Обзор Apple Pencil Pro 2024: дизайн, совместимость, функции и цена

На майском мероприятии «Let Loose» в 2024 году компания Apple представила не только новые модели своих планшетов — iPad Air (M2) и iPad Pro (M4), но и новую категорию стилусов —  Pencil Pro. Этот аксессуар получил интересные функции, а появление в нейминге частицы «Pro» неслучайно – цифровое перо стало действительно наиболее функциональным в своем модельному ряду. Он максимально приближен к профессиональным специализированным инструментам планшетов для рисования, его функции сам производитель называет революционными. Действительно ли Apple Pencil Pro так хорош, расскажем в нашем обзоре.

Apple Pencil постепенно становится все более важным инструментом для многих пользователей iPad. Ведь с помощью стилуса можно прямо на экране планшета рисовать, создавать заметки, делать эскизы и пометки в документах. Новый Apple Pencil Pro – это четвертое по счету цифровое перо компании, его можно назвать самым значительным обновлением со времен еще второго поколения Apple Pencil, вышедшего в далеком 2018 году. Новые функции этого инструмента, надо сказать, пользователи ждали давно.

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Дизайн, размеры, вес Apple Pencil Pro

Стилус выполнен в белом цвете. На корпусе темно-серым цветом написано «Pencil Pro» после фирменного логотипа. Устройство имеет длину 166 мм и толщину 8,9 мм, а весит оно 19,1 грамма.

Функции Apple Pencil Pro

Жест сжатия

Apple Pencil Pro получил в свой корпус новый датчик, который способен определять сжатие, подобно ножке наушника AirPods Pro. Например, это действие в приложении «Procreate» открывает на экране планшета палитру инструментов. С ее помощью можно быстро переключаться между рабочими цветами, форматами кисти и выбирать толщину линий. При этом Apple обещает предоставить разработчикам приложений возможность создавать собственные наборы инструментов для этого жеста. В результате в каждом приложении нажатие может вызывать свои элементы управления.

Тактильная обратная связь

Стилус получил специальный тактильный механизм, который легкой вибрацией подтверждает действия пользователя: сжатие, двойное касание и перемещение объекта на место. Кроме того, сам процесс рисования будет сопровождаться тактильной обратной связью, что сделает ощущение от процесса схожим от работы с обычным карандашом.

Вращение и встроенный гироскоп

Встроенный в Apple Pencil Pro гироскоп позволяет с помощью вращения стилуса лучше контролировать рабочие инструменты. Так, покрутив устройство в руках, можно поменять ориентацию таких инструментов, как перо или кисть, сделав их шире. Вращением стилуса можно вращать и объекты в проектах. И окончательное выравнивание фигуры будет подтверждено тактильным откликом Pencil Pro.

Локатор

Впервые цифровое перо Apple получило поддержку приложения «Локатор», что позволит без труда найти устройство на карте в случае его потери. Но в отличие от iPhone или AirPods, стилус издавать звуковые сигналы не может.

Другие функции

Apple Pencil Pro обеспечивает поистине пиксельную точность, работая с незаметными пользователю задержками. Стилус поддерживает наклон и понимает отклонение ладони. Это позволяет создавать, к примеру, эффект затенения. Двойным касанием можно переключать инструменты, например, менять карандаш на ластик.

Работает и функция наведения «Apple Pencil hover», которая позволяет показать место, где Apple Pencil Pro коснется экрана перед совершением действия.

Это сделает рисование и иллюстрирование еще более точными. Также стилус ощущает силу давления на поверхность рисования, меняя в зависимости от него толщину линий.

Кроме того, при покупке Apple Pencil Pro в официальном магазине Apple доступна услуга бесплатной гравировки. Например, прямо на стилус можно нанести имя владельца устройства.

Совместимость

А вот совместимость – чуть ли не единственный недостаток нового стилуса. Дело в том, что работать с Apple Pencil Pro смогут только iPad Air (M2) 2024 и iPad Pro (M4) 2024. Это значит, что владельцы других, более старых моделей iPad, с новым стилусом работать просто не смогут. Им остается выбирать между Apple Pencil предыдущих поколений, которые тоже довольно функциональны и неплохо продаются.

Зарядка и подключение Apple Pencil Pro

Для пополнения заряда аккумулятора батареи Apple Pencil Pro его необходимо разместить на магнитную площадку корпуса планшета, а дальше в дело вступит магнитная зарядка. Возможность какой-то проводной зарядки или беспроводной, стандарта Qi, увы, исключена. Магниты на боковой стороне iPad обеспечивают и хранение там аксессуара. Создание пары и зарядка происходят автоматически при размещении стилуса на планшете. А информационное взаимодействие с ним осуществляется посредством Bluetooth.

Цена Apple Pencil Pro

Apple установила ценник на свой новый профессиональный аксессуар в 129 долларов. Столько же стоит и Apple Pencil 2-го поколения, а вот менее функциональные собратья, Apple Pencil USB-C и Apple Pencil 1-го поколения предлагаются по цене в 79 и 99 долларов соответственно.

Заключение

Apple Pencil Pro – продукт, который назвать профессиональным не стыдно. Подобное функциональное устройство ждали, и давно. Пользователям, активно работающим с экраном планшета в качестве инструмента для рисования или заметок, подобный аксессуар заметно облегчит жизнь. Он получил новые функции (сдавливание, гироскоп, поддержка приложения «Локатор»), при этом сохранил такой же ценник, как и Apple Pencil 2. Вопросы совместимости могут пугать, но так Apple ненавязчиво толкает оценивших новый стилус в сторону приобретения и новых iPad, а сомневающимся в приобретении планшета линейки 2024 года Pencil Pro дает лишний довод в пользу покупки.

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