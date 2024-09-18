Где находится кнопка Bluetooth-сопряжения на кейсе AirPods 4?

В мире технологий Apple давно закрепила за собой репутацию компании, стремящейся минимизировать количество физических элементов управления на своих устройствах. Этот подход прослеживается и в новых AirPods 4, где привычная физическая кнопка сопряжения на зарядном кейсе исчезла, уступив место более инновационным решениям.

Как включить режим Bluetooth-сопряжения на AirPods 4?

Вместо физической кнопки на задней части зарядного кейса, как это было в предыдущих моделях, AirPods 4 оборудованы скрытой сенсорной областью на передней панели кейса. Эта область расположена под светодиодным индикатором, и именно она выполняет роль кнопки для ручного сопряжения. Чтобы активировать режим Bluetooth-сопряжения, достаточно дважды коснуться этой сенсорной зоны. Индикатор начнет мигать, сигнализируя о том, что наушники находятся в режиме подключения.

Этот подход отличается от предыдущих моделей AirPods, где для сопряжения нужно было удерживать физическую кнопку на задней стороне кейса в течение нескольких секунд. В новом поколении Apple делает акцент на более гладких и удобных решениях.

Как сбросить AirPods 4 до заводских настроек?

Процесс сброса AirPods 4 до заводских настроек также изменился. Чтобы сбросить настройки наушников, нужно поместить их в зарядный кейс и закрыть крышку. Подождите около 30 секунд, затем откройте крышку и три раза дважды коснитесь сенсорной зоны на передней панели. Это действие сбросит все пользовательские настройки и вернет наушники к заводским параметрам.

Для сравнения, на предыдущих моделях AirPods для сброса требовалось удерживать физическую кнопку на задней стороне кейса в течение примерно 15 секунд до тех ор, пока индикатор не начнет мигать сначала янтарным, а затем белым цветом.

При этом зарядный кейс AirPods 4 стал компактнее по сравнению с предыдущими моделями, что делает его более удобным в повседневном использовании. Версия стандартных AirPods 4, которая стоит $129, поддерживает зарядку через USB-C, что соответствует современным стандартам подключения. Однако премиальная модель с шумоподавлением за $179 предлагает пользователям больше возможностей.

Кроме USB-C, этот кейс поддерживает беспроводную зарядку с помощью магнитного зарядного устройства Apple Watch и любых сертифицированных Qi-зарядок. Это позволяет пользователям использовать более гибкие способы зарядки устройства. Еще одно новшество — наличие встроенного динамика на нижней части кейса. Этот динамик используется для отображения статуса зарядки и помогает найти наушники через приложение «Локатор», если они были потеряны.

Однако важно отметить, что ни одна из версий кейсов AirPods 4 не поддерживает функцию MagSafe, что может разочаровать некоторых пользователей, привыкших к этой технологии.

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