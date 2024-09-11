Спустя 3 года после выхода AirPods 3, Apple представила беспроводные наушники-вкладыши нового поколения. AirPods 4 вышли в двух версиях: базовая модель и модель с активным шумоподавлением (ANC). Это долгожданное обновление линейки AirPods приносит с собой множество улучшений как в дизайне, так и в функциональности. В этом обзоре мы подробно рассмотрим, чем отличаются эти две версии, какие функции они предлагают и чего ждать от нового поколения.

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Дизайн AirPods 4

Дизайн AirPods 4 напоминает наушники прошлого поколения, но был немного переработан с учетом эргономики и комфорта пользователей. Как сообщила компания, для разработки новой формы наушников было использовано более 50 миллионов данных о форме ушей пользователей по всему миру.

Этот подход позволил создать наушники, которые идеально подходят для длительного использования, минимизируя дискомфорт. Новинка сохранила знакомый открытый дизайн, который удобно сидит в ушной раковине и не вызывает усталости даже при продолжительном ношении.

Обе версии AirPods 4 внешне похожи, но важное различие заключается в наличии активного шумоподавления (ANC) у одной из моделей.

Кейс также претерпел изменения: он стал более компактным и получил поддержку как проводной зарядки через USB-C, так и беспроводной зарядки. Впрочем, последняя доступна только у более дорогой версии с шумоподавлением.

Габаритные размеры наушников AirPods 4

Высота: 30,2 мм

Ширина: 18,3 мм

Глубина: 18,1 мм

Вес: 4,3 грамма

Габаритные размеры зарядного кейса

Высота: 46,2 мм

Ширина: 50,1 мм

Глубина: 21,2 мм

Вес кейса AirPods 4: 32,3 грамма

Вес кейса для модели AirPods 4 с активным шумоподавлением: 34,7 грамма

Функции и производительность AirPods 4

Одним из ключевых обновлений AirPods 4 стало использование нового чипа H2. Этот чип обеспечивает улучшенное качество звука и поддержку пространственного аудио, что делает прослушивание музыки, фильмов и подкастов еще более захватывающим. Apple заявляет, что AirPods 4 предлагают более глубокие басы, более чистые высокие частоты и общий баланс звука, что заметно превосходит предыдущее поколение.

Особенно интересна версия с активным шумоподавлением. Apple впервые представила технологию ANC (Active Noise Control) в наушниках с открытой конструкцией. Это стало возможным благодаря сочетанию новых микрофонов и вычислительных аудиотехнологий, которые позволили добиться снижения уровня внешних шумов даже в наушниках-вкладышах. Теперь наушники могут блокировать шумы окружающей среды, такие как городская суета, звук транспорта или фоновый гул в офисе.

Особое внимание было уделено режиму «Прозрачность», который позволяет пользователю слышать звуки вокруг, не снимая наушники. Это особенно полезно в ситуациях, когда важно быть внимательным, например, на улице или в общественных местах. Интеллектуальные функции из премиальных наушников, таких как AirPods Pro, например, «Адаптивность», здесь тоже присутствуют. При использовании этой настройки наушники автоматически снижают громкость музыки, когда пользователь начинает разговаривать с кем-то, что делает взаимодействие с окружающей средой более естественным и удобным.

Как и в предыдущих версиях, пользователи могут управлять воспроизведением музыки, ответами на звонки и активацией Siri с помощью жестов. Новинка позволяет легко управлять устройством с помощью касаний и нажатий на корпус наушников.

нажмите один раз, чтобы начать воспроизведение или установить паузу;

нажмите один раз, чтобы ответить на входящий вызов, а также отключить или включить звук во время звонка;

нажмите дважды, чтобы завершить вызов;

нажмите дважды, чтобы включить следующую композицию;

нажмите три раза, чтобы вернуться назад;

нажмите и удерживайте для вызова Siri;

скажите «Привет, Siri», чтобы воспроизвести песню, позвонить или задать голосовому помощнику другой вопрос.

Но одной из самых интересных функций стало возможность отвечать на звонки движением головы. Это нововведение делает процесс использования наушников еще более интуитивным и удобным. Теперь пользователи могут просто кивнуть головой вниз для подтверждения входящего звонка — «да», или покачать ее из стороны в сторону, чтобы отклонить звонок — для ответа «нет». Это особенно удобно в ситуациях, когда необходимо сохранить тишину, например, во время поездки на работу в автобусе или когда в доме спит ребенок.

Кроме того, поддерживаются голосовые команды для активации Siri, что позволяет пользователю полностью освободить руки. Это особенно полезно для тех, кто использует наушники во время занятий спортом, вождения или других активных действий.

