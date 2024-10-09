Как принимать и отклонять звонки через AirPods жестами головы

В этой статье мы расскажем, как отвечать на входящие звонки и сообщения или сбрасывать их с помощью простых движений головы, когда у вас в ушах наушники AirPods.

Представьте, что вам позвонили, пока вы идёте к машине с пакетами продуктов в обеих руках. Вместо того, чтобы ставить пакеты на землю и отвечать на звонок касанием наушника, вы можете просто кивнуть головой, чтобы ответить на звонок. Чтобы отклонить звонок, достаточно помотать головой в стороны.

Новые жесты головы – это дополнительные способы взаимодействия с AirPods. Все предыдущие жесты касания и зажатия всё ещё работают.

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Поддерживаемые модели AirPods

Жесты головы для звонков и сообщений работают на следующих моделях AirPods:

AirPods 4

AirPods 4 с активным шумоподавлением

AirPods Pro 2-го поколения (USB-C и Lightning версии)

Жесты головы работают как с обычными звонками, так и со звонками по FaceTime при подключении к iPhone, iPad и Apple Watch. При подключении к Mac жесты почему-то не работают, хотя поддержка функции в macOS Sequoia по идее есть.

Убедитесь, что AirPods обновлены

На поддерживаемых AirPods должна стоять последняя доступная версия прошивки, чтобы новые жесты работали. Узнать последнюю версию прошивки для AirPods вы можете здесь.

Наушники AirPods обновляются автоматически, когда они находятся рядом с iPhone, который подключен к Wi-Fi. Проверить версию прошивки AirPods можно через настройки на iPhone.

Как включить и использовать жесты головы для AirPods

Чтобы функция работала, должна быть включена опция «Объявлять вызовы» в настройках Siri.

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и выберите секцию «Apple Intelligence и Siri» или просто «Siri».

2. Выберите пункт «Объявлять вызовы» и выберите любой вариант, кроме «Никогда».

3. Подключите свои AirPods к iPhone и вставьте наушники в уши. Теперь вернитесь к первой странице приложения «Настройки» и вверху выберите свои AirPods.

4. Пролистайте вниз и убедитесь, что рядом с пунктом «Движения головой» отображается «Вкл». Вы также можете нажать на этот пункт, чтобы поменять действия жестов. Кроме того, можно попробовать использовать жесты, чтобы заранее знать, как они работают.

5. Когда все функции будут включены, попросите кого-нибудь из близких вас набрать. Можно обычным звонком, а можно по FaceTime.

Когда вам позвонят, Siri объявит, кто звонит. Можете кивнуть головой, чтобы принять звонок, или помотать ей в стороны, чтобы отклонить вызов. Вы услышите звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что жест сработал.

Жесты головы для AirPods работают при подключении к iPhone, iPad и Apple Watch вне зависимости от того, заблокировано ли устройство.

Учитывайте, что с помощью жестов головы можно только отвечать и сбрасывать звонки. Когда вы ответите, не получится завершить звонок, помотав головой в стороны.

Как отвечать на сообщения и уведомления жестами головы

Помимо объявления звонков, Siri может ещё и читать уведомления, чтобы вы могли на них ответить. Для этого в настройках Siri должна быть включена опция «Объявлять уведомления».

К примеру, если вам придёт сообщение с текстом «Как дела?», Siri его прочитает, и вы сможете сказать: «Ответь: всё хорошо». Siri сразу же отправит ваш ответ на сообщение.

Жесты головы для AirPods работают и с уведомлениями, и они могут быть удобны в следующих ситуациях:

Если вам пришло уведомление, и Siri начала читать его, вы можете помотать головой, чтобы она прекратила. Это очень удобно, если в моменте вас не интересуют уведомления, и вы хотите поскорее вернуться к прослушиванию музыки.

Когда Siri прочитает сообщение, и вы произнесёте свой ответ, нужно будет подтвердить его отправку, и сделать это можно удобно кивком головы.

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