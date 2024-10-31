Обзор Mac mini M4 2024: компактно, мощно, недорого

В октябре 2024 года Apple представила обновленную версию Mac mini, который не обновлялся с начала 2023 года. Новый Mac mini M4 получил множество улучшений, начиная от повышенной производительности и компактного дизайна, до новых возможностей в работе с искусственным интеллектом и поддержкой профессиональных графических задач. Mac mini M4 представляет собой мощный настольный компьютер в компактном корпусе, оснащенный новейшим процессором M4 от Apple, что делает его одним из самых производительных и энергоэффективных устройств в своем классе.

Mac mini M4 начальной конфигурации оснащен 10-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, что значительно повышает его вычислительную мощность по сравнению с предшественниками. Это позволяет устройству не только справляться с повседневными задачами, но и обрабатывать графические проекты, анимацию и выполнять 3D-рендеринг. Более продвинутая версия Mac mini M4 Pro добавляет до 14 ядер CPU и 20 ядер GPU, что делает ее подходящей для профессиональных задач, требующих максимальной производительности.

В этом обзоре мы рассмотрим основные особенности Mac mini M4 2024, включая дизайн, производительность, а также возможности подключения устройств и аксессуаров.

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Дизайн и размеры

Apple известна своим вниманием к деталям в дизайне, и новый Mac mini M4 2024 не стал исключением. Компания впервые с 2010 года изменила габариты устройства, сделав его еще более компактным и похожим на Mac Studio. Новый Mac mini имеет размеры 127 × 127 × 50 мм, что делает значительно меньше, чем предыдущее поколение (197 × 197 × 3,5 мм).

Это позволяет устройству занимать минимальное пространство на рабочем столе.

Компактные габариты достигаются благодаря инновационной системе охлаждения, которая использует обновленную архитектуру для эффективного распределения воздуха внутри корпуса. Apple интегрировала вентиляцию в нижнюю часть устройства, что позволяет потоку воздуха охватывать все уровни системы. В сочетании с энергоэффективностью чипов M4 это решение гарантирует, что даже при интенсивных рабочих нагрузках устройство будет работать стабильно и не перегреваться.

На передней панели Mac mini 2024 года находятся два порта USB-C и разъем для наушников. На задней панели расположены три порта Thunderbolt 4 у версии с чипом M4 и три порта Thunderbolt 5 у версии с чипом M4 Pro. Также имеются порт HDMI и разъем Ethernet.

При этом Apple продолжает использовать переработанные материалы для создания корпуса Mac mini. Это включает в себя 100% переработанный алюминий для корпуса, а также редкоземельные элементы, применяемые в магнитах. Эта модель также стала первым нейтральным по углеродному следу Mac в ассортименте Apple. Apple стремится полностью избавиться от пластиковых компонентов в упаковке к 2025 году, и Mac mini M4 2024 — важный шаг в этом направлении.

Процессор и производительность

Mac mini 2024 доступен в двух основных конфигурациях: с процессором Apple M4 и Apple M4 Pro. Оба чипа разработаны для значительного увеличения производительности по сравнению с предыдущими моделями на базе M1 и M2.

Apple M4. Базовая конфигурация Mac mini с процессором M4 имеет 10 ядер CPU и 10 ядер GPU. Этот процессор способен выполнять задачи на 1,8 раза быстрее по сравнению с M1. Поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне позволяет устройству эффективно обрабатывать графические задачи, рендеринг и другие вычисления, требующие высокой графической мощности.

Apple M4 Pro. Более мощная версия с чипом M4 Pro оснащена 12 или 14 ядрами CPU и 16 или 20 ядрами GPU, в зависимости от выбранной конфигурации. Этот чип также поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и включает в себя 16-ядерный нейронный движок, который значительно ускоряет задачи, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. В сравнении с M2 Pro, Mac mini M4 Pro может рендерить графику в 2,9 раза быстрее при работе в Blender и обрабатывать анимацию в Motion Graphics в два раза быстрее.

