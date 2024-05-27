Bloomberg раскрыл 10 новых функций ИИ, которые появятся в iOS 18

27 мая 2024 |

В обновлениях iOS 18 и macOS 15 появится несколько новых функций искусственного интеллекта. Среди них генерирование эмодзи, рекомендуемые ответы на сообщения и электронные письма и др. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

Bloomberg раскрыл 10 новых функций ИИ, которые появятся в iOS 18

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Большая часть конференции Apple для разработчиков WWDC будет посвящена функциям искусственного интеллекта. Компания разработала набор полезных инструментов для обычных пользователей. Новые возожности с использванием ИИ появятся в таких приложениях, как Safari, «Фото» и «Заметки». Apple будет использовать искусственный интеллект для следующих новых функций:

  • Редактирование и ретушь фотографий.
  • Расшифровка записей диктофона в текст.
  • Рекомендуемые ответы на сообщения и электронные письма.
  • Генерирование эмодзи на основе сообщений под любой случай.
  • Улучшенный веб-поиск в Safari.
  • Более быстрый и надёжный поиск в Spotlight.
  • Более естественное взаимодействие с Siri.
  • Улучшенная работа Siri на Apple Watch для выполнения задач «на ходу».
  • Умный пересказ пропущенных уведомлений, сообщений, веб-страниц, новостных статей, документов, заметок и др.
  • Инструменты разработчиков для Xcode.

Функции, которые требуют меньше ресурсов, будут работать в рамках устройства, а более требовательные – через облако. Согласно источникам в Apple, всё будет максимально конфиденциально.

Новые ИИ-функции будут доступны в бета-версиях iOS 18 перед тем, как обновление выйдет публично в сентябре.

Напомним, что ранее сама Apple анонсировала несколько новых возможностей, которые появятся в iOS 18, среди которых: управление iPhone или iPad при помощи взгляда, музыкальная вибрация для людей с нарушениями слуха, инструмент против укачивания в автомобиле и т.д.

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