Март 2026‑го выдался для Apple насыщенным: более десяти анонсов за месяц. Но главное еще впереди. До конца года, в котором, кстати, Apple исполняется 50 лет, компания готовит более 15 новых продуктов: от iPhone 18 Pro и складного iPhone до умного домашнего хаба и дверного звонка с Face ID. Разбираем все, что известно на данный момент.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — что нового

Флагманские айфоны этой осени обещают быть по-настоящему заметным апгрейдом. Оба — и iPhone 18 Pro, и iPhone 18 Pro Max — построят на новом чипе A20 Pro. Но процессор тут, пожалуй, самое предсказуемое изменение. Гораздо интереснее все остальное.

Dynamic Island наконец уменьшится. С момента появления в iPhone 14 Pro в 2022 году «островок» не менялся в размерах. В iPhone 18 Pro вырез станет компактнее — а значит, экран будет восприниматься еще цельнее.

Контроллер камеры упростят. Apple, судя по всему, переосмыслила физическую кнопку камеры, которую добавила в iPhone 16 Pro. Подробности пока скудные, но речь идет об упрощении механизма — возможно, уберут часть сенсорных жестов, которые многих запутывали.

Среди других ожидаемых фишек iPhone 18 Pro:

Переменная диафрагма как минимум для одной из тыльных камер — серьезный шаг к «зеркальному» контролю глубины резкости.

как минимум для одной из тыльных камер — серьезный шаг к «зеркальному» контролю глубины резкости. Красный (бордовый) цвет корпуса — не Product RED, а именно стандартный вариант расцветки.

— не Product RED, а именно стандартный вариант расцветки. Связь через спутник для веб-браузинга — расширение спутниковых возможностей, которые начались с экстренных SOS-вызовов.

— расширение спутниковых возможностей, которые начались с экстренных SOS-вызовов. Собственный 5G-модем Apple C2 — второе поколение фирменного модема, который должен заменить чипы Qualcomm.

iPhone 18 Pro Max получит все те же функции, но, по слухам, может оказаться чуть толще текущей модели. Вероятно, это связано с увеличенной батареей или более крупным модулем камер.

Складной iPhone — главная интрига 2026 года

Apple наконец-то готова войти на рынок складных смартфонов. И, как это обычно бывает с Apple, — не просто повторить то, что делают Samsung и Google, а предложить свое видение формата.

По имеющимся данным, складной iPhone получит:

Внутренний дисплей 7,7 дюйма с уменьшенной складкой — главной болезнью всех складных устройств.

с уменьшенной складкой — главной болезнью всех складных устройств. Внешний экран 5,3 дюйма — полноценный дисплей для использования в сложенном состоянии.

— полноценный дисплей для использования в сложенном состоянии. Две тыльные камеры и одну фронтальную .

. Touch ID в кнопке питания вместо Face ID — неожиданный поворот, но логичный для складной конструкции, где разместить модули Face ID значительно сложнее.

Отдельная история — программное обеспечение. Под складной iPhone Apple готовит iOS 27 с поддержкой многозадачности в стиле iPad: два приложения рядом, перетаскивание контента между окнами и прочие вещи, которые на обычном iPhone просто не нужны, а на 7,7-дюймовом экране — очень даже.

По моему мнению, именно складной iPhone станет самым обсуждаемым продуктом Apple в 2026 году. Рынок складных устройств ждал этого момента четыре года.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4

Про новые часы информации пока немного, но то, что есть, — интригует.

Apple Watch Series 12 получат новый чип и, возможно, обновленный дизайн. Слово «возможно» тут ключевое — слухи противоречат друг другу. Одни источники говорят о заметных внешних изменениях, другие — что дизайн останется прежним. Зато про Touch ID в часах говорят уже несколько инсайдеров. Если Apple встроит сканер отпечатка в колесико Digital Crown или в экран — это радикально упростит разблокировку и подтверждение Apple Pay.

Apple Watch Ultra 4 тоже ждет новый процессор и, вероятно, та же технология Touch ID. Сканер отпечатка в дополнение к коду — вполне разумное решение.

Новые iPad: базовый iPad 12 и iPad mini с OLED

Планшетная линейка Apple тоже не останется без внимания.

iPad 12

Базовый iPad совершит скачок с чипа A16 сразу на A18 или даже A19. Главное следствие — поддержка функций Apple Intelligence. Сейчас бюджетный iPad — единственный в линейке, который не тянет функции ИИ от Apple. После обновления этот барьер исчезнет.

iPad mini нового поколения

А вот маленький планшет ждет куда более серьезная трансформация:

OLED-дисплей — наконец-то яркие, контрастные цвета и настоящий черный

— наконец-то яркие, контрастные цвета и настоящий черный Переход с A17 Pro на A19 Pro или A20 Pro .

. Вибрационная акустическая система — звук через вибрацию панели, аналогично тому, как это делают некоторые телевизоры.

— звук через вибрацию панели, аналогично тому, как это делают некоторые телевизоры. Влагозащита — iPad mini впервые станет водостойким.

Если все это подтвердится, новый iPad mini будет самым радикальным обновлением компактного планшета за всю историю линейки.

Обновление линейки Mac: Studio, mini, iMac

Настольные Mac получат плановый переход на следующее поколение чипов Apple Silicon.

Mac Studio

Текущие чипы M4 Max и M3 Ultra уступят место M5 Max и M5 Ultra. Для тех, кто работает с видеомонтажом, 3D или машинным обучением — прирост производительности будет ощутимым, особенно в задачах на GPU.

Mac mini

Компактный десктоп перейдет с M4/M4 Pro на M5/M5 Pro. Mac mini и так стал хитом после редизайна с M4 — свежий чип только укрепит его позиции.

iMac

Моноблок получит чип M5 и, что приятно, новые цвета корпуса. Apple не обновляла палитру iMac с момента перехода на Apple Silicon в 2021 году, так что свежие варианты расцветки — давно назревшее освежение.

Отдельно напомню, что Apple в марте 2026-го официально сняла с продажи Mac Pro. Профессиональная рабочая станция в корпусе-терке уходит в историю — ее функции теперь закрывает Mac Studio с чипом Ultra.

MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном

Это, пожалуй, самое масштабное обновление в линейке Mac за последние годы. Ближе к концу 2026 года Apple планирует выпустить принципиально новый MacBook Pro. Вот что о нем известно:

OLED-дисплей — MacBook Pro наконец перейдет с mini-LED на OLED, как это уже сделали iPad Pro.

— MacBook Pro наконец перейдет с mini-LED на OLED, как это уже сделали iPad Pro. Сенсорный экран — да, Apple, которая годами отвергала тачскрин на Mac, похоже, меняет курс.

— да, Apple, которая годами отвергала тачскрин на Mac, похоже, меняет курс. Dynamic Island — «островок» с iPhone перекочует на ноутбук.

— «островок» с iPhone перекочует на ноутбук. Чипы M6 Pro и M6 Max — перескок через поколение M5.

— перескок через поколение M5. Более тонкий корпус.

По слухам, это устройство может получить название MacBook Ultra — чтобы подчеркнуть его премиальный статус. Под него Apple готовит macOS 27 с сенсорным интерфейсом, адаптированным для управления пальцами.

Если все это правда — мы увидим самый серьезный редизайн MacBook Pro со времен перехода на Apple Silicon в 2020 году.

Apple TV нового поколения

Apple TV не обновлялся с 2022 года, и за это время конкуренты ушли далеко вперед по ряду функций. Новая модель должна это исправить.

Ожидаемые изменения:

Чип A17 Pro — тот же, что в iPhone 15 Pro, с поддержкой обновленной персонализированной Siri.

— тот же, что в iPhone 15 Pro, с поддержкой обновленной персонализированной Siri. Чип Apple N1 с Wi-Fi 7 — фирменный сетевой процессор для быстрого и стабильного подключения.

— фирменный сетевой процессор для быстрого и стабильного подключения. Встроенная камера FaceTime — об этой функции ходят слухи уже несколько лет, но пока неясно, появится ли она именно в этом поколении.

Ключевой фишкой станет поддержка новой версии Siri — более персонализированной, с глубоким пониманием контекста и интеграцией с Apple Intelligence. Именно ради этой Siri Apple, похоже, и затянула с выходом нового Apple TV.

HomePod и HomePod mini — долгожданное обновление

Умные колонки Apple тоже наконец дождутся обновления. Причем обе модели сразу.

HomePod mini нового поколения

Маленькая колонка получит серьезную начинку:

Чип S9 или новее с поддержкой обновленной персонализированной Siri.

с поддержкой обновленной персонализированной Siri. Чип Apple N1 с Wi-Fi 7 .

. Улучшенное качество звука .

. Ultra Wideband второго поколения — для точного определения местоположения и передачи музыки с iPhone жестом «навести и передать».

— для точного определения местоположения и передачи музыки с iPhone жестом «навести и передать». Возможно, новые цвета, включая красный.

Полноразмерная версия HomePod

О новой большой колонке HomePod известно меньше. Главное — она тоже получит обновленную Siri. Учитывая, что именно слабая Siri долгие годы была ахиллесовой пятой колонок Apple, этот апгрейд может наконец сделать HomePod по-настоящему конкурентоспособным с Amazon Echo и Google Nest.

Умный домашний хаб Apple с экраном

Одна из самых ожидаемых новинок Apple в 2026 году — полностью новый продукт, которого раньше не было в линейке. Домашний хаб с экраном.

Что известно:

Квадратный дисплей 6–7 дюймов — можно поставить на стол или повесить на стену

— можно поставить на стол или повесить на стену Чип A18 с поддержкой Apple Intelligence

с поддержкой Apple Intelligence FaceTime — видеозвонки прямо с хаба

— видеозвонки прямо с хаба Персонализированная Siri — хаб станет центральной точкой управления умным домом

По сути, Apple делает свой ответ Amazon Echo Show и Google Nest Hub — но, как обычно, со своей экосистемной интеграцией. Управление HomeKit-устройствами, просмотр камер, Intercom для общения между комнатами, музыка, рецепты на кухне — сценариев использования масса.

Хаб выйдет только после того, как Apple запустит обновленную Siri — именно она станет ядром всего пользовательского опыта на этом устройстве.

Камера безопасности и дверной звонок с Face ID

Вместе с домашним хабом Apple готовит два аксессуара для умного дома.

Камера/сенсор безопасности Apple

Собственная камера видеонаблюдения от Apple с поддержкой HomeKit. Подробностей пока мало, но сам факт того, что Apple входит на рынок камер безопасности, — серьезный сигнал. Ставка, очевидно, будет на приватность: вся обработка видео локально, никаких облачных серверов с вашими записями у третьих лиц.

Дверной звонок с Face ID

Это, пожалуй, самый необычный продукт в списке. Видеозвонок с технологией Face ID и поддержкой HomeKit Secure Video. Он будет беспроводным и сможет подключаться к совместимому умному замку.

Представьте: звонок распознает вас по лицу и автоматически открывает дверь. Гостей — показывает на экране хаба или отправляет уведомление на iPhone. Незнакомцев — записывает на видео. Звучит как сцена из фильма о будущем, но Apple, похоже, готова превратить это в реальный продукт.

Когда ждать все эти новинки Apple в 2026 году

Разложим ожидаемые сроки по полочкам.

Лето 2026 (WWDC)

Анонс iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и других ОС.

Возможный показ складного iPhone и домашнего хаба.

Осень 2026 (сентябрь–октябрь)

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Складной iPhone.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.

iPad 12 и iPad mini.

Домашний хаб, камера безопасности, дверной звонок с Face ID.

Новые HomePod и HomePod mini.

Обновленный Apple TV.

Конец 2026

MacBook Pro с OLED (возможно, MacBook Ultra).

Mac Studio, Mac mini, iMac с чипами M5.

🔥 Смотрите также:

