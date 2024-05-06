Что означает красная точка на экране Apple Watch и как ее убрать?

06 мая 2024 |

Экран Apple Watch предоставляет пользователю множество информации. В основном она отображается крупными значками или символами в центральной части дисплея, но и верхняя строка тоже задействована. Так, владельцы устройств могли обратить внимание, что на их Apple Watch горит красный кружок посередине верхней строки. И если значки самолета или театральных масок в этом месте еще можно интуитивно объяснить, то лаконичная красная точка (кружок) неизменно вызывает вопросы у неопытных пользователей.

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Почему Apple Watch горят сзади то зеленым, то красным?

 

Содержание статьи

  1. Почему на экране Apple Watch горит красный кружок?
  2. Как убрать красную точку с вверху экрана Apple Watch?
  3. Как убрать красную точку с экрана Apple Watch с помощью iPhone?
  4. Как отключить показ уведомлений для избранных приложений?
  5. А что означает желтый кружок на Apple Watch?

 

Почему на экране Apple Watch горит красный кружок?

Если вы на своих часах в верхней части их экрана увидите небольшой красный кружок, то это своеобразный индикатор о наличии непрочитанных сообщений (непросмотренных уведомлений). Вот так всё просто! Точка эта чем-то похожа на значок, отображаемый на иконках приложений iPhone. И в том случае значок тоже символизирует о наличии уведомлений. У красной точки есть понятное назначение – так устройство сообщает владельцу о наличии поступившей непросмотренной информации. Правда, нравится этот значок далеко не всем.

Увидев красный кружок на экране Apple Watch, надо просмотреть те самые поступившие уведомления. Для этого проведите пальцем по экрану сверху вниз, как раз по красной точке. Вы увидите все ваши уведомления, причем вверху списка будет кнопка «Очистить все». С ее помощью можно будет убрать все уведомления отсюда. Если они вам неинтересны или вы их все прочитали.

Почему на экране Apple Watch горит красный кружок?

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Сам индикатор часов в виде красной точки – довольно простой и полезный способ обратить внимание на пришедшее уведомление, чтобы поскорее прочитать его. Но если вы активно работаете с приложениями и все они вам постоянно что-то пытаются сообщить, то эта точка будет постоянно гореть на экране. И вот это уже может раздражать.

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Как убрать красную точку с вверху экрана Apple Watch?

Конечно, подразумевается, что с прочтением уведомлений красный кружок сам исчезнет с экрана. Но очевидно, что этот индикатор вскоре вернется на свое место. В таком случае окончательно скрыть его можно с помощью настроек.

1. Разбудите свои часы Apple Watch. Для этого просто поднимите вверх запястье или коснитесь экрана.

2. Нажмите на боковое колесико Digital Crown.

3. В появившемся списке приложений или в их сетке найдите и нажмите на «Настройки».

4. Перейдите в раздел «Уведомления».

Настройки уведомлений на Apple Watch

 

5. Установите переключатель «Индикатор уведомления» в положение «Выключено».

Как убрать красную точку с вверху экрана Apple Watch?

6. Остается лишь еще раз нажать на колесико Digital Crown и выйти из приложения «Настройки».

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Как убрать красную точку с экрана Apple Watch с помощью iPhone?

Вы можете отключить появление красного кружка на своих часах, воспользовавшись сопряженным с ними iPhone. Иногда это удобнее, чем искать нужный параметр на относительно маленьком экране Apple Watch.

1. Запустите на iPhone приложение «Watch».

2. Перейдите в меню «Уведомления».

3. Тут деактивируйте переключатель напротив опции «Индикатор уведомлений».

Как убрать красную точку с экрана Apple Watch с помощью iPhone

Действия очень похожие, результат – тот же.

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Как отключить показ уведомлений для избранных приложений?

Но можно настроить этот параметр более тонко, отключив показ уведомлений от определенных выбранных приложений.

1. Разбудите свои Apple Watch, подняв вверх запястье или коснувшись экрана.

2. Проведите пальцем по экрану сверху вниз, открыв «Центр уведомлений».

Как отключить показ уведомлений для избранных приложений?

 

3. Найдя непрочитанное уведомление не спешите нажимать на него, смахните по нему справа налево. Вы увидите пункт «Еще» в виде трех точек. Коснитесь их.

Как отключить показ уведомлений для избранных приложений?

4. Для каждого доступного к настройке приложения могут быть предложены следующие варианты отключения уведомлений:

  • «Доставлять тихо 1 час»
  • «Сегодня не уведомлять»
  • «Добавить в сводку»
  • «Выключить неотложные уведомления»
  • «Выключить»

Как отключить показ уведомлений для избранных приложений?

Как настроить автоматическую смену циферблатов Apple Watch в зависимости от времени и места.

 

А что означает желтый кружок на Apple Watch?

Появившийся кружок желтого цвета вверху экрана Apple Watch сигнализирует об активном «Режиме энергосбережения», которому мы посвятили отдельную статью.

 

Режим энергосбережения в Apple Watch

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