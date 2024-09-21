Сравнение: AirPods 4 и AirPods 3

С момента выпуска первой версии AirPods в 2016 году компания Apple установила высокие стандарты качества для беспроводных наушников. С каждым новым поколением устройство становилось все лучше, предлагая пользователям новые возможности и улучшенные характеристики. В 2024 году Apple выпустила четвертое поколение AirPods, которые получили еще больше инноваций и функциональных преимуществ по сравнению с AirPods 3. В данной статье мы подробно разберем основные отличия между двумя моделями и выясним, какие изменения действительно могут повлиять на выбор пользователей.

Примечание. AirPods 4-го поколения выпущены в двух версиях, одна из которых поддерживает активное шумоподавление. В нашем сравнении мы рассматриваем более дорогую версию AirPods 4 с шумоподавлением.

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Дизайн и эргономика

Дизайн AirPods 4 сохраняет сходство с наушниками предыдущего поколения, однако был слегка изменён с целью улучшения эргономики и комфорта для пользователей. Как сообщает компания, при создании новой формы наушников использовались свыше 50 миллионов данных о форме ушных раковин людей по всему миру.

Вместо датчика контакта с кожей в AirPods 4 используется оптический датчик приближения, а также изменилось расположение микрофона, направленного в ухо.

Размеры AirPods 4 немного уменьшились по сравнению с третьим поколением. Длина наушников сократилась до 30,2 мм, а ширина и толщина составляют 18,3 и 18,1 мм соответственно.

В то же время AirPods 3 имеют размеры 30,8 × 19,2 × 18,3 мм. Эти незначительные изменения делают наушники чуть более компактными и удобными для использования, особенно для тех, кто предпочитает более незаметные устройства.

Вес наушников остался прежним — всего 4,3 грамма, что обеспечивает легкость и комфорт при длительном использовании. Однако стоит отметить, что отсутствие силиконовых амбушюр, как у моделей серии Pro, может сделать AirPods 4 менее устойчивыми в ушной раковине у некоторых пользователей. Несмотря на это, большинство пользователей найдут их удобными и подходящими для повседневного использования.

Что касается, зарядного кейса AirPods 4, то он тоже получил внешние отличия. Во-первых, он стал значительно меньше — 46,2 мм × 50,1 × 21,2 мм (размеры зарядного кейса AirPods 3 — 46,4 × 54,4 × 21,4).

Во-вторых — изменилось расположение индикатора на передней части кейса. Кстати, индикатор теперь можно увидеть только при его свечении.

В-третьих, были внесены изменения в процесс подключения наушников к устройствам. В предыдущих моделях AirPods на корпусе зарядного кейса находилась специальная кнопка для сопряжения. Она позволяла активировать режим обнаружения другими устройствами и подключать наушники к новым смартфонам, планшетам или компьютерам. Однако с выходом AirPods 4 эта кнопка была удалена.

Теперь на зарядном футляре отсутствуют какие-либо физические кнопки. Вместо них появилась сенсорная емкостная зона на передней части кейса. Чтобы перевести наушники в режим поиска и сопряжения, достаточно открыть кейс и дважды нажать на эту сенсорную область. Если же нажать и удерживать эту зону, то активируется режим сброса настроек наушников.

В-четвертых, на зарядном кейсе от наушников AirPods 4 с шумоподавлением имеется динамик, через который можно воспроизводить сигнал для поиска через приложение «Локатор».

Звук и функциональные возможности

Качество звука всегда было одной из сильных сторон AirPods. AirPods 3 оснастили новым высокоамплитудным драйвером и усилителем с широким динамическим диапазоном, что обеспечивало четкое и сбалансированное звучание. Кроме того, наличие адаптивного эквалайзера и поддержки пространственного звука с динамическим отслеживанием положения головы создавало поистине впечатляющее аудио-погружение.

AirPods 4 пошли еще дальше.

