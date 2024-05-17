Скрытая фишка Apple Pencil Pro с тенями письменных принадлежностей: видео

В современном мире цифровых технологий стилус Apple Pencil приобретает все большую популярность среди владельцев планшетов iPad. Это высокотехнологичное перо открывает широкие возможности для творческого самовыражения и профессиональной деятельности непосредственно на сенсорном экране устройства.

Apple Pencil Pro, выпущенный в мае 2024 года, получил эксклюзивную функцию «Вращение», которая задействует встроенный гироскоп. Это новшество позволяет изменять ориентацию некоторых инструментов, обеспечивая более точный контроль формы пера или кисти, имитируя работу с реальными письменными принадлежностями.

Внимательные пользователи обнаружили в работе этой функции приятную мелочь, о которой нигде не сказано в официальных источниках. Речь идет об отображении «теневого следа» при использовании функции «Разметка», что позволяет пользователю предварительно увидеть ориентацию выбранного инструмента при его вращении относительно центральной оси. Например, при использовании остроконечного пера тень имитирует его форму с отверстием на конце. Следовательно, от вращения пера будет зависеть и толщина линии, как это происходило бы с настоящей «чернильной ручкой».

Кроме того, Apple Pencil Pro наделен несколькими новыми опциями управления. Так, например, сжатие боковых граней стилуса вызывает в приложении «Procreate» панель инструментов. Разработчикам приложений предоставлена возможность настраивать различные реакции программ на это действие.

Новинка также оснащена тактильным мини-моторчиком, создающим отзыв в виде легкой вибрации при совершении определенных жестов, таких как сжатие или двойное касание. Для удобного отслеживания местоположения Apple Pencil Pro интегрирован в сервис «Найти» (приложение «Локатор»). Зарядка и сопряжение стилуса с планшетом осуществляется посредством магнитного крепления к боковой поверхности устройства.

Совместимость Apple Pencil Pro ограничена моделями iPad Air (M2) и iPad Pro (M4), выпущенными в мае 2024-го года. Стоимость инновационного стилуса в американском онлайн-магазине Apple составляет $129.

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