Apple анонсировала watchOS 11 – следующее крупное системное обновление для Apple Watch. Обновление содержит новые функции для фитнеса и здоровья, а также Live Activities и приложение «Перевод» для Apple Watch. Однако не все модели Apple Watch будут совместимы с версией watchOS 11.

В watchOS 11 наконец-то можно будет брать дни отдыха в отслеживании активности без потери прогресса. В прошлом, даже если вы пропускали всего один день из-за болезни или по другим причинам, терялся весь прогресс колец активности.

Теперь можно задавать собственные цели активности на разные дни недели. К примеру, в свободные дни можно ставить более амбициозные цели, а в рабочие – более реалистичные. С помощью нового приложения «Vitals» вы сможете просматривать данные о своём здоровье и принимать важные решения, касающиеся здоровья и фитнеса. Если изменится несколько важных показателей вашего здоровья, вы получите об этом уведомление.

Помимо отслеживания цикла, теперь доступно отслеживание беременности. Беременные женщины смогут фиксировать свои симптомы и получать прогнозы на ближайшее будущее.

Подборки виджетов стали умнее. К примеру, если начнётся дождь, виджет приложения «Погода» будет отображаться сверху. Если смарт-часы обнаружат иностранную речь, появится виджет с переводчиком. Для этого даже не нужно будет добавлять все виджеты в подборку самостоятельно.

Кроме того, искусственный интеллект watchOS 11 сможет отобрать лучшие фотографии, которые можно использовать в качестве заставки на циферблат.

Какие модели Apple Watch будут поддерживать watchOS 11?

Apple Watch Series 6 (2020 г)

Apple Watch Series 7 (2021 г)

Apple Watch Series 8 (2022 г)

Apple Watch Series 9 (2023 г)

Apple Watch Ultra 1-го поколения (2022 г)

Apple Watch Ultra 2-го поколения (2023 г)

Apple Watch SE 1-го поколения (2020 г)

Apple Watch SE 2-го поколения (2022 г)

Apple Watch Series 4 (2018 г) и Apple Watch Series 5 (2019 г) не будут поддерживать обновление watchOS 11. Первая бета-версия watchOS 11 для разработчиков уже доступна, а публичная выйдет в следующем месяце. Официальный релиз ожидается осенью этого года.

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