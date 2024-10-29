Все обновления операционных систем, представленные Apple на конференции WWDC 2024, стали отправной точкой для внедрения нейросети Apple Intelligence. Компания интегрировала эту технологию не только в свои смартфоны с iOS 18, но и в компьютеры Mac с macOS Sequoia.

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Начиная с macOS 15.1, пользователи могут запросить доступ к функциям Apple Intelligence. К сожалению, в этой версии операционной системы пока что нет действительно полезных функций для России. Все функции ориентированы на работу с текстом на английском языке.

Это не касается бета-версии macOS Sequoia 15.2, которая уже доступна. В ней появилась долгожданная интеграция нейросети ChatGPT в голосовой помощник Siri. В этой статье мы расскажем, как включить функции Apple Intelligence на Mac и использовать интеграцию с ChatGPT.

Системные требования

ChatGPT будет работать только на компьютерах Mac, которые поддерживают нейросеть Apple Intelligence. К таким компьютерам относятся все модели с процессорами Apple (M1, M2, M3 и т.д.). Проверить, соответствует ли ваш Mac этим требованиям, очень легко:

1. Нажмите на значок яблока в левом верхнем углу экрана.

2. Выберите пункт «Об этом Mac».

3. Убедитесь, что в строке «Чип» указан процессор Apple, а не Intel.

Как установить macOS Sequoia 15.2

Для использования ChatGPT на Mac вам потребуется обновить операционную систему до macOS Sequoia 15.2. Именно в этой версии операционной системы доступна функция. На данный момент macOS 15.2 распространяется в тестовой версии для разработчиков, но вы можете установить её на любой компьютер, даже если не имеете отношения к разработке программного обеспечения.

Новая бета-версия довольно стабильная и не уступает тестовой сборке macOS 15.1. Тем не менее, перед установкой обновления мы рекомендуем сохранить резервную копию своих данных в Time Machine. Это позволит вам вернуться к стабильной версии прошивки в случае возникновения проблем во время или после обновления. После того, как резервная копия будет готова, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на сайт для разработчиков Apple через любой браузер.

2. Войдите в систему, используя свою учетную запись Apple, и примите лицензионное соглашение.

3. На Mac откройте программу «Системные настройки» и перейдите в секцию «Основные».

4. Выберите меню «Обновление ПО».

5. В строке «Бета-обновления» кликните значок «i» в кружочке.

6. В открывшемся окне нажмите на стрелочку в строке «Бета-обновления» и выберите «macOS Sequoia 15.2 Developer Beta».

7. Подождите, пока Mac определит доступное обновление ПО.

8. Установите её на свой Mac как обычное обновление.

Как активировать Apple Intelligence на Mac в России?

Недостаточно просто установить macOS 15.2. Чтобы пользоваться функциями Apple Intelligence на своём компьютере, вам нужно зарегистрироваться в списке ожидания. Попасть в этот список ожидания не так просто. Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Откройте приложение «Системные настройки» на своём Mac и выберите раздел «Основные».

2. Найдите пункт «Язык и регион» и выберите его.

3. В таблице «Предпочитаемые языки» нажмите значок «+» и добавьте «Английский (США)». Переместите его на верхнюю строчку в списке языков.

4. Перезагрузите компьютер, чтобы применить изменения.

5. Снова откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в секцию «Apple Intelligence & Siri».

6. В качестве языка для Siri установите «English (United States)».

7. Нажмите кнопку «Join Apple Intelligence Waitlist» и подтвердите своё решение.

Вам необходимо дождаться автоматического подтверждения вашей заявки. Как правило, это занимает примерно час. Уведомление об одобрении появится в Центре уведомлений и в приложении «Системные настройки».

Примечание: Если вы ранее уже активировали «Apple Intelligence» на этом компьютере, то появится статус «Prepare», который также предполагает необходимость дожидаться уведомления о готовности использования функций искусственного интеллекта Apple.

Обратите внимание, что заявку на подключение к нейросети Apple можно отправить даже из России, и даже при использовании российского Apple ID. Всё работает без каких-либо проблем.

Как включить ChatGPT на Mac на русском языке?

Как только процесс активации функций Apple Intelligence будет завершён, и вы активируете нейросеть, в разделе «Apple Intelligence & Siri» появится новый пункт под названием «ChatGPT». Вот как его включить:

1. С помощью VPN измените ваше сетевое местоположение на любую страну, кроме России и Беларуси.

2. Откройте системные настройки на компьютере Mac и перейдите в раздел «Apple Intelligence & Siri».

3. Проверьте, чтобы переключатели «Apple Intelligence» и «Siri» были активны, а в качестве языка для Siri был выбран «English (United States)». В самом низу экрана нажмите на пункт меню «ChatGPT».

4. Активируйте опцию «ChatGPT».

5. Нажмите кнопку «Sign In» и войдите в свою учетную запись ChatGPT.

Если у вас её нет, создайте её там же. Рекомендуем использовать вход через Google, так как это избавит вас от необходимости привязывать к учётной записи номер мобильного телефона.

6. Верните сетевое местоположение к исходным настройкам. VPN больше не понадобится, все будет работать и без него.

Это всё, ChatGPT активирован, и теперь можно начинать им пользоваться.

Как пользоваться ChatGPT в macOS при помощи Siri?

Если вы обратитесь к Siri голосовой командой, то она не распознает русский язык и предложит говорить на английском. Однако, если вы будете вводить текст с клавиатуры, то сможете использовать русский язык без каких-либо ограничений.

Более того, ChatGPT тоже будет отвечать вам на русском языке.

Чтобы все запросы отправлялись в ChatGPT, начинайте свои промты для Siri с фразы «Найди в ChatGPT», «Создай в ChatGPT» или «Напиши с помощью ChatGPT».

Можно даже генерировать изображения по текстовому описанию. Просто скажите: «Нарисуй с помощью ChatGPT» и введите свой запрос.

Для удобного доступа к Siri, настройте кнопку быстрого запуска, чтобы вы могли сразу же обращаться к своему помощнику. Для этого:

1. Откройте приложение «Системные настройки» macOS и выберите секцию «Apple Intelligence & Siri».

2. В меню «Keyboard Shortcut» настройте удобное сочетание клавиш для быстрого доступа к Siri.

Всё это работает без необходимости менять своё местоположение. Это нужно для первоначальной настройки функции, но в дальнейшем менять его уже не потребуется.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос