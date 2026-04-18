Цвета iPhone 18 Pro: «Темная вишня» — главный хит

По данным издания Macworld, линейка iPhone 18 Pro получит оттенок Dark Cherry — глубокий винный красный. Разбираем все утечки о палитре флагманского смартфона Apple 2026 года.

17 апреля 2026 года издание Macworld опубликовало материал со ссылкой на источник, якобы знакомый с цепочкой поставок Apple. Этот инсайдер сообщил коды Pantone для четырех цветов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также упомянул палитру грядущего складного iPhone, который в утечках фигурирует под кодовым именем iPhone Ultra.

Насколько можно доверять Macworld? Издание существует с 1984 года и считается одним из старейших Apple-ориентированных медиа. Но важный нюанс: даже авторитетные источники публикуют утечки, которые Apple может изменить в любой момент до релиза. Сам инсайдер Macworld предупреждает: все четыре цвета еще в разработке, массовое производство iPhone 18 Pro не началось, так что финальная палитра может измениться.

Ранее о красном оттенке для iPhone 18 Pro упоминал Марк Гурман из Bloomberg — один из самых точных инсайдеров в теме Apple. Он писал, что компания экспериментирует с красным, но не уточнял конкретный тон. Macworld теперь называет его Dark Cherry и дает точный код Pantone 6076.

Dark Cherry — главный цвет iPhone 18 Pro по слухам

Dark Cherry переводится как «темная вишня», но источники описывают оттенок ближе к винному красному, чем к яркой вишне. Представьте глубокий бордовый — не кричащий, а приглушенный, элегантный.

Почему это важно? Apple редко делает яркие кричащие цвета для линейки Pro. Последний раз компания экспериментировала с насыщенными оттенками на iPhone 17 Pro — там был Cosmic Orange (космический оранжевый), который разделил пользователей на два лагеря. Одни считали его смелым и стильным, другие — слишком броским для премиум-устройства.

Dark Cherry, судя по описаниям, будет гораздо сдержаннее. Это не Product Red, который Apple традиционно делает ярко-алым для благотворительных программ.

Цвета iPhone 18 Pro: четыре оттенка

Согласно утечке Macworld, Apple тестирует не три, как обычно, а четыре цвета для iPhone 18 Pro и Pro Max. Вот полный список с кодами Pantone:

Light Blue (Pantone 2121) — светло-голубой, похожий на Mist Blue (туманный синий) с iPhone 17. Это спокойный пастельный оттенок, который Apple уже использовала в прошлом поколении. Если утечка верна, компания просто перенесет этот цвет на новую модель с минимальными изменениями.

Dark Cherry (Pantone 6076) — тот самый винно-красный, главная звезда палитры.

Dark Gray (Pantone 426C) — темно-серый. Apple регулярно предлагает серые оттенки для Pro-моделей: Space Gray, Graphite, Space Black. Pantone 426C — это глубокий антрацитовый серый с холодным подтоном. Близок к Space Black в iPhone 14 Pro, но может быть чуть светлее.

Silver (Pantone 427C) — серебристый, аналогичный текущему поколению. Классика, которую Apple не убирает из линейки Pro уже много лет. Это нейтральный хромированный оттенок, который хорошо смотрится в любом окружении и не надоедает со временем.

Почему четыре, а не 3 цвета?

Обычно Apple выпускает три цвета для Pro-моделей. Источник Macworld предупреждает, что один из четырех цветов может быть исключен перед запуском.

Исторический прецедент: в 2025 году те же Macworld и инсайдер Sonny Dickson сообщали, что Apple рассматривает черный и стальной серый для iPhone 17 Pro. Ни один из этих цветов не вышел в финальной версии. Так что даже подтвержденные несколькими источниками утечки не гарантируют результат.

Цвета складного iPhone Ultra

Складной iPhone — самая интригующая тема 2026 года. Слухи о нем ходят с 2023 года, и теперь инсайдеры утверждают, что устройство выйдет осенью 2026-го под названием iPhone Ultra (хотя некоторые источники называют его iPhone Fold или просто Foldable iPhone).

По данным того же источника Macworld, складной iPhone получит всего два или три цвета — значительно меньше, чем обычные модели. Палитра будет консервативной, без ярких или смелых оттенков:

Silver — классический серебристый.

White — белый (возможно, с легким кремовым подтоном, как в цвете Starlight).

Indigo — индиго, похожий на Deep Blue (глубокий синий) в iPhone 17 Pro.

Ожидается, что iPhone 18 Pro‌ и складной iPhone будут представлены в сентябре 2026 года, хотя некоторые аналитики предполагают, что складной iPhone выйдет позже.

