Bloomberg: в iOS 18 можно будет менять цвет и расстановку иконок

Согласно информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в iOS 18 появятся новые функции кастомизации домашнего экрана iPhone.

Apple позволит менять цвет иконок приложений. К примеру, иконки всех социальных сетей можно будет сделать синими, а всех финансовых приложений – зелёными. Сейчас добиться того же можно, создав быстрые команды из одного действия для запуска приложений.

Гурман также подтвердил слухи о том, что в iOS 18 иконки приложений можно будет располагать где угодно на сетке домашнего экрана. Пользователи смогут более свободно настраивать свой экран, примерно как сейчас с виджетами.

Кроме того, компания работает над функцией для создания кастомных эмодзи на основе сообщений пользователей. Это значит, что в будущем у вас будет подходящий эмодзи для чего угодно, а не только стандартный каталог. Работать функция будет на основе искусственного интеллекта.

Apple презентует iOS 18 и другие обновления на конференции WWDC 10 июня, а публично они выйдут этой осенью.

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