Cyberpunk на 45–60 fps, Minecraft на 200+ fps, вполне играбельный World of Warcraft — все это на ноутбуке с мобильным чипом и без вентиляторов. Пару лет назад такое казалось фантастикой.

Если игры для вас — основное занятие, берите MacBook Air на M5 или вообще смотрите в сторону MacBook Pro. Там и памяти больше, и графика мощнее, и охлаждение активное.

Но если вы ищете ноутбук для учебы и работы, а поиграть хочется иногда вечером — MacBook Neo справится. Особенно в нативных macOS-играх. Главная проблема здесь не столько в железе, сколько в том, что разработчики игр по-прежнему не горят желанием портировать свои проекты на платформу Apple. И пока это не изменится, Mac останется не самой очевидной платформой для гейминга — каким бы мощным ни был чип внутри.

Результаты тестов MacBook Neo в играх (таблица)

Игра Тип запуска Разрешение FPS Играбельность Cyberpunk 2077 Нативная macOS 720p, мин. настройки 45–60 Играбельно Minecraft Java Нативная macOS 1080p 200–300 Отлично World of Warcraft Нативная macOS 1080p, пресет 7 Стабильный Хорошо Control Нативная macOS — 40–50 Играбельно Resident Evil 2 Remake Нативная macOS — — Хорошо Resident Evil Requiem Нативная macOS — — Проблемы с памятью Dark Souls Remastered Windows (порт) 1080p ~60 Хорошо Mewgenics Windows (порт) — — Отлично Elden Ring Windows (порт) — — Нехватка памяти Counter-Strike 2 Windows (порт) — — Неиграбельно Zelda: TotK (эмуляция Switch) Эмулятор — 25–30 С подергиваниями

Видео Эндрю Цая

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос