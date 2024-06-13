В iOS 18, даже если ваш iPhone полностью разряжен и выключен, вы всё равно можете просмотреть время на его экране.

Как заметил пользователь Reddit, теперь время всегда отображается в статус-баре iPhone. Ранее такая функция была доступна только на Apple Watch, которые тоже показывают время в разряженном состоянии.

Напомним, что в iOS 15 появилась функция «Сеть Локатора», которая позволяет отслеживать местоположение смартфона через «Найти iPhone» даже после того, как он разрядится и отключится.

Кажется, что изменение совсем незначительное, но на самом деле оно принесёт огромную пользу.

Если у вас есть желание установить iOS 18 бета прямо сейчас, то вы можете это сделать по этой инструкции. Официальный релиз iOS 18 состоится в сентябре с выпуском iPhone 16.

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