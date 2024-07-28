На презентации WWDC 2024 Apple анонсировала обновление macOS 15 Sequoia для Mac. Публично новая версия выйдет осенью этого года. В этой статье расскажем обо всех его изменениях и новых функциях.

Что означает слово «Sequoia» в названии macOS 15 2024 года?

В 2024 году Apple продолжила традицию использования в нейминге операционных систем для компьютеров Mac названий популярных мест штата Калифорния в США. macOS Sequoia получила свое название в честь одноименного национального парка, расположенного в южной части Сьерры-Невады, к востоку от города Висейлия. Национальный парк «Секвойя» был основан в 1890 году. Площадь парка составляет 1 635 км².

Парк получил широкую известность благодаря своим гигантскими секвойями, включая экземпляр под названием Генерал Шерман — самое большое (по объему древесины) дерево на Земле. Высота «Генерала Шермана» — 85 м, масса — 1 910 т, окружность ствола у земли — 31,3 м, возраст — в 2300-2700 лет.

Примечание: некоторые из анонсированных функций macOS 15 Sequoia появятся в операционной системе ближе к зиме 2024/2025 года.

Apple Intelligence

Модели Mac с процессорами Apple Silicon будут поддерживать функции Apple Intelligence. По сути это собственный искусственный интеллект Apple, основанный на ChatGPT от OpenAI.

Появятся новые инструменты для написания текстов, кратких пересказов длинных статей, а также подбора самых важных уведомлений.

Вы сможете генерировать изображения и даже собственные эмодзи для переписок.

Можно будет создавать прекрасные фильмы с вашими воспоминаниями.

Siri станет полезнее благодаря пониманию контекста и не только.

Функция «Видеоповтор iPhone»

С помощью функции «Видеоповтор iPhone» вы сможете управлять смартфоном через свой Mac.

Для этого iPhone даже не придётся брать в руки, но он будет оставаться заблокированным, чтобы его не взял кто-то другой.

Уведомления с iPhone будут приходить на Mac. Более того, через уведомление можно будет сразу открыть соответствующее приложение, когда идёт транслирование iPhone.

Вы также сможете легко и удобно передавать файлы с iPhone на Mac и наоборот обычным перетягиванием.

Продуктивность

Окна программ теперь автоматически меняют размер, чтобы максимально эффективно использовать пространство на экране.

Вы можете быстро закрепить текущую программу в виде компактной ячейки с помощью сочетания клавиш. Если зажать клавишу ⌥Option (Alt) и перетягивать окно, вы увидите все доступные варианты ячеек.

С помощью зелёной кнопки в левом верхнем углу каждого окна можно будет быстро выбрать нужный вариант ячейки.

Во время транслирования экрана в видеозвонках вы можете точно понимать, что видят ваши собеседники. Только после этого изображение можно сделать доступным для всех.

Кроме того, в видеозвонках теперь можно менять свой фон, чтобы скрыть бардак в комнате и не только. В качестве фона можно использовать собственные фотографии или встроенные варианты.

Safari

Браузер Safari автоматически находит важную информацию на странице и выделяет её. Выделяется такая полезная информация, как указания пути и ссылки с информацией о людях, музыке, фильмах и сериалах.

Режим чтения стал умнее. Он отображает содержание и краткий пересказ, чтобы вы могли заранее понять, о чём будет статья, и стоит ли её читать.

Когда Safari обнаружит видео на странице, оно отобразится на весь экран с полным управлением воспроизведения.

Приложение «Пароли»

В отдельном приложении «Пароли» можно безопасно хранить все свои пароли от сайтов и приложений, пароли от сетей Wi-Fi, коды верификации и др.

Приложение будет доступно на Mac, iPhone, iPad, Vision Pro и даже на ПК с Windows через приложение iCloud для Windows.

Все ваши пароли синхронизируются на всех устройствах Apple. Если вы используете функцию автоматического заполнения данных, пароли будут автоматически добавлены в приложение.

Игры

Вы сможете наслаждаться новыми играми на Mac благодаря возможностям процессоров Apple Silicon. Игры будут работать с максимально высокими настройками графики.

