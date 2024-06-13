Новое в iOS 18: 3 изменения в разделе «Аккумулятор» на iPhone

Обновление iOS 18 содержит несколько изменений для настроек аккумулятора и зарядки на iPhone. Apple добавила дополнительные опции лимита зарядки для моделей iPhone 15 и более новых. Также появились уведомления об использовании медленной зарядки.

В приложении «Настройки» на всех четырёх моделях iPhone 15 имеется опция, которая не позволит им заряжаться выше уровня 80%. В iOS 18 появились дополнительные варианты лимита – 85%, 90%, 95% и 100%.

На моделях iPhone 15 версия iOS 18 будет подбирать для пользователей определённый лимит зарядки в зависимости от того, как они используют свой смартфон. Это должно продлить срок жизни аккумулятора iPhone. Чем меньше времени аккумулятор заряжен полностью, тем лучше он сохраняет свою начальную ёмкость.

В iOS 18 также появилась новая функция, которая уведомляет пользователей об использовании медленной зарядки для iPhone. Если вы заряжаете свой смартфон медленной зарядкой, в секции «Аккумулятор» в настройках появится предупреждение об этом.

Изменился и внешний вид графика зарядки.

Apple больше расскажет о новых функциях, когда iOS 18 выйдет публично для iPhone XS и новее этой осенью. Пока что непонятно, какая именно скорость зарядки считается для Apple медленной.

Что интересно, некоторые пользователи стали замечать, что iOS 18 делает калибровку текущего значения максимальной ёмкости аккумулятора некоторых устройств по пути «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора и зарядка» → «Максимальная емкость». Это значение указывает на разницу ёмкости аккаумулятора в сравнении с новым устройством. Чем ниже ёмкость, тем меньше времени работает устройство.

Напомним, что установить iOS 18 бета можно прямо сейчас.

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