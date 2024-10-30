Обзор моноблока Apple iMac M4 2024

В конце октября 2024 года Apple представила обновленную модель iMac, на этот раз с новейшим чипом M4. Apple решила не проводить отдельную презентацию для нового iMac, ограничившись обновлением на сайте и пресс-релизом, что становится все более частым явлением для компании. Несмотря на отсутствие громкой презентации, обновления нового iMac заслуживают внимания, ведь они затрагивают ключевые аспекты устройства, начиная от производительности и заканчивая дизайном и функциональностью. В этом обзоре мы подробно рассмотрим все изменения и нововведения, которые принес с собой iMac M4.

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Дизайн и размеры iMac M4 2024

Одной из ключевых особенностей iMac всегда был его дизайн, и модель 2024 года продолжает эту традицию. Вопреки многочисленным слухам, компания Apple продолжает выпускать свой компьютер-моноблок только в одном размере — 24 дюйма. Корпус iMac M4 сохранил свою ультратонкую форму с 2021 года: толщина устройства всего 1,15 см, что делает его одним из самых тонких настольных компьютеров в мире.

Несмотря на это, прочность алюминиевого корпуса остается на высоте, обеспечивая долговечность и надежность устройства.

Габаритные размеры iMac M4:

Ширина: 54,7 см

Высота: 46,1 см

Глубина (подставка): 14,7 см

Вес: 4,4 кг

Как и раньше, пользователи могут выбрать один из семи ярких цветов: зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый. Такое разнообразие позволяет подобрать iMac под любой интерьер, будь то рабочий кабинет, студия или гостиная.

Помимо внешнего вида, в iMac 2024 года Apple уделила внимание и внутренним улучшениям. Например, система охлаждения была переработана, что позволило снизить уровень шума, особенно при выполнении ресурсоемких задач. Это важное обновление для пользователей, которым требуется тишина и спокойствие при работе, будь то профессиональная деятельность или личное использование.

Производительность iMac M4 2024

Главное изменение, которое принес iMac 2024 года, это новый процессор M4. Этот чип стал сердцем устройства, обеспечивая впечатляющий прирост производительности. По данным Apple, новый процессор делает iMac M4 в 2,1 раза быстрее по сравнению с моделью на базе M1 и в 6 раз производительнее по сравнению с популярными компьютерами на базе Intel. Эти цифры особенно важны для пользователей, работающих с тяжелыми приложениями, такими как видеомонтаж, редактирование фотографий и работа с трехмерной графикой.

Чип M4, установленный в iMac 2024, представлен в двух вариантах: 8-ядерный CPU и 8 ядрами GPU, а также с 10-ядерный CPU и 10 ядрами GPU. Это делает его отличным выбором для задач, где требуется не только вычислительная мощность, но и высокая производительность в области графики. iMac M4 открывает новые возможности для дизайнеров, видеомонтажеров, которые могут наслаждаться более плавной работой даже с самыми требовательными приложениями.

Еще одним важным нововведением стало улучшение Neural Engine — блока процессора, отвечающего за обработку задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. Neural Engine в M4 стал в 3 раза быстрее по сравнению с M1, что позволяет устройству справляться с задачами, связанными с нейросетями, намного быстрее и эффективнее. Это особенно актуально для профессионалов, использующих современные инструменты ИИ для автоматизации работы и повышения производительности.

Объем оперативной памяти в базовой конфигурации iMac теперь составляет 16 ГБ, что является существенным улучшением по сравнению с предыдущими моделями, где предлагались варианты с 8 ГБ. Более того, пользователи могут выбрать конфигурации с 24 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти, что особенно важно для профессионалов, работающих с большими объемами данных и требовательными приложениями. Оперативная память использует стандарт LPDDR5X, который обладает повышенной пропускной способностью — до 120 Гб/с, что улучшает работу устройства при многозадачности и обработке больших объемов информации.

В базовой комплектации пользователи могут выбрать модели с твердотельными накопителями (SSD) на 256 ГБ и 512 ГБ. При заказе на сайте Apple есть возможность приобрести версии с накопителями на 1 ТБ и 2 ТБ. Возможность выбора большего объема хранилища является важным фактором для тех, кто работает с мультимедийными проектами или использует устройство в качестве основного рабочего компьютера.

Дисплей iMac M4 2024

Дисплей iMac M4 остался 24-дюймовым с разрешением 4,5 K Retina (4 480 × 2 520), но теперь у пользователей есть возможность заказать (опционально) версию с покрытием нанотекстуры для уменьшения бликов. Это особенно полезно для тех, кто работает в ярко освещенных помещениях или на открытом воздухе, так как нанотекстура эффективно рассеивает свет и предотвращает появление бликов на экране. Опция с нанотекстурой идеально подойдет дизайнерам и фотографам, которым важно сохранять точность цветопередачи и видимость изображения при любых условиях освещения.