Сообщения (iMessage)

Теперь текст в сообщениях можно форматировать. Вы сможете сделать текст жирным, курсивом, подчёркнутым или зачёркнутым. Кроме того, можно добавлять забавные эффекты на слова, фразы и даже отдельные буквы.

macOS даже будет сама рекомендовать подходящие эффекты для сообщений. С их помощью можно будет акцентировать внимание на каком-то слове или оживить эмодзи. Добавлять эффекты можно будет как из рекомендаций, так и вручную на своё усмотрение.

Реакции на сообщения теперь доступны с любыми эмодзи и стикерами, а не только с ограниченным набором. Это включает и стикеры, которые вы сделали из собственных фотографий.

Появилась возможность отправлять сообщения по расписанию, чтобы вы ничего не забывали.

Карты

В приложении «Карты» появились карты с пешими маршрутами для походов и прогулок. Их даже можно сохранять для офлайн-доступа и добавлять свои заметки.

Вы также можете создавать свои собственные маршруты всего в пару кликов. Доступны разные варианты маршрутов: в одну сторону, в обе стороны и кольцевой.

Заметки

Вы можете добавлять записи с диктофона в заметки и превращать аудио в текст для удобного поиска информации. Туда же можно добавлять свои комментарии, списки и документы.

С помощью математических заметок совершать вычисления можно прямо в приложении «Заметки». Приложение решит пример, как только вы введёте знак «=».

Помимо обычных вычислений, математические заметки могут совершать и более сложные. Можно строить графики со схемами и менять данные, чтобы отслеживать изменения. Вы можете сохранять такие заметки, чтобы позже продолжить в них работать.

Заметки можно разделять на секции, которые при желании можно свернуть. Это особенно удобно, если в заметке много текста.

Теперь вы наконец-то можете выделить самые важные моменты в тексте, изменив его цвет.

AirPods

С Siri теперь можно взаимодействовать, кивнув головой (да) или помахав ей в стороны (нет). Функция доступна на AirPods Pro (2-го поколения). Это особенно удобно, когда вы едете в полном автобусе, или ваш ребёнок спит рядом. Теперь Siri не придётся отвечать вслух, когда это неудобно или неуместно.

Благодаря изоляции голоса в звонках вы будете звучать более чётко и громко, пока все фоновые шумы будут блокироваться.

Персонализированное пространственное звучание теперь доступно не только для музыки, фильмов и сериалов, а и для игр. Качество звучания голоса при общении в играх може станет лучше. Появится поддержка динамического отслеживания движений головы.

Калькулятор

В приложении теперь сохраняется история вычислений. Вы также можете вводить и продолжать просматривать полные вычисления со скобками, тригонометрией и множественными операциями, прежде чем нажать знак «=» для получения окончательного ответа.

Календарь

Создавайте, просматривайте, редактируйте и завершайте задачи и напоминания из приложения «Напоминания» прямо в приложении «Календарь».

Freeform

Теперь свои пространства можно настраивать по секциям. С помощью ссылки можно легко поделиться копией своего пространства. Стало проще создавать связи с помощью диаграмм. Объекты можно располагать и закреплять на сетке.

Фото

Коллекции автоматически сортируют ваши фото и видео по темам. Доступны подборки за последние дни, подборки с поездками, людьми и питомцами. Самые важные подборки можно закрепить для быстрого доступа.

Погода

Теперь рядом с настоящей температурой отображается, как эта температура ощущается на самом деле, если разница значительная. Вы также можете добавить локации дома и работы из приложения «Контакты» в свои локации в приложении «Погода».

Дом

Вы можете управлять тем, как и когда другие люди смогут попадать к вам домой. В приложение «Дом» можно добавлять роботы-пылесосы с поддержкой разных функций. Также появились функции, связанные с использованием электричества у вас дома.

Конфиденциальность

В улучшенной секции настроек безопасности и конфиденциальности стало проще управлять тем, какой информацией вы делитесь с разными приложениями.

Какие модели Mac поддерживают macOS Sequoia

iMac 2019 и новее

2019 и новее iMac Pro 2017 и новее

2017 и новее Mac Studio 2022

2022 MacBook Air 2020 и новее

2020 и новее Mac mini 2018 и новее

2018 и новее MacBook Pro 2018 и новее

2018 и новее Mac Pro 2019 и новее

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