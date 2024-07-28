Обзор macOS Sequoia: все новые функции, которые получат Mac в 2024 году

28 июля 2024 |

На презентации WWDC 2024 Apple анонсировала обновление macOS 15 Sequoia для Mac. Публично новая версия выйдет осенью этого года. В этой статье расскажем обо всех его изменениях и новых функциях.

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Что означает слово «Sequoia» в названии macOS 15 2024 года?

sequoia park

В 2024 году Apple продолжила традицию использования в нейминге операционных систем для компьютеров Mac названий популярных мест штата Калифорния в США. macOS Sequoia получила свое название в честь одноименного национального парка, расположенного в южной части Сьерры-Невады, к востоку от города Висейлия. Национальный парк «Секвойя» был основан в 1890 году. Площадь парка составляет 1 635 км².

Парк получил широкую известность благодаря своим гигантскими секвойями, включая экземпляр под названием Генерал Шерман — самое большое (по объему древесины) дерево на Земле. Высота «Генерала Шермана» — 85 м, масса — 1 910 т, окружность ствола у земли — 31,3 м, возраст — в 2300-2700 лет.

Генерал Шерман

 

Примечание: некоторые из анонсированных функций macOS 15 Sequoia появятся в операционной системе ближе к зиме 2024/2025 года.

 

Apple Intelligence

apple intelligence chat gpt

Модели Mac с процессорами Apple Silicon будут поддерживать функции Apple Intelligence. По сути это собственный искусственный интеллект Apple, основанный на ChatGPT от OpenAI.

Появятся новые инструменты для написания текстов, кратких пересказов длинных статей, а также подбора самых важных уведомлений.

writing tools macos sequoia

Вы сможете генерировать изображения и даже собственные эмодзи для переписок.

generative images macos sequoia

Можно будет создавать прекрасные фильмы с вашими воспоминаниями.

Siri станет полезнее благодаря пониманию контекста и не только.

siri macos sequoia

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 Функция «Видеоповтор iPhone»

С помощью функции «Видеоповтор iPhone» вы сможете управлять смартфоном через свой Mac.

videopovtor iphone macos sequoia

 

Для этого iPhone даже не придётся брать в руки, но он будет оставаться заблокированным, чтобы его не взял кто-то другой.

Экран Айфона на Маке (видеоповтор): как сделать? 2 способаОтображение iPhone на экране Mac в режиме «Видеоповтор iPhone»

 

Уведомления с iPhone будут приходить на Mac. Более того, через уведомление можно будет сразу открыть соответствующее приложение, когда идёт транслирование iPhone.

Уведомления в режиме «Видеоповтор iPhone»в macos sequoia

 

Вы также сможете легко и удобно передавать файлы с iPhone на Mac и наоборот обычным перетягиванием.

drag drop macos sequoia videopovtor iphone

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Продуктивность

Окна программ теперь автоматически меняют размер, чтобы максимально эффективно использовать пространство на экране.

window tiling macos sequoia

Вы можете быстро закрепить текущую программу в виде компактной ячейки с помощью сочетания клавиш. Если зажать клавишу ⌥Option (Alt) и перетягивать окно, вы увидите все доступные варианты ячеек.

tiling macos two apps

С помощью зелёной кнопки в левом верхнем углу каждого окна можно будет быстро выбрать нужный вариант ячейки.

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Во время транслирования экрана в видеозвонках вы можете точно понимать, что видят ваши собеседники. Только после этого изображение можно сделать доступным для всех.

presenter view facetime macos sequoia

Кроме того, в видеозвонках теперь можно менять свой фон, чтобы скрыть бардак в комнате и не только. В качестве фона можно использовать собственные фотографии или встроенные варианты.

background replacements macos sequoia

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Safari

Браузер Safari автоматически находит важную информацию на странице и выделяет её. Выделяется такая полезная информация, как указания пути и ссылки с информацией о людях, музыке, фильмах и сериалах.

safari feature macos sequoia

Режим чтения стал умнее. Он отображает содержание и краткий пересказ, чтобы вы могли заранее понять, о чём будет статья, и стоит ли её читать.

safari reader macos sequoia

Когда Safari обнаружит видео на странице, оно отобразится на весь экран с полным управлением воспроизведения.

safari web video macos sequoia

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Приложение «Пароли»

В отдельном приложении «Пароли» можно безопасно хранить все свои пароли от сайтов и приложений, пароли от сетей Wi-Fi, коды верификации и др.

password app macos sequoia

Приложение будет доступно на Mac, iPhone, iPad, Vision Pro и даже на ПК с Windows через приложение iCloud для Windows.

Все ваши пароли синхронизируются на всех устройствах Apple. Если вы используете функцию автоматического заполнения данных, пароли будут автоматически добавлены в приложение.

 

Игры

macos sequoia game

Вы сможете наслаждаться новыми играми на Mac благодаря возможностям процессоров Apple Silicon. Игры будут работать с максимально высокими настройками графики.

macos sequoia game

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Сообщения (iMessage)

Теперь текст в сообщениях можно форматировать. Вы сможете сделать текст жирным, курсивом, подчёркнутым или зачёркнутым. Кроме того, можно добавлять забавные эффекты на слова, фразы и даже отдельные буквы.

macOS даже будет сама рекомендовать подходящие эффекты для сообщений. С их помощью можно будет акцентировать внимание на каком-то слове или оживить эмодзи. Добавлять эффекты можно будет как из рекомендаций, так и вручную на своё усмотрение.

Реакции на сообщения теперь доступны с любыми эмодзи и стикерами, а не только с ограниченным набором. Это включает и стикеры, которые вы сделали из собственных фотографий.

emoji sticker tapbacks macos sequoia

Появилась возможность отправлять сообщения по расписанию, чтобы вы ничего не забывали.

imessage send later macos sequoia

 

Карты

maps feature macos sequoia

В приложении «Карты» появились карты с пешими маршрутами для походов и прогулок. Их даже можно сохранять для офлайн-доступа и добавлять свои заметки.

Вы также можете создавать свои собственные маршруты всего в пару кликов. Доступны разные варианты маршрутов: в одну сторону, в обе стороны и кольцевой.

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Заметки

Вы можете добавлять записи с диктофона в заметки и превращать аудио в текст для удобного поиска информации. Туда же можно добавлять свои комментарии, списки и документы.

audio transcription macos sequoia

С помощью математических заметок совершать вычисления можно прямо в приложении «Заметки». Приложение решит пример, как только вы введёте знак «=».

math in notes macos sequoia

Помимо обычных вычислений, математические заметки могут совершать и более сложные. Можно строить графики со схемами и менять данные, чтобы отслеживать изменения. Вы можете сохранять такие заметки, чтобы позже продолжить в них работать.

Заметки можно разделять на секции, которые при желании можно свернуть. Это особенно удобно, если в заметке много текста.

note feature macos sequoia

Теперь вы наконец-то можете выделить самые важные моменты в тексте, изменив его цвет.

 

AirPods

С Siri теперь можно взаимодействовать, кивнув головой (да) или помахав ей в стороны (нет). Функция доступна на AirPods Pro (2-го поколения). Это особенно удобно, когда вы едете в полном автобусе, или ваш ребёнок спит рядом. Теперь Siri не придётся отвечать вслух, когда это неудобно или неуместно.

siri head control airpods

Благодаря изоляции голоса в звонках вы будете звучать более чётко и громко, пока все фоновые шумы будут блокироваться.

Персонализированное пространственное звучание теперь доступно не только для музыки, фильмов и сериалов, а и для игр. Качество звучания голоса при общении в играх може станет лучше. Появится поддержка динамического отслеживания движений головы.

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Калькулятор

В приложении теперь сохраняется история вычислений. Вы также можете вводить и продолжать просматривать полные вычисления со скобками, тригонометрией и множественными операциями, прежде чем нажать знак «=» для получения окончательного ответа.

 

Календарь

Создавайте, просматривайте, редактируйте и завершайте задачи и напоминания из приложения «Напоминания» прямо в приложении «Календарь».

 

Freeform

Теперь свои пространства можно настраивать по секциям. С помощью ссылки можно легко поделиться копией своего пространства. Стало проще создавать связи с помощью диаграмм. Объекты можно располагать и закреплять на сетке.

 

Фото

Коллекции автоматически сортируют ваши фото и видео по темам. Доступны подборки за последние дни, подборки с поездками, людьми и питомцами. Самые важные подборки можно закрепить для быстрого доступа.

 

Погода

Теперь рядом с настоящей температурой отображается, как эта температура ощущается на самом деле, если разница значительная. Вы также можете добавить локации дома и работы из приложения «Контакты» в свои локации в приложении «Погода».

 

Дом

Вы можете управлять тем, как и когда другие люди смогут попадать к вам домой. В приложение «Дом» можно добавлять роботы-пылесосы с поддержкой разных функций. Также появились функции, связанные с использованием электричества у вас дома.

 

Конфиденциальность

В улучшенной секции настроек безопасности и конфиденциальности стало проще управлять тем, какой информацией вы делитесь с разными приложениями.

 

Какие модели Mac поддерживают macOS Sequoia

  • iMac 2019 и новее
  • iMac Pro 2017 и новее
  • Mac Studio 2022
  • MacBook Air 2020 и новее
  • Mac mini 2018 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее
  • Mac Pro 2019 и новее

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