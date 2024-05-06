Объяснение всех значков и символов на экране Apple Watch

Верхняя строка экрана Apple Watch используется системой для отображения определенных информативных значков. На самом деле их немало, некоторые из них даже ставят пользователей в тупик. В этом материале мы расскажем о назначении всех значков, появляющихся в верхней части watchOS, чтобы лучше понимать предоставляемую часами информацию о своем состоянии или каких-то событиях.

Значок в виде зеленой молнии говорит о том, что часы в данный момент находятся в процессе зарядки.

Яблык в Telegram и YouTube.

Красная молния на основном циферблате свидетельствует о разрядке устройства.

Значок самолета свидетельствует о включенном «авиарежиме» — на часах деактивированы все сетевые интерфейсы.

Фиолетовый полумесяц говорит об активном режиме «Не беспокоить». В нем все входящие вызовы и уведомления не будут сопровождаться звуковым сигналом. А вот сигналы будильника пользователь услышит.

Две маски – это включенный режим «Театр» и бесшумный режим. При таком сценарии экран будет оставаться темным, пока на него или на боковую кнопку не нажать, не повернуть колесико Digital Crown. Экран останется затемненным даже с использованием функции «Всегда вкл.». Для активации режима «Театр» вам надо открыть Пункт управления и в нем нажать на соответствующий значок.

Значок Wi–Fi красноречиво говорит о том, что ваши часы подключены к сети Wi-Fi, и именно к ней, а не к связанному с ними iPhone.

Полоски сотовой связи свидетельствуют о подключении к сотовой сети ваших Apple Watch (GPS + Cellular). Число полосок говорит об уровне сигнала.

Красный значок с перечеркнутым смартфоном сигнализирует о том, что ваши часы не подключены к iPhone. В данном случае пользователю стоит обратить внимание, не выключен ли Bluetooth на его смартфоне и попробовать приблизить их друг к другу.

Красный крестик означает прерванную связь с сотовой сетью на модели GPS + Cellular.

Голубая капля сигнализирует о включенной «Блокировке воды». В таком режиме часы перестают реагировать на нажатия. Отключить этот режим можно простым поворотом колесика Digital Crown.

Красная точка вверху экрана говорит о наличии непрочтенных уведомлений. Чтобы ознакомиться с ними, просто смахните по экрану пальцем вниз.

Синяя стрелка геолокации. Значок местоположения говорит о том, что устройство не так давно запрашивало информацию от служб геолокации. Можно узнать, какой именно программе потребовались такие данные, для этого просто нажмите на синюю стрелку.

Синий значок замка говорит о блокировке часов. Нажмите на экран, чтобы разблокировать Apple Watch с помощью пароля.

Бирюзового цвета кровать говорит о пребывании устройства в режиме сна. Для выхода нажмите и недолго удерживайте колесико Digital Crown.

Оранжевый значок микрофона сигнализирует об использовании этого аудиоустройства, то есть часы прослушивают окружение. Можно увидеть такой значок в ходе взаимодействия с Siri, при создании голосовой записи или в ходе работы функции / приложения, как раз и использующих микрофон.

Желтый значок рации означает включенное «приложение Рация». Он появляется, когда это приложение работает, но при этом вы можете получать сообщения. Значок появится при выходе часов из режима сна, также он показывается в верхней части Пункта управления.

Желтый круг свидетельствует о включенном режиме энергосбережения для часов.

Значки для активных приложений

В верхней части экрана Apple Watch могут появиться еще и значки активных приложений. Нажав на эти мини-иконки, вы откроете саму запущенную программу.

Зеленый кружок с бегущим человечком. Так часы сообщают об активном приложении «Тренировка». Если по ее окончании значок не пропадет, то надо перезапустить устройство.

Желтый значок рации. Этот значок можно увидеть в верхней части Пункта управления при выводе часов из сна, но при этом приложение «Рация» должно работать.

Нота в красном круге (значок приложения «Музыка») сообщает о прослушивании на часах аудио. После нажатия на этот значок будет запущено как раз то приложение, в котором и происходит воспроизведение.

Стрелка в белом круге говорит об использовании навигации с помощью стороннего приложения. Этот значок появился в watchOS 10, если он остается на экране после окончания работы с навигацией – перезагрузите свои часы.

Значок компаса сигнализирует о работе функции «Возврат по маршруту». Сама иконка принадлежит приложению «Компас».

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