Есть ли разница в качестве шумоподавления AirPods Pro и AirPods 4?

Хотя AirPods 4 с активным шумоподавлением предлагают отличные возможности для снижения уровня внешних шумов, AirPods Pro остаются на шаг впереди. Apple утверждает, что AirPods Pro обеспечивают до двух раз более эффективное шумоподавление по сравнению с AirPods 4. Это связано с разницей в конструкции: AirPods Pro имеют внутриканальный дизайн, который лучше изолирует от внешнего шума благодаря плотной посадке внутри уха, тогда как AirPods 4 являются наушниками-вкладышами, закладываемыми в ушную раковину и удерживаемые за счет формы наушника.

Тем не менее AirPods 4 предлагают новаторское решение, впервые внедрив ANC в открытые наушники. Пользователи, которые не любят внутриканальные наушники, но хотят пользоваться активным шумоподавлением, теперь могут рассмотреть AirPods 4 как альтернативу.

Автономность и зарядка AirPods 4

К сожалению, AirPods 4 предлагают худшую автономность по сравнению с предыдущим поколением. Время работы наушников от одного заряда составляет до 5 часов, а при постоянном использовании активного шумоподавления автономность снижается до 4 часов. Для сравнения, автономность AirPods 3-го поколения составляла 6 часов.

Наушники обеспечивают до 30 часов работы с использованием зарядного кейса, однако при активном использовании шумоподавления, время работы может сократиться до 20 часов.

Кейс бюджетной версии AirPods 4 поддерживает только проводную зарядку посредством USB-C, тогда как модель AirPods 4 с шумоподавлением получила кейс с возможностью как проводной, так и беспроводной зарядки. Кроме того, кейс более дорогой версии AirPods 4 оснащен динамиком для воспроизведения звука при поиске наушников через приложение «Локатор».

Защита от пыли, пота и воды в AirPods 4

Наушники AirPods 4 обоих версий, как и их зарядные кейсы, обладают защитой от пыли, пота и воды с классом защиты IP54. Это позволяет использовать гарнитуру и во время дождя, и в ходе интенсивных тренировок в различной местности.

Цифра «5» в классе защиты означает, что некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушит работу устройства. Цифра «4» указывает на защиту от брызг, падающих в любом направлении.

Комплект AirPods 4

Комплектация AirPods 4 довольно минималистична. В коробке пользователи найдут сами наушники и зарядный кейс. Стоит отметить одно важное изменение: Apple убрала из коробки кабель для зарядки.

Цена наушников AirPods 4

Стоимость базовой версии составит $129, что делает их доступными для широкой аудитории, ищущей качественные наушники с хорошим звучанием. Модель с активным шумоподавлением будет стоить $179, что вполне оправдано дополнительными функциями шумоподавления, а также наличием кейса с поддержкой беспроводной зарядки и динамиком для «Локатора».

Покупатели могут выбрать вариант, который лучше подходит под их нужды: базовая версия подойдет для тех, кто ищет простоту и удобство, в то время как версия с шумоподавлением — для тех, кто часто оказывается в шумных условиях и ценит возможность полной звуковой изоляции.

Сравнение версий AirPods 4 (таблица)

AirPods 4 AirPods 4 с активным шумоподавлением - Активное шумоподавление, режим "Адаптивность" и режим "Прозрачность" Персонализированный пространственный звук с

динамическим отслеживание головы Чип H2 (изоляция голоса, функция "Привет, Siri") До 5 часов прослушивания без

подзарядки До 5 часов прослушивания без

подзарядки (до 4 часов с включенным активным шумоподавлением) Общее время прослушивания до 30 часов при использовании зарядного кейса До 30 часов прослушивания (до 20 часов при включенном активном шумоподавлении) с использованием зарядного кейса Кейс для зарядки (USB-C) Кейс для беспроводной зарядки с возможностью проводной зарядки (USB-C). Оснащен динамиком для поиска в приложении "Локатор" Защита от пыли, пота и воды $129 $179

В заключение

Apple AirPods 4 — это значительное обновление, которое принесло множество интересных нововведений. С двумя версиями наушников пользователи могут выбирать между более доступной базовой моделью и продвинутой моделью с активным шумоподавлением. Обе версии предлагают улучшенное качество звука, поддержку персонализированного пространственного аудио и удобное управление жестами и голосовыми командами.

Однако стоит отметить и некоторые спорные моменты. Удаление кабеля для зарядки из комплекта, о чем не было упомянуто на презентации, может вызвать недовольство среди пользователей. Кроме того, хотя версия с активным шумоподавлением предлагает впечатляющие возможности, AirPods Pro остаются более эффективными в этом плане благодаря внутриканальному дизайну.

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