Быстрое включение записи в приложении «Диктофон» на iPhone может быть полезно в различных ситуациях, например, когда вы хотите записать важные разговоры, звуки окружающей среды для дальнейшего анализа или просто сохранить интересные моменты жизни. В этом материале мы расскажем как быстро активировать запись на встроенный диктофон в iPhone, не привлекая лишнего внимания.

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Когда может пригодится незаметное включение записи на диктофон в iPhone

Ведение звукового дневника или аудиозаметок.

Запись звуков во время встречи или совещания для последующего анализа.

Запись интересных звуков в повседневной жизни, таких как пение птиц или шум природы.

Внимание. Использование записи без согласия других людей может нарушать их приватность, поэтому будьте осторожны и соблюдайте законодательство вашего региона.

Как быстро и незаметно включить скрытый диктофон на iPhone

1. Откройте приложение «Команды» на iPhone. Если у вас его нет, то вы можете бесплатно скачать его из App Store по этой ссылке.

2. Перейдите на вкладку «Быстрые команды» и в правом верхнем углу экрана нажмите «+».

3. Нажмите кнопку «Добавить действие».

4. В строке поиска наберите «Создать запись» и выберите соответствующее действие в списке появившихся вариантов. На следующем экране нажмите «Готово».

Созданная команда с названием «Создать запись» появится в списке ваших быстрых команд.

5. Запустите приложение «Настройки» и перейдите по пути: «Универсальный доступ» → «Касание» → «Касание задней панели».

6. Откройте меню «Двойное касание» и выберите из списка пункт с названием «Создать запись».

Все! Теперь при легком двойном постукивании задней панели iPhone автоматически активируется запись в приложении «Диктофон».

Все созданные записи будут сохранены в приложении «Диктофон».

Как удалить или отключить команду для быстрого включения записи в приложении Диктофон на iPhone

Если вам по какой-то причине необходимо отключить активацию записи путем постукивания задней панели iPhone, то для этого имеется как минимум два решения:

Способ 1. Удалите быструю команду «Создать запись» в приложении «Команды». Чтобы удалить команду, нажмите и удерживайте палец на ней и в появившемся контекстном меню выберите «Удалить».

Способ 2. Откройте приложение «Настройки» и перейдите по пути: «Универсальный доступ» → «Касание» → «Касание задней панели». В меню «Двойное касание» установите значение «Не выбрано».

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Можно ли включить диктофон на iPhone во время телефонного звонка?

К сожалению, iOS не позволяет включать приложение «Диктофон» на iPhone во время телефонного звонка. Однако, для этих целей можно использовать другие сторонние приложения или функции записи звука на своем iPhone во время телефонного разговора. Обратите внимание, что запись телефонного разговора без уведомления другой стороны во многих странах является незаконной и нарушает приватность. Поэтому перед использованием таких приложений обязательно ознакомьтесь с законодательством вашего региона и убедитесь в согласии всех сторон на запись.

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