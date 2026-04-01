Компании Apple исполнилось 50 лет: история компании от гаража до $3,8 трлн

Полвека назад два Стива и один забытый историей Рон начали свой путь в гараже — а сегодня Apple стоит почти $3,8 трлн и меняет мир каждый день. Вспоминаем, как все начиналось, чем закончилось (спойлер: не закончилось) и почему этот юбилей важен для каждого из нас.

Как Apple появилась на свет 1 апреля 1976 года

Когда я пишу эту статью, за окном — первое апреля. День смеха. Дата, которую многие ассоциируют с розыгрышами. Но ровно 50 лет назад в этот день произошло нечто предельно серьезное: Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн подписали документ о создании Apple Computer Company.

Правда, сам Возняк с этой датой не до конца согласен. Он считает, что настоящий день рождения Apple — 3 января 1977 года, когда компанию впервые зарегистрировали как юридическое лицо. Мол, в 76-м они просто договорились продавать компьютер Apple I, а не создавали фирму. Формально Воз прав. Но кого волнуют формальности, когда ты собираешь компьютеры в папином гараже и меняешь мир?

Кстати, почему «Apple»? Никакой романтики — Джобс просто сообразил, что в телефонном справочнике слово «Apple» стояло бы выше «Atari», где оба Стива раньше работали. Хитро и практично — в духе Джобса.

Третий сооснователь Apple: человек, который потерял $345 млрд

Про двух Стивов знают все. А вот про Рона Уэйна — почти никто. Между тем, именно он оформил документы, написал партнерское соглашение и даже нарисовал первый логотип Apple (тот самый, с Ньютоном под яблоней). За это Рон получил 10% акций компании.

Через 12 дней он сбежал. Просто испугался: Джобс набрал кредит в $15 000 на закупку комплектующих для заказа от магазина Byte Shop, который славился тем, что не платил по счетам. Два Стива были молодыми и без гроша за душой. А вот у 41-летнего Уэйна были дом, машина и банковский счет — терять было что. Свою долю он продал обратно за $800.

Сколько бы она стоила сегодня? По данным Fortune, с учетом рыночной капитализации Apple около $3,8 трлн — до $350 млрд. Впрочем, реальная цифра была бы ниже из-за неизбежного размытия доли при привлечении инвесторов. Сам Уэйн говорит, что не жалеет: «Я бы стал самым богатым человеком на кладбище». В марте 2026-го он неожиданно заявил, что формально никогда не продавал свои 10%. Юристы, правда, с ним не согласны.

От Apple I до iPhone: пять десятилетий прорывов

Историю Apple легко разбить на несколько эпох. Первая — романтическая. Возняк собирает Apple I руками, Джобс продает его из гаража.

В 1978-м выходит Apple II — по сути, первый компьютер для нормальных людей, не инженеров. Цветной экран, звук, клавиатура, дисковод. За год Apple продала компьютеров на $7,8 млн, а через четыре года — на миллиарды.

Вторая эпоха — корпоративная драма. Джобс приводит гендиректора Джона Скалли из PepsiCo (знаменитое: «Хочешь всю жизнь продавать сладкую воду?»). Возняк после авиакатастрофы фактически уходит. А в 1985-м Скалли выкидывает самого Джобса из его же компании. Перед увольнением Стив успел показать миру Macintosh — и снять легендарный ролик «1984», который помнят до сих пор, хотя сам тот «мак» давно забыт.

Без Джобса Apple скатилась в хаос. Фотоаппараты, игровые приставки, модная одежда — компания делала все, кроме чего-то толкового. К моменту возвращения Стива в 1997-м Apple тонула в $2 млрд долгов.

Третья эпоха — возрождение и триумф. iPod (2001), iPhone (2007), iPad (2010). iPhone вообще разделил историю мобильной техники на «до» и «после». С момента запуска продано более 3,1 млрд штук — это, пожалуй, самый успешный потребительский продукт в истории человечества.

Apple в 50 лет: компания на пике формы или в кризисе среднего возраста?

Цифры к юбилею впечатляют. Рыночная капитализация Apple — около $3,7 трлн, это вторая по стоимости компания в мире. Годовая выручка за фискальный 2025-й — $416 млрд. В мире работает более 2,5 млрд активных устройств Apple. Квартальная выручка за период, закончившийся в декабре 2025-го, составила рекордные $143,8 млрд — рост на 16% год к году.

Но юбилей проходит на фоне серьезных вызовов. Конкуренция с Huawei в Китае обостряется. В руководстве — массовые перестановки: ушли операционный директор Джефф Уильямс, глава AI-направления Джон Джаннандреа и другие ключевые фигуры. А внедрение Apple Intelligence пока вызывает больше скепсиса, чем восторга — по моему опыту, Siri до сих пор проигрывает конкурентам в практических сценариях.

Как Apple празднует свое 50-летие

Apple подошла к юбилею с размахом. Тим Кук опубликовал открытое письмо под названием «50 лет нестандартного мышления», где напомнил, что компания родилась из простой идеи — сделать технологии персональными.

На главной странице apple.com появилась специальная анимация — скетчи оригинального Mac, iMac, iPod, iPhone, Apple Watch и Vision Pro. По всему миру прошли праздничные концерты: Алиша Кис в Apple Grand Central в Нью-Йорке, Mumford & Sons в Apple Battersea в Лондоне, K-pop группа CORTIS в Сеуле. А финальный аккорд — закрытое выступление Пола Маккартни в Apple Park для сотрудников. Символично: Beatles и Apple связаны давней историей. Каждый сотрудник получил юбилейную футболку, постер и значок.

Что дальше: складной iPhone, умные очки и новая эра

Apple входит в следующие 50 лет с амбициозным планом. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, до конца 2026 года нас ждут: первый складной iPhone (инсайдеры называют его «самым значительным обновлением в истории iPhone»), линейка iPhone 18 с собственными модемами Apple, обновленный MacBook Pro с OLED-экраном, и, возможно, первый прототип умных очков Apple.

Стив Джобс не дожил до 50-летия своего детища — он скончался в 2011 году после долгой борьбы с раком поджелудочной железы. Но дух, который он вложил в компанию — дерзкий, перфекционистский, немного безумный, — жив до сих пор. «Think Different» из рекламного слогана давно превратился в ДНК компании.

С днем рождения, Apple. Полвека — это только начало.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос