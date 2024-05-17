В разные годы в комплект поставки iPad входили и разные адаптеры питания, мощность которых постоянно увеличивалась. Для текущей линейки стандартным является адаптер на 20 Вт. Однако, начиная с 2024 года, в iPad, выпущенных для европейского рынка, зарядное устройство в коробке с планшетом отсутствует. И раз многим пользователям придется теперь покупать адаптер питания отдельно, то может возникнуть вопрос: какое зарядное следует выбрать для надежной быстрой зарядки iPad?

В технических характеристиках iPhone, MacBook и Apple Watch, указанных на сайте Apple, говорится о поддержке этими устройствами быстрой зарядки. Там же приведены конкретные значения — iPhone и MacBook получат 50% заряда в течение 30 минут быстрой зарядки, а Apple Watch — 80% заряда в течение 45 минут.

Для планшетов iPad такая информация отсутствует.

Однако на сайте поддержки Apple размещен документ, в котором имеется такая неоднозначная фраза:

«При использовании адаптера питания USB-C большей мощности (например, из комплекта MacBook), с его помощью iPad можно зарядить быстрее».

На этой же странице приведен список адаптеров, которые можно использовать для быстрой зарядки, но данных о времени зарядки нет. Можно предположить, что оно близко к показателю 50% за 30 минут.

Что необходимо для использования быстрой зарядки iPad?

Необходим адаптер питания мощностью 30 Вт и более (купить).

Для быстрой зарядки можно использовать адаптер питания из комплекта с MacBook Pro или MacBook Air этот список включает USB-C адаптеры Apple мощностью 29, 30, 35, 61, 67, 87 или 140 Вт.

Можно использовать и USB-C адаптеры других производителей мощностью 30 Вт и более (купить).

Чтобы iPad заряжался ещё быстрее, заблокируйте его и/или включите «Авиарежим».

Для старых моделей iPad с разъёмом Lightning тоже доступна быстрая зарядка при использовании мощных адаптеров, но она не сравнится со скоростью зарядки современных iPad с разъёмом USB-C.

Как и iPhone с Mac, iPad самостоятельно определяет, сколько энергии принимать от источника питания, так что для него безопасно использовать более мощные адаптеры.

🔥 Смотрите также: