Apple готовит первый складной iPhone, но называться он может не iPhone Fold, а iPhone Ultra. Собрал все последние слухи о дизайне самого необычного смартфона от Apple за всю историю компании.

Почему складной iPhone назовут Ultra, а не Fold

Несколько месяцев все технологические издания называли первый складной iPhone простым и логичным именем — iPhone Fold. По аналогии с Samsung Galaxy Z Fold. Но китайский инсайдер Digital Chat Station, у которого больше трех миллионов подписчиков в Weibo и неплохой послужной список точных утечек, говорит обратное.

По его данным, складной iPhone выйдет под брендом iPhone Ultra. И это неожиданно логично, если посмотреть на стратегию Apple последних лет.

Компания уже использует приставку Ultra для премиальных продуктов:

• Apple Watch Ultra — топовые смарт-часы для экстремалов и спортсменов

• CarPlay Ultra — расширенная версия автомобильной системы

• M1 Ultra и M3 Ultra — самые мощные чипы в линейке Mac

А в марте 2026 года Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple рассматривает название Ultra для MacBook с OLED-экраном и сенсорным управлением, а также для будущих AirPods с камерами. Получается, приставка Ultra постепенно распространяется на разные категории продуктов — от часов до компьютеров.

Складной iPhone в эту стратегию вписывается идеально. Устройство премиальное, технологичное, дорогое — именно то, что Apple обычно маркирует как Ultra.

Digital Chat Station также упоминает, что китайские производители смартфонов сейчас раздумывают, не последовать ли примеру Apple и не назвать ли свои складные модели тоже Ultra. Правда, с более демократичной ценой — в отличие от iPhone Ultra, который, по слухам, будет стоить от 2000 до 2500 долларов.

Дизайн складного iPhone: что показали макеты

7 апреля 2026 года известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов трех новых iPhone: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone. Это так называемые нерабочие образцы — копии будущих устройств, которые производят на основе утечек из цепочки поставок.

Такие макеты нужны производителям аксессуаров. Они начинают делать чехлы, пленки и другие аксессуары за месяцы до официального анонса Apple — чтобы к моменту выхода устройства все было готово. Поэтому нерабочие образцы обычно довольно точно передают размеры, расположение кнопок и камер.

Что видно на макетах:

iPhone 18 Pro и Pro Max выглядят почти идентично предыдущему поколению. Единственное заметное отличие — чуть более компактный Dynamic Island. Никаких революционных изменений в дизайне.

Складной iPhone — совсем другая история. Форм-фактор книжки, как у Samsung Galaxy Z Fold или Huawei Mate X. В сложенном виде устройство выглядит как вытянутый квадрат — шире и короче обычных iPhone.

На задней панели — двойная камера, расположенная горизонтально. Кнопки громкости находятся сверху устройства, а не сбоку, как на обычных iPhone. Это логично: когда телефон разложен, верхняя грань становится правой боковой.

Необычная конструкция задней панели

Один из самых интересных моментов — задняя панель складного iPhone. Судя по макетам, она не имеет привычного разделения на стеклянную часть и металлическую рамку.

На макетах не видно окошка для беспроводной зарядки, которое обычно делают из стекла. Вся задняя панель выглядит цельной. Это наводит на две мысли:

1. Вся задняя панель может быть стеклянной — как у iPhone Air, который тоже не имеет видимого разделения материалов.

2. Беспроводной зарядки может не быть вообще. Другой инсайдер, Majin Bu, отмечает, что на макетах складного iPhone нет колец MagSafe, которые присутствуют на образцах iPhone 18 Pro. Возможно, Apple пожертвовала беспроводной зарядкой ради уменьшения толщины.

You can see how thin the new iPhone Fold is, minimalist as Apple likes.

Камерный блок тоже необычный. Он не тянется через всю ширину корпуса, как у iPhone Air, а останавливается примерно на трех четвертях задней панели. Выглядит компактнее и аккуратнее.

Видео распаковки концепта iPhone Ultra

В интернете появилось вирусное видео с распаковкой концепта iPhone Ultra. Это не официальное промо от Apple, а фанатская работа, но она довольно точно отражает слухи и совпадает с макетами от Сонни Диксона.

В ролике показана упаковка, сам телефон в сложенном виде, а также его раскладывание. Концепт выглядит убедительно, хотя и остается лишь фантазией энтузиастов.

Характеристики и особенности iPhone Ultra

Складной iPhone получит набор характеристик, которых мы еще не видели ни в одном устройстве Apple.

Экраны

Внешний дисплей: 5,3-5,5 дюйма. Это экран, который виден, когда телефон сложен. По размеру близок к iPhone 13 mini или iPhone SE. Достаточно для быстрых задач — ответить на сообщение, проверить уведомления, посмотреть время.

Внутренний дисплей: 7,8 дюйма. Раскладываете телефон — получаете огромный экран с соотношением сторон 4:3, как у iPad. Это ближе к iPad mini (8,3 дюйма), чем к iPhone 18 Pro Max (6,9 дюйма).

