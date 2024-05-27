В обновлениях iOS 18 и macOS 15 появится несколько новых функций искусственного интеллекта. Среди них генерирование эмодзи, рекомендуемые ответы на сообщения и электронные письма и др. Об этом пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.
Большая часть конференции Apple для разработчиков WWDC будет посвящена функциям искусственного интеллекта. Компания разработала набор полезных инструментов для обычных пользователей. Новые возожности с использванием ИИ появятся в таких приложениях, как Safari, «Фото» и «Заметки». Apple будет использовать искусственный интеллект для следующих новых функций:
- Редактирование и ретушь фотографий.
- Расшифровка записей диктофона в текст.
- Рекомендуемые ответы на сообщения и электронные письма.
- Генерирование эмодзи на основе сообщений под любой случай.
- Улучшенный веб-поиск в Safari.
- Более быстрый и надёжный поиск в Spotlight.
- Более естественное взаимодействие с Siri.
- Улучшенная работа Siri на Apple Watch для выполнения задач «на ходу».
- Умный пересказ пропущенных уведомлений, сообщений, веб-страниц, новостных статей, документов, заметок и др.
- Инструменты разработчиков для Xcode.
Функции, которые требуют меньше ресурсов, будут работать в рамках устройства, а более требовательные – через облако. Согласно источникам в Apple, всё будет максимально конфиденциально.
Новые ИИ-функции будут доступны в бета-версиях iOS 18 перед тем, как обновление выйдет публично в сентябре.
Напомним, что ранее сама Apple анонсировала несколько новых возможностей, которые появятся в iOS 18, среди которых: управление iPhone или iPad при помощи взгляда, музыкальная вибрация для людей с нарушениями слуха, инструмент против укачивания в автомобиле и т.д.
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