Оперативная память и накопитель

Базовые версии Mac mini 2024 года поставляются с 16 или 24 ГБ оперативной памяти. При заказе в онлайн-магазине Apple можно выбрать конфигурации до 64 ГБ.

Базовые версии Mac mini M4 оснащаются твердотельными накопителями SSD объемом от 256 ГБ до 512 ГБ. Опционально при заказе в онлайн-магазине Apple объем накопителя можно увеличить вплоть до 2 ТБ (M4) или 8 ТБ (M4 Pro).

Порты и подключение мониторов

На передней панели Mac mini 2024 года размещены два порта USB‑C и разъем для наушников. На задней — три порта Thunderbolt 4 у версии с чипом M4 (три порта Thunderbolt 5 у версии с чипом M4 Pro), порт HDMI, и разъем Ethernet.

Кнопка включения / выключения находится на нижней панели.

Mac mini c чипом M4 поддерживает подключение до двух дисплеев с разрешением 6K и одного дисплея с разрешением 5K, каждый из которых может работать на частоте 60 Гц. Эта поддержка особенно полезна для работы с графикой, анимацией и обработки видео высокого разрешения.

Mac mini M4 Pro идет еще дальше и позволяет подключить до трех дисплеев с разрешением 6K при 60 Гц. Эта конфигурация предоставляет еще больше возможностей для работы в мультимедийных приложениях, требующих высоких разрешений и точности цветопередачи. Новый Mac mini также поддерживает подключение одного 8K монитора или одного 4K дисплея с частотой 120 Гц, что идеально подходит для создателей контента и профессионалов в области графики и дизайна.

Аксессуары и комплект

Комплект поставки Mac mini традиционно минималистичен, включающий сам компьютер и кабель питания. Пользователи могут выбирать дополнительные аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard, мышь Magic Mouse или трекпад Magic Trackpad, которые полностью совместимы с Mac mini и улучшают опыт взаимодействия с устройством.

Отдельное внимание стоит уделить возможности использовать iPad в качестве дополнительного дисплея с функцией «Sidecar», что позволяет расширить рабочее пространство и повысить продуктивность. Также благодаря функции «Универсальное управление» пользователи могут управлять несколькими устройствами Apple с одной клавиатуры и мыши, что делает работу с Mac mini еще более комфортной.

Цены и технические характеристики базовых конфигураций Mac mini M4 2024

Цены на Mac mini M4 2024 года начинаются всего с $599.

Технические характеристики базовых конфигураций Mac mini M4 (2024) Цена Mac mini 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, Передняя панель: два порта USB‑C, разъем для наушников

Задняя панель: три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, порт Gigabit Ethernet $599 Mac mini 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, Передняя панель: два порта USB‑C, разъем для наушников

Задняя панель: три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, порт Gigabit Ethernet $799 Mac mini 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, Передняя панель: два порта USB‑C, разъем для наушников

Задняя панель: три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, порт Gigabit Ethernet $999 Mac mini 2024, M4 Pro, 12-ядер CPU и 16-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, Передняя панель: два порта USB‑C, разъем для наушников

Задняя панель: три порта Thunderbolt 5, порт HDMI, порт Gigabit Ethernet $1 399



Выводы

Новый Mac mini M4 2024 — это значительный шаг вперед для компактных настольных компьютеров от Apple. Благодаря новому процессору M4, 16 ГБ оперативной памяти в минимальной комплектации, улучшенной системе охлаждения и поддержке 6K дисплеев и приемлемой цене, этот компьютер подходит как для повседневных задач, так и для профессиональной работы с графикой и мультимедиа. В сочетании с расширенными возможностями интеграции в экосистеме Apple, Mac mini становится идеальным выбором для тех, кто ищет мощный и надежный настольный компьютер в компактном форм-факторе.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос