Доходы от продаж AirPods превышают доходы Nintendo

И хотя наушники AirPods и кажутся незначительным аксессуаром, их влияние на доходы Apple невероятно велико. По данным издания Bloomberg, в 2023 году продажи одних только наушников принесли компании более $18 млрд дохода.

По результатам за 2023 год, выручка от продажи всех моделей AirPods превысила доход многих крупных компаний, таких как, например, Spotify ($14 млрд), Nintendo ($12 млрд), eBay ($10 млрд) и Airbnb ($10 млрд). Однако, стоит различать доход (выручку) от прибыли. Доход отражает общую выручку от продаж, а прибыль показывает, какая часть выручки остается после покрытия всех расходов и налогов.

К сожалению, эти данные не позволяют оценить, сколько прибыли Apple получила от продажи 75 миллионов AirPods в сравнении, например, с 220 миллионами платных подписок на Spotify, но все равно это впечатляющий факт.

Apple анонсировала первые беспроводные наушники в 2016 году на презентации iPhone 7, который стал первым смартфоном Apple, лишенным разъема для наушников. Многие пользователи были разочарованы этим решением, поскольку им пришлось отказаться от привычных проводных наушников с разъёмом 3,5 мм. Однако, безусловно, для компании этот шаг оказался оправданным.

Кроме того, AirPods известны своей склонностью к потере, и в этом, по крайней мере для Apple, есть определенная польза. Наушники часто оказываются забытыми в такси, городских парках и даже в глубине диванных подушек.

Наушники AirPods стоят немалых денег, а в случае их потери гарантия AppleCare не распространяется. К счастью, если вам нужно заменить один из наушников или зарядный чехол, вы можете приобрести их отдельно за дополнительную плату. Известно, что в 2019 году владельцы AirPods потратили на замену наушников более 700 миллионов долларов.

Цены на базовую модель AirPods начинаются от $129. В свою очередь AirPods Pro по цене от $249 предлагают более качественный звук, дополнительные функции, а также сменные амбушюры.

Несмотря на высокую цену, AirPods нашли миллионы поклонников по всему миру, что обеспечило компании Apple стабильно высокие продажи и доход.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто