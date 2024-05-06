Объяснение всех значков и символов на экране Apple Watch

06 мая 2024 |

Верхняя строка экрана Apple Watch используется системой для отображения определенных информативных значков. На самом деле их немало, некоторые из них даже ставят пользователей в тупик. В этом материале мы расскажем о назначении всех значков, появляющихся в верхней части watchOS, чтобы лучше понимать предоставляемую часами информацию о своем состоянии или каких-то событиях.

Объяснение всех значков и символов на экране Apple Watch

 

Как настроить автоматическую смену циферблатов Apple Watch в зависимости от времени и места.

 

Значок в виде зеленой молнии говорит о том, что часы в данный момент находятся в процессе зарядки.

Значок в виде зеленой стрелки

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 Значок в виде зеленой стрелки (молнии) на Apple Watch

 

 

Красная молния на основном циферблате свидетельствует о разрядке устройства.

Значок в виде красной молнии на Apple Watch Значок в виде красной молнии на Apple Watch

 

 

Значок самолета свидетельствует о включенном «авиарежиме» — на часах деактивированы все сетевые интерфейсы.

Значок самолета на Apple Watch Значок самолета на Apple Watch

 

Фиолетовый полумесяц говорит об активном режиме «Не беспокоить». В нем все входящие вызовы и уведомления не будут сопровождаться звуковым сигналом. А вот сигналы будильника пользователь услышит.

Значок "Фиолетовый полумесяц" (луна) на Apple Watch Значок "Фиолетовый полумесяц" (луна) на Apple Watch

 

Две маски – это включенный режим «Театр» и бесшумный режим. При таком сценарии экран будет оставаться темным, пока на него или на боковую кнопку не нажать, не повернуть колесико Digital Crown. Экран останется затемненным даже с использованием функции «Всегда вкл.».  Для активации режима «Театр» вам надо открыть Пункт управления и в нем нажать на соответствующий значок.

Значок "Две маски" на Apple Watch Значок "Две маски" на Apple Watch

 

Значок WiFi красноречиво говорит о том, что ваши часы подключены к сети Wi-Fi, и именно к ней, а не к связанному с ними iPhone.

Значок Wi-Fi на Apple Watch Значок Wi-Fi на Apple Watch

 

Полоски сотовой связи свидетельствуют о подключении к сотовой сети ваших Apple Watch (GPS + Cellular). Число полосок говорит об уровне сигнала.

Значок "Полоски сотовой связи" на Apple Watch Значок "Полоски сотовой связи" на Apple Watch

 

Красный значок с перечеркнутым смартфоном сигнализирует о том, что ваши часы не подключены к iPhone. В данном случае пользователю стоит обратить внимание, не выключен ли Bluetooth на его смартфоне и попробовать приблизить их друг к другу.

Красный значок с перечеркнутым смартфоном на Apple Watch Красный значок с перечеркнутым смартфоном на Apple Watch

 

Красный крестик означает прерванную связь с сотовой сетью на модели GPS + Cellular.

Значок "Красный крестик" на Apple Watch Значок "Красный крестик" на Apple Watch

 

Голубая капля сигнализирует о включенной «Блокировке воды». В таком режиме часы перестают реагировать на нажатия. Отключить этот режим можно простым поворотом колесика Digital Crown.

Значок "Голубая капля" на Apple Watch Значок "Голубая капля" на Apple Watch

 

Красная точка вверху экрана говорит о наличии непрочтенных уведомлений. Чтобы ознакомиться с ними, просто смахните по экрану пальцем вниз.

Значок "красная точка (кружок)" на Apple Watch Значок "красная точка (кружок)" на Apple Watch

 

Синяя стрелка геолокации. Значок местоположения говорит о том, что устройство не так давно запрашивало информацию от служб геолокации. Можно узнать, какой именно программе потребовались такие данные, для этого просто нажмите на синюю стрелку.

Значок "Синяя стрелка геолокации" на Apple Watch Значок "Синяя стрелка геолокации" на Apple Watch

 

Синий значок замка говорит о блокировке часов. Нажмите на экран, чтобы разблокировать Apple Watch с помощью пароля.

Синий значок замка на Apple Watch Синий значок замка на Apple Watch

 

Бирюзового цвета кровать говорит о пребывании устройства в режиме сна. Для выхода нажмите и недолго удерживайте колесико Digital Crown.

Значок "Бирюзового цвета кровать" на Apple Watch Значок "Бирюзового цвета кровать" на Apple Watch

 

Оранжевый значок микрофона сигнализирует об использовании этого аудиоустройства, то есть часы прослушивают окружение. Можно увидеть такой значок в ходе взаимодействия с Siri, при создании голосовой записи или в ходе работы функции / приложения, как раз и использующих микрофон.

Оранжевый значок микрофона на Apple Watch Оранжевый значок микрофона на Apple Watch

 

Желтый значок рации означает включенное «приложение Рация». Он появляется, когда это приложение работает, но при этом вы можете получать сообщения. Значок появится при выходе часов из режима сна, также он показывается в верхней части Пункта управления.

Желтый значок рации на Apple Watch Желтый значок рации на Apple Watch

 

Желтый круг свидетельствует о включенном режиме энергосбережения для часов.

Значок "Желтый круг" на Apple Watch Значок "Желтый круг" на Apple Watch

 

Как татуировки влияют на работу Apple Watch.

 

Значки для активных приложений

В верхней части экрана Apple Watch могут появиться еще и значки активных приложений. Нажав на эти мини-иконки, вы откроете саму запущенную программу.

Зеленый кружок с бегущим человечком. Так часы сообщают об активном приложении «Тренировка». Если по ее окончании значок не пропадет, то надо перезапустить устройство.

Значок "Зеленый кружок с бегущим человечком" на Apple Watch Значок "Зеленый кружок с бегущим человечком" на Apple Watch

 

Желтый значок рации. Этот значок можно увидеть в верхней части Пункта управления при выводе часов из сна, но при этом приложение «Рация» должно работать.

Желтый значок рации на Apple Watch Желтый значок рации на Apple Watch

 

Нота в красном круге (значок приложения «Музыка») сообщает о прослушивании на часах аудио. После нажатия на этот значок будет запущено как раз то приложение, в котором и происходит воспроизведение.

Значок "Музыка" на Apple Watch Значок "Музыка" на Apple Watch

 

Стрелка в белом круге говорит об использовании навигации с помощью стороннего приложения. Этот значок появился в watchOS 10, если он остается на экране после окончания работы с навигацией – перезагрузите свои часы.

Стрелка вправо в белом круге на Apple Watch Стрелка вправо в белом круге на Apple Watch

 

Значок компаса сигнализирует о работе функции «Возврат по маршруту». Сама иконка принадлежит приложению «Компас».

Значок компаса на Apple Watch Значок компаса на Apple Watch

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