Как включить ChatGPT на русском в macOS с помощью Siri

29 октября 2024 |

Все обновления операционных систем, представленные Apple на конференции WWDC 2024, стали отправной точкой для внедрения нейросети Apple Intelligence. Компания интегрировала эту технологию не только в свои смартфоны с iOS 18, но и в компьютеры Mac с macOS Sequoia.

apple intelligence macos

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Содержание статьи

  1. Системные требования
  2. Как установить macOS Sequoia 15.2
  3. Как активировать Apple Intelligence на Mac в России?
  4. Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?
  5. Как пользоваться ChatGPT в macOS при помощи Siri?

 

Начиная с macOS 15.1, пользователи могут запросить доступ к функциям Apple Intelligence. К сожалению, в этой версии операционной системы пока что нет действительно полезных функций для России. Все функции ориентированы на работу с текстом на английском языке.

Это не касается бета-версии macOS Sequoia 15.2, которая уже доступна. В ней появилась долгожданная интеграция нейросети ChatGPT в голосовой помощник Siri. В этой статье мы расскажем, как включить функции Apple Intelligence на Mac и использовать интеграцию с ChatGPT.

 

Системные требования

ChatGPT будет работать только на компьютерах Mac, которые поддерживают нейросеть Apple Intelligence. К таким компьютерам относятся все модели с процессорами Apple (M1, M2, M3 и т.д.). Проверить, соответствует ли ваш Mac этим требованиям, очень легко:

1. Нажмите на значок яблока в левом верхнем углу экрана.

2. Выберите пункт «Об этом Mac».

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3. Убедитесь, что в строке «Чип» указан процессор Apple, а не Intel.

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Как установить macOS Sequoia 15.2

Для использования ChatGPT на Mac вам потребуется обновить операционную систему до macOS Sequoia 15.2. Именно в этой версии операционной системы доступна функция. На данный момент macOS 15.2 распространяется в тестовой версии для разработчиков, но вы можете установить её на любой компьютер, даже если не имеете отношения к разработке программного обеспечения.

Новая бета-версия довольно стабильная и не уступает тестовой сборке macOS 15.1. Тем не менее, перед установкой обновления мы рекомендуем сохранить резервную копию своих данных в Time Machine. Это позволит вам вернуться к стабильной версии прошивки в случае возникновения проблем во время или после обновления. После того, как резервная копия будет готова, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на сайт для разработчиков Apple через любой браузер.

2. Войдите в систему, используя свою учетную запись Apple, и примите лицензионное соглашение.

сайт для разработчиков Apple

3. На Mac откройте программу «Системные настройки» и перейдите в секцию «Основные».

4. Выберите меню «Обновление ПО».

Как установить бета-версию macOS

 

5. В строке «Бета-обновления» кликните значок «i» в кружочке.

Как установить бета-версию macOS

6. В открывшемся окне нажмите на стрелочку в строке «Бета-обновления» и выберите «macOS Sequoia 15.2 Developer Beta».

Как установить бета-версию macOS

7. Подождите, пока Mac определит доступное обновление ПО.

8. Установите её на свой Mac как обычное обновление.

Как установить бета-версию macOS

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Как активировать Apple Intelligence на Mac в России?

Недостаточно просто установить macOS 15.2. Чтобы пользоваться функциями Apple Intelligence на своём компьютере, вам нужно зарегистрироваться в списке ожидания. Попасть в этот список ожидания не так просто. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Откройте приложение «Системные настройки» на своём Mac и выберите раздел «Основные».

2. Найдите пункт «Язык и регион» и выберите его.

Как поменять язык системы на Mac?

 

3. В таблице «Предпочитаемые языки» нажмите значок «+» и добавьте «Английский (США)». Переместите его на верхнюю строчку в списке языков.

Как поменять язык системы на Mac?

Как поменять язык системы на Mac?

Как поменять язык системы на Mac?

4. Перезагрузите компьютер, чтобы применить изменения.

Как поменять язык системы на Mac?

5. Снова откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в секцию «Apple Intelligence & Siri».

6. В качестве языка для Siri установите «English (United States)».

7. Нажмите кнопку «Join Apple Intelligence Waitlist» и подтвердите своё решение.

apple intelligence macos

Вам необходимо дождаться автоматического подтверждения вашей заявки. Как правило, это занимает примерно час. Уведомление об одобрении появится в Центре уведомлений и в приложении «Системные настройки».

apple intelligence macos

Примечание: Если вы ранее уже активировали «Apple Intelligence» на этом компьютере, то появится статус «Prepare», который также предполагает необходимость дожидаться уведомления о готовности использования функций искусственного интеллекта Apple.

apple intelligence macos

Обратите внимание, что заявку на подключение к нейросети Apple можно отправить даже из России, и даже при использовании российского Apple ID. Всё работает без каких-либо проблем.

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Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

Как только процесс активации функций Apple Intelligence будет завершён, и вы активируете нейросеть, в разделе «Apple Intelligence & Siri» появится новый пункт под названием «ChatGPT». Вот как его включить:

1. С помощью VPN измените ваше сетевое местоположение на любую страну, кроме России и Беларуси.

2. Откройте системные настройки на компьютере Mac и перейдите в раздел «Apple Intelligence & Siri».

3. Проверьте, чтобы переключатели «Apple Intelligence» и «Siri» были активны, а в качестве языка для Siri был выбран «English (United States)». В самом низу экрана нажмите на пункт меню «ChatGPT».

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

4. Активируйте опцию «ChatGPT».

5. Нажмите кнопку «Sign In» и войдите в свою учетную запись ChatGPT.

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

Если у вас её нет, создайте её там же. Рекомендуем использовать вход через Google, так как это избавит вас от необходимости привязывать к учётной записи номер мобильного телефона.

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

6. Верните сетевое местоположение к исходным настройкам. VPN больше не понадобится, все будет работать и без него.

Это всё, ChatGPT активирован, и теперь можно начинать им пользоваться.

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Как пользоваться ChatGPT в macOS при помощи Siri?

Если вы обратитесь к Siri голосовой командой, то она не распознает русский язык и предложит говорить на английском. Однако, если вы будете вводить текст с клавиатуры, то сможете использовать русский язык без каких-либо ограничений.

Более того, ChatGPT тоже будет отвечать вам на русском языке.

Чтобы все запросы отправлялись в ChatGPT, начинайте свои промты для Siri с фразы «Найди в ChatGPT», «Создай в ChatGPT» или «Напиши с помощью ChatGPT».

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке? Как включить ChatGPT на Mac на русском языке? Как включить ChatGPT на Mac на русском языке? Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

Можно даже генерировать изображения по текстовому описанию. Просто скажите: «Нарисуй с помощью ChatGPT» и введите свой запрос.

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке? Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

Для удобного доступа к Siri, настройте кнопку быстрого запуска, чтобы вы могли сразу же обращаться к своему помощнику. Для этого:

1. Откройте приложение «Системные настройки» macOS и выберите секцию «Apple Intelligence & Siri».

2. В меню «Keyboard Shortcut» настройте удобное сочетание клавиш для быстрого доступа к Siri.

Горячие клавиши для вызова Siri в macOS

Всё это работает без необходимости менять своё местоположение. Это нужно для первоначальной настройки функции, но в дальнейшем менять его уже не потребуется.

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Светлана Симагина
Светлана Симагина
Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство.
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