Разница в площади экрана существенная. На бумаге 7,8 дюйма против 6,9 дюйма выглядят не так впечатляюще. Но соотношение сторон меняет все. У iPhone 18 Pro Max экран вытянутый — 19,5:9. У складного iPhone — почти квадратный, 4:3. Площадь поверхности гораздо больше.

По слухам, Apple добилась рекордно малой складки на внутреннем экране. Конкуренты вроде Samsung до сих пор не могут полностью избавиться от заметной вмятины посередине дисплея. У Apple, судя по инсайдерам, складка практически незаметна. Это был один из главных барьеров, который мешал компании выпустить складной iPhone раньше.

Камеры

Двойная камера на задней панели. Не тройная, как у iPhone 18 Pro, а именно двойная. Скорее всего, это основной модуль и ультраширокоугольный объектив. Телевика может не быть — чтобы сэкономить место и уменьшить толщину.

Фронтальные камеры будут и на внешнем, и на внутреннем экране. То есть вы сможете делать селфи как в сложенном виде (обычный телефон), так и в разложенном (планшет).

Touch ID вместо Face ID

Самое неожиданное решение — отказ от Face ID. По данным Bloomberg и других источников, Apple не смогла уместить компоненты Face ID в тонкий корпус складного iPhone.

Вместо этого используется Touch ID в боковой кнопке питания. Такое решение Apple уже применяла в iPad Air и iPad mini. Работает быстро и надежно, но для iPhone это возврат к прошлому — Face ID не было в топовых смартфонах с 2017 года.

С одной стороны, Touch ID удобен: разблокировка одним касанием, работает в любом положении телефона, не зависит от освещения. С другой — Face ID казался более футуристичным и удобным в повседневном использовании.

Цена и дата выхода iPhone Ultra

Цена складного iPhone, по слухам, составит от 2000 до 2500 долларов. Это самый дорогой iPhone в истории. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max в максимальной комплектации стоит около 1600 долларов.

Но если посмотреть на конкурентов, цена не кажется завышенной:

• Samsung Galaxy Z Fold 6: 1799-1999 долларов

• Huawei Mate X5: около 2000 долларов

• Google Pixel 9 Pro Fold: 1799 долларов

Apple традиционно позиционирует свои продукты в премиум-сегменте, так что ценник в 2000-2500 долларов логичен. Особенно учитывая, что это первое поколение принципиально нового форм-фактора для компании.

Когда ждать анонса

Большинство источников сходятся на том, что складной iPhone покажут осенью 2026 года — в период с сентября по декабрь. Скорее всего, вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на традиционной осенней презентации.

Сравнение с конкурентами и iPhone 18 Pro

Складной iPhone выходит на рынок, где уже несколько лет существуют десятки конкурентов от Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo и других производителей.

Apple традиционно не первая входит в новые категории. Компания ждет, пока технология созреет, а потом делает свою версию — часто лучше конкурентов.

Преимущества iPhone Ultra перед конкурентами

1. Уменьшенная складка. По слухам, Apple добилась практически незаметной складки на внутреннем экране. У Samsung, несмотря на годы разработки, складка до сих пор хорошо видна и ощущается пальцем.

2. Экосистема Apple. Складной iPhone будет работать в связке с iPad, Mac, Apple Watch, AirPods. Универсальный буфер обмена, Handoff, AirDrop, Continuity — все эти функции делают устройства Apple удобнее конкурентов.

3. Оптимизация iOS. Android-производители годами мучаются с адаптацией приложений под складные экраны. Многие приложения до сих пор работают некорректно. У Apple будет преимущество закрытой экосистемы — компания может потребовать от разработчиков адаптировать приложения под новый форм-фактор.

Недостатки по сравнению с конкурентами

1. Возможное отсутствие беспроводной зарядки. Если слухи подтвердятся, это серьезный минус. У топовых Samsung Galaxy Z Fold есть и беспроводная зарядка, и обратная беспроводная зарядка.

2. Touch ID вместо Face ID. Для пользователей, привыкших к Face ID, это шаг назад. Хотя Touch ID тоже работает быстро и надежно.

3. Двойная камера вместо тройной. iPhone 18 Pro получит три камеры, а складной iPhone — только две. Возможно, не будет телеобъектива.

4. Цена. 2000-2500 долларов — это дорого даже для флагманов. Samsung Galaxy Z Fold 6 стоит на 200-500 долларов дешевле.

Сравнение с iPhone 18 Pro

На макетах хорошо видно, что iPhone 18 Pro и Pro Max получат очень консервативный дизайн. Почти ничего не изменится по сравнению с iPhone 17 Pro.

Единственное заметное отличие — чуть более компактный Dynamic Island. Возможно, Apple уменьшила размер сенсоров Face ID или по-другому разместила их.

Складной iPhone на этом фоне выглядит совершенно инопланетным устройством. Это первый iPhone за много лет, который кардинально отличается от предшественников.