В новой модели используется процессор H2, который пришел на смену H1 в AirPods 3. Это обновление обеспечивает более мощную обработку звука, улучшает качество связи и позволяет реализовать новые аудиофункции. Одной из таких функций стало адаптивное шумоподавление, которое в AirPods 4 доступно в более дорогой версии наушников. Это первый случай, когда Apple внедрила технологию активного шумоподавления в наушники не из линейки Pro.

Появление режима шумоподавления в AirPods 4 существенно расширяет возможности. Теперь пользователи могут наслаждаться музыкой и подкастами даже в шумной обстановке, например, в транспорте или в офисе. Технология активного шумоподавления эффективно снижает уровень окружающих звуков, создавая более комфортные условия для прослушивания. В случае, если вам нужно услышать, что происходит вокруг, можно воспользоваться режимом прозрачности, который позволяет смешивать звуки окружающей среды с музыкой, создавая эффект присутствия.

Но и это не все. В AirPods 4 также добавлена функция адаптивного аудио, которая автоматически переключает режимы шумоподавления и прозрачности в зависимости от текущей обстановки. Это особенно удобно, когда вы перемещаетесь между разными средами, такими как шумная улица и тихий офис. Кроме того, функция распознавания речи может автоматически снижать громкость воспроизведения, когда вы начинаете говорить с другим человеком, что позволяет вам лучше слышать собеседника, не снимая наушников.

Все эти нововведения делают AirPods 4 более универсальными и привлекательными для пользователей, которым важна не только музыка, но и функциональные возможности устройства.

Управление и взаимодействие

AirPods 3 были оснащены датчиком обнаружения кожи. Вместо датчика обнаружения кожи в AirPods 4 теперь используется оптический сенсор, который точнее определяет, находятся ли наушники в ушах.

Все способы управления звонками и музыкой полностью идентичны в обоих поколениях наушников и осуществляются при помощи датчика нажатия, расположенного на ножке наушника.

нажмите один раз, чтобы начать воспроизведение или поставить на паузу;

нажмите один раз, чтобы ответить на входящий звонок, а также включить или отключить звук во время разговора;

нажмите дважды, чтобы завершить текущий вызов;

нажмите дважды для переключения на следующую композицию;

нажмите трижды, чтобы вернуться к предыдущей песне;

нажмите и удерживайте, чтобы активировать Siri;

скажите «Привет, Siri», чтобы воспроизвести трек, позвонить или задать другой вопрос голосовому помощнику.

Также в AirPods 4 появилась новая функция «Взаимодействие с Siri». Теперь пользователи могут отвечать на вопросы голосового помощника с помощью кивка или покачивания головы. Например, при входящем звонке можно кивнуть для его принятия или покачать головой для отклонения. Это делает использование наушников еще более интуитивным и удобным, особенно в ситуациях, когда руки заняты или нет возможности использовать касания.

Подключение и совместимость

Технология Bluetooth играет важную роль в работе беспроводных наушников, и Apple постоянно совершенствует ее в своих устройствах. AirPods 3 поддерживают Bluetooth 5.0, который обеспечивает стабильное соединение и низкие задержки. Однако с выпуском AirPods 4 компания решила перейти на более современный стандарт Bluetooth 5.3. Это улучшение позволяет уменьшить задержки, увеличить дальность соединения и улучшить общую стабильность работы наушников.

Оба поколения наушников поддерживают функцию, которая позволяет легко переключаться между устройствами, не теряя соединения и не прерывая воспроизведение. Это особенно полезно для пользователей, которые активно используют несколько гаджетов, таких как iPhone, iPad и Mac.

Время работы и зарядный кейс

Время автономной работы — еще один ключевой параметр, который играет важную роль при выборе наушников. AirPods 3 предлагали до 6 часов прослушивания музыки или 4 часа разговоров на одном заряде. С зарядным кейсом общее время работы составляло до 30 часов, что вполне достаточно для повседневного использования.

AirPods 4 в этом плане немного уступают предшественнику, С включенным активным шумоподавлением наушники могут работать до 4 часов, а без него — до 5 часов. Однако при использовании зарядного кейса общее время работы все равно достигает 30 часов для версии без шумоподавления и 20 часов для модели с шумоподавлением.

Зарядный кейс для наушников AirPods 4 с активным шумоподавлением поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi (можно использовать зарядное от Apple Watch), а также оснащен встроенным динамиком, который помогает найти наушники через приложение «Локатор».

Защита от воды и пыли

Одним из важных изменений в новой модели стала улучшенная защита от воды и пыли. AirPods 3 обладали степенью защиты IPX4, что означало их устойчивость к каплям воды и поту. AirPods 4 предлагают уже уровень IP54, что значительно повышает защиту устройства не только от воды, но и от проникновения пыли. Это делает наушники более надежными и долговечными, особенно в условиях активного использования на улице или во время занятий спортом.

Комплект поставки

В коробке с AirPods 4 содержатся только сами наушники, зарядный кейс и документация. AirPods 4 являются первыми наушниками Apple, в комплекте которых отсутствует кабель зарядки. В коробке AirPods 3 он имеется.

Цена

Одним из важнейших факторов при выборе устройства является его цена. AirPods 4 предлагают два варианта: базовая модель без активного шумоподавления стоит $129, что на $50 дешевле AirPods 3. Версия с шумоподавлением обойдется в $179 — ровно столько же, сколько стоили AirPods 3 при запуске.

Таким образом, пользователи получают больше возможностей и улучшенные характеристики за те же деньги или даже дешевле, если не требуется функция активного шумоподавления. Это делает AirPods 4 привлекательным выбором для тех, кто ищет качественные беспроводные наушники от Apple, но не хочет переплачивать за линейку Pro.

Сравнение AirPods 4 и AirPods 3 (таблица)

AirPods 4 с шумоподавлением AirPods 3 Размеры Размеры:

30,2 мм × 18,3 × 18,1 мм

Размеры:

30,8 мм × 19,2 мм × 18,3 мм

Комплект пост﻿авки

Наушники

Кейс для зарядки

Документация Наушники

Кейс для зарядки

Документация

Зарядный кабель (1 метр) Чип﻿ H2

H1 Bluetooth Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0 Шумоподавление Активное шумоподавление, адаптивный звук, режим прозрачности и режим распознавания разговора



- Защита от воды и пыли IP54 IPX4 Аккумулятор До 4 часов прослушивания без подзарядки с включенным активным шумоподавлением

До 5 часов прослушивания без подзарядки без шумоподавления До 6 часов время прослушивания на одном заряде

До 4 часов работы в режиме разговора без подзарядки Зарядный кейс Динамик для поиска в приложении "Локатор" - Цена $179



$129 для версии AirPods без шумоподавления $179

Итоги и рекомендации

В заключение можно сказать, что AirPods 4 — это логичное и успешное продолжение линейки беспроводных наушников Apple. Улучшенное качество звука, поддержка активного шумоподавления, новая версия Bluetooth и улучшенные сенсоры делают эту модель привлекательной как для новых пользователей, так и для тех, кто уже знаком с продукцией компании.

Если вы являетесь владельцем AirPods 3 и хотите улучшить качество звука и получить доступ к режиму шумоподавления, переход на AirPods 4 будет оправданным шагом. В то же время, если вы рассматриваете покупку своих первых AirPods, базовая версия четвертого поколения предложит все основные функции по более доступной цене.

Выбор между двумя моделями зависит от ваших потребностей и предпочтений. Если вам важна изоляция от внешнего шума, то модель с активным шумоподавлением станет идеальным вариантом. Если же основной упор делается на удобство использования и стоимость, базовая версия AirPods 4 будет более чем достаточной для большинства пользователей.

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