Яркость дисплея осталась на уровне 500 нит, что более чем достаточно для повседневной работы, а поддержка цветового охвата P3 и True Tone позволяет автоматически регулировать цветовую температуру экрана в зависимости от окружающего освещения. Это делает работу за iMac комфортной при любых условиях и помогает сохранять глаза в тонусе даже при долгих сеансах.

Дисплей iMac также поддерживает технологию True Tone, которая настраивает цветовую температуру экрана в зависимости от окружающей среды, делая цвета более естественными. Это важно не только для профессионалов, работающих с графикой, но и для обычных пользователей, которым важно комфортное восприятие изображений на экране.

Аксессуары и комплект iMac M4 2024

Как и в предыдущих версиях, iMac 2024 года поставляется с комплектом фирменных аксессуаров, включая клавиатуру Magic Keyboard и мышь Magic Mouse. Основное изменение коснулось портов для зарядки: теперь все аксессуары оснащены портами USB-C вместо Lightning, что упрощает использование одного кабеля для всех устройств. Это особенно удобно для пользователей, которые активно работают с несколькими устройствами Apple.

Тем не менее пользователи отметили, что Apple решила не изменять дизайн Magic Mouse, и зарядный порт по-прежнему находится на нижней части устройства. Это значит, что мышь нельзя использовать, пока она заряжается, что вызывает некоторое недовольство среди пользователей. Однако этот недостаток частично компенсируется тем, что время работы Magic Mouse на одном заряде по-прежнему впечатляющее.

Клавиатура Magic Keyboard представлена в двух вариантах: в самой доступной базовой модели отсутствует датчик Touch ID, в то время как все остальные базовые модели iMac 2024 оснащены Touch ID.

Камера и звук iMac M4 2024

Камера iMac M4 получила значительное обновление. Теперь это 12-мегапиксельная камера, которая поддерживает функцию «В центре внимания». Эта функция, впервые появившаяся в iPad Pro, позволяет автоматически удерживать фокус на пользователе, даже если он перемещается во время видеозвонков. Это особенно удобно для тех, кто часто участвует в видеоконференциях или ведет презентации.

Новая камера также поддерживает функцию «Обзор стола», которая позволяет одновременно показывать не только пользователя, но и пространство перед ним — это может быть полезно для демонстрации объектов или документов на столе во время видеовстреч.

iMac M4 оснащён высококачественной системой из шести динамиков, включая низкочастотные, с поддержкой технологии пространственного аудио. Также имеется система из трех микрофонов, что обеспечивает четкое и чистое звучание.

Работа iMac M4 2024 с другими устройствами Apple

iMac M4 продолжает традицию глубокого взаимодействия с другими устройствами Apple. Поддержка функций Handoff и «Универсальное управление» позволяет легко переключаться между различными устройствами, будь то iPhone, iPad или MacBook. Например, пользователь может начать работу над документом на iPhone и продолжить ее на iMac без необходимости вручную передавать файл.

С выходом macOS Sequoia 15.1, пользователи iMac M4 получают доступ ко всем новым функциям Apple Intelligence, включая улучшенные возможности для работы с нейросетями и искусственным интеллектом. Neural Engine в чипе M4 позволяет выполнять задачи, связанные с ИИ, намного быстрее, что особенно актуально для разработчиков и профессионалов, работающих с инструментами машинного обучения.

iMac M4 поддерживает подключение до двух внешних дисплеев через порты Thunderbolt 4, что расширяет возможности работы с мультимедийными проектами и многозадачностью. Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E обеспечивают стабильное и быстрое подключение к интернету и другим устройствам, что делает работу с беспроводными аксессуарами и облачными сервисами более удобной.

Минимальная версия iMac M4 получила всего два порта Thunderbolt / USB-C, тогда как все остальные — четыре.

Цены и технические характеристики базовых конфигураций iMac M4

Технические характеристики базовых конфигураций iMac M4 (2024) Цена 24-дюймовый iMac 2024, M4, 8-ядер CPU и 8-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, 2 порта Thunderbolt / USB-С, клавиатура Magic Keyboard без Touch ID $1 299 24-дюймовый iMac 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, 4 порта Thunderbolt / USB-С, клавиатура Magic Keyboard c Touch ID﻿ $1 499 24-дюймовый iMac 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, 4 порта Thunderbolt / USB-С, клавиатура Magic Keyboard c Touch ID $1 699 24-дюймовый iMac 2024, M4, 10-ядер CPU и 10-ядер GPU, 24 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, 4 порта Thunderbolt / USB-С, клавиатура Magic Keyboard c Touch ID $1 899



Выводы

iMac M4 2024 года представляет собой мощное и универсальное решение для тех, кто ищет производительный настольный компьютер. Улучшения в производительности благодаря чипу M4, увеличение объема оперативной памяти в базовой конфигурации, а также обновленные аксессуары делают его одним из лучших предложений на рынке. Этот компьютер отлично подходит как для повседневных задач, так и для профессиональной работы с графикой, видео и нейросетями. iMac все еще остается привлекательным выбором для пользователей, которые ценят не только производительность, но и комфорт в работе.

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Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос