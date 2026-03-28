Март 2026‑го выдался для Apple насыщенным: более десяти анонсов за месяц. Но главное еще впереди. До конца года, в котором, кстати, Apple исполняется 50 лет, компания готовит более 15 новых продуктов: от iPhone 18 Pro и складного iPhone до умного домашнего хаба и дверного звонка с Face ID. Разбираем все, что известно на данный момент.
Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.
Содержание статьи
- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — что нового
- Складной iPhone — главная интрига 2026 года
- Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4
- Новые iPad: базовый iPad 12 и iPad mini с OLED
- Обновление линейки Mac: Studio, mini, iMac
- MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном
- Apple TV нового поколения
- HomePod и HomePod mini — долгожданное обновление
- Умный домашний хаб Apple с экраном
- Камера безопасности и дверной звонок с Face ID
- Когда ждать все эти новинки Apple
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — что нового
Флагманские айфоны этой осени обещают быть по-настоящему заметным апгрейдом. Оба — и iPhone 18 Pro, и iPhone 18 Pro Max — построят на новом чипе A20 Pro. Но процессор тут, пожалуй, самое предсказуемое изменение. Гораздо интереснее все остальное.
Dynamic Island наконец уменьшится. С момента появления в iPhone 14 Pro в 2022 году «островок» не менялся в размерах. В iPhone 18 Pro вырез станет компактнее — а значит, экран будет восприниматься еще цельнее.
Контроллер камеры упростят. Apple, судя по всему, переосмыслила физическую кнопку камеры, которую добавила в iPhone 16 Pro. Подробности пока скудные, но речь идет об упрощении механизма — возможно, уберут часть сенсорных жестов, которые многих запутывали.
Среди других ожидаемых фишек iPhone 18 Pro:
- Переменная диафрагма как минимум для одной из тыльных камер — серьезный шаг к «зеркальному» контролю глубины резкости.
- Красный (бордовый) цвет корпуса — не Product RED, а именно стандартный вариант расцветки.
- Связь через спутник для веб-браузинга — расширение спутниковых возможностей, которые начались с экстренных SOS-вызовов.
- Собственный 5G-модем Apple C2 — второе поколение фирменного модема, который должен заменить чипы Qualcomm.
iPhone 18 Pro Max получит все те же функции, но, по слухам, может оказаться чуть толще текущей модели. Вероятно, это связано с увеличенной батареей или более крупным модулем камер.
Складной iPhone — главная интрига 2026 года
Apple наконец-то готова войти на рынок складных смартфонов. И, как это обычно бывает с Apple, — не просто повторить то, что делают Samsung и Google, а предложить свое видение формата.
По имеющимся данным, складной iPhone получит:
- Внутренний дисплей 7,7 дюйма с уменьшенной складкой — главной болезнью всех складных устройств.
- Внешний экран 5,3 дюйма — полноценный дисплей для использования в сложенном состоянии.
- Две тыльные камеры и одну фронтальную.
- Touch ID в кнопке питания вместо Face ID — неожиданный поворот, но логичный для складной конструкции, где разместить модули Face ID значительно сложнее.
Отдельная история — программное обеспечение. Под складной iPhone Apple готовит iOS 27 с поддержкой многозадачности в стиле iPad: два приложения рядом, перетаскивание контента между окнами и прочие вещи, которые на обычном iPhone просто не нужны, а на 7,7-дюймовом экране — очень даже.
По моему мнению, именно складной iPhone станет самым обсуждаемым продуктом Apple в 2026 году. Рынок складных устройств ждал этого момента четыре года.
Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4
Про новые часы информации пока немного, но то, что есть, — интригует.
Apple Watch Series 12 получат новый чип и, возможно, обновленный дизайн. Слово «возможно» тут ключевое — слухи противоречат друг другу. Одни источники говорят о заметных внешних изменениях, другие — что дизайн останется прежним. Зато про Touch ID в часах говорят уже несколько инсайдеров. Если Apple встроит сканер отпечатка в колесико Digital Crown или в экран — это радикально упростит разблокировку и подтверждение Apple Pay.
Apple Watch Ultra 4 тоже ждет новый процессор и, вероятно, та же технология Touch ID. Сканер отпечатка в дополнение к коду — вполне разумное решение.
Новые iPad: базовый iPad 12 и iPad mini с OLED
Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.
Планшетная линейка Apple тоже не останется без внимания.
iPad 12
Базовый iPad совершит скачок с чипа A16 сразу на A18 или даже A19. Главное следствие — поддержка функций Apple Intelligence. Сейчас бюджетный iPad — единственный в линейке, который не тянет функции ИИ от Apple. После обновления этот барьер исчезнет.
iPad mini нового поколения
А вот маленький планшет ждет куда более серьезная трансформация:
- OLED-дисплей — наконец-то яркие, контрастные цвета и настоящий черный
- Переход с A17 Pro на A19 Pro или A20 Pro.
- Вибрационная акустическая система — звук через вибрацию панели, аналогично тому, как это делают некоторые телевизоры.
- Влагозащита — iPad mini впервые станет водостойким.
Если все это подтвердится, новый iPad mini будет самым радикальным обновлением компактного планшета за всю историю линейки.
Обновление линейки Mac: Studio, mini, iMac
Настольные Mac получат плановый переход на следующее поколение чипов Apple Silicon.
Mac Studio
Текущие чипы M4 Max и M3 Ultra уступят место M5 Max и M5 Ultra. Для тех, кто работает с видеомонтажом, 3D или машинным обучением — прирост производительности будет ощутимым, особенно в задачах на GPU.
Mac mini
Компактный десктоп перейдет с M4/M4 Pro на M5/M5 Pro. Mac mini и так стал хитом после редизайна с M4 — свежий чип только укрепит его позиции.
iMac
Моноблок получит чип M5 и, что приятно, новые цвета корпуса. Apple не обновляла палитру iMac с момента перехода на Apple Silicon в 2021 году, так что свежие варианты расцветки — давно назревшее освежение.
Отдельно напомню, что Apple в марте 2026-го официально сняла с продажи Mac Pro. Профессиональная рабочая станция в корпусе-терке уходит в историю — ее функции теперь закрывает Mac Studio с чипом Ultra.
MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным экраном
Это, пожалуй, самое масштабное обновление в линейке Mac за последние годы. Ближе к концу 2026 года Apple планирует выпустить принципиально новый MacBook Pro. Вот что о нем известно:
- OLED-дисплей — MacBook Pro наконец перейдет с mini-LED на OLED, как это уже сделали iPad Pro.
- Сенсорный экран — да, Apple, которая годами отвергала тачскрин на Mac, похоже, меняет курс.
- Dynamic Island — «островок» с iPhone перекочует на ноутбук.
- Чипы M6 Pro и M6 Max — перескок через поколение M5.
- Более тонкий корпус.
По слухам, это устройство может получить название MacBook Ultra — чтобы подчеркнуть его премиальный статус. Под него Apple готовит macOS 27 с сенсорным интерфейсом, адаптированным для управления пальцами.
Если все это правда — мы увидим самый серьезный редизайн MacBook Pro со времен перехода на Apple Silicon в 2020 году.
Apple TV нового поколения
Apple TV не обновлялся с 2022 года, и за это время конкуренты ушли далеко вперед по ряду функций. Новая модель должна это исправить.
Ожидаемые изменения:
- Чип A17 Pro — тот же, что в iPhone 15 Pro, с поддержкой обновленной персонализированной Siri.
- Чип Apple N1 с Wi-Fi 7 — фирменный сетевой процессор для быстрого и стабильного подключения.
- Встроенная камера FaceTime — об этой функции ходят слухи уже несколько лет, но пока неясно, появится ли она именно в этом поколении.
Ключевой фишкой станет поддержка новой версии Siri — более персонализированной, с глубоким пониманием контекста и интеграцией с Apple Intelligence. Именно ради этой Siri Apple, похоже, и затянула с выходом нового Apple TV.
HomePod и HomePod mini — долгожданное обновление
Умные колонки Apple тоже наконец дождутся обновления. Причем обе модели сразу.
HomePod mini нового поколения
Маленькая колонка получит серьезную начинку:
- Чип S9 или новее с поддержкой обновленной персонализированной Siri.
- Чип Apple N1 с Wi-Fi 7.
- Улучшенное качество звука.
- Ultra Wideband второго поколения — для точного определения местоположения и передачи музыки с iPhone жестом «навести и передать».
- Возможно, новые цвета, включая красный.
Полноразмерная версия HomePod
О новой большой колонке HomePod известно меньше. Главное — она тоже получит обновленную Siri. Учитывая, что именно слабая Siri долгие годы была ахиллесовой пятой колонок Apple, этот апгрейд может наконец сделать HomePod по-настоящему конкурентоспособным с Amazon Echo и Google Nest.
Умный домашний хаб Apple с экраном
Одна из самых ожидаемых новинок Apple в 2026 году — полностью новый продукт, которого раньше не было в линейке. Домашний хаб с экраном.
Что известно:
- Квадратный дисплей 6–7 дюймов — можно поставить на стол или повесить на стену
- Чип A18 с поддержкой Apple Intelligence
- FaceTime — видеозвонки прямо с хаба
- Персонализированная Siri — хаб станет центральной точкой управления умным домом
По сути, Apple делает свой ответ Amazon Echo Show и Google Nest Hub — но, как обычно, со своей экосистемной интеграцией. Управление HomeKit-устройствами, просмотр камер, Intercom для общения между комнатами, музыка, рецепты на кухне — сценариев использования масса.
Хаб выйдет только после того, как Apple запустит обновленную Siri — именно она станет ядром всего пользовательского опыта на этом устройстве.
Камера безопасности и дверной звонок с Face ID
Вместе с домашним хабом Apple готовит два аксессуара для умного дома.
Камера/сенсор безопасности Apple
Собственная камера видеонаблюдения от Apple с поддержкой HomeKit. Подробностей пока мало, но сам факт того, что Apple входит на рынок камер безопасности, — серьезный сигнал. Ставка, очевидно, будет на приватность: вся обработка видео локально, никаких облачных серверов с вашими записями у третьих лиц.
Дверной звонок с Face ID
Это, пожалуй, самый необычный продукт в списке. Видеозвонок с технологией Face ID и поддержкой HomeKit Secure Video. Он будет беспроводным и сможет подключаться к совместимому умному замку.
Представьте: звонок распознает вас по лицу и автоматически открывает дверь. Гостей — показывает на экране хаба или отправляет уведомление на iPhone. Незнакомцев — записывает на видео. Звучит как сцена из фильма о будущем, но Apple, похоже, готова превратить это в реальный продукт.
Когда ждать все эти новинки Apple в 2026 году
Разложим ожидаемые сроки по полочкам.
Лето 2026 (WWDC)
- Анонс iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и других ОС.
- Возможный показ складного iPhone и домашнего хаба.
Осень 2026 (сентябрь–октябрь)
- iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
- Складной iPhone.
- Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.
- iPad 12 и iPad mini.
- Домашний хаб, камера безопасности, дверной звонок с Face ID.
- Новые HomePod и HomePod mini.
- Обновленный Apple TV.
Конец 2026
- MacBook Pro с OLED (возможно, MacBook Ultra).
- Mac Studio, Mac mini, iMac с чипами M5.
