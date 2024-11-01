Как отправлять эмодзи-реакции на сообщения в iMessage на iPhone

В этой статье мы расскажем, как отправлять реакции с эмодзи на сообщения iMessage на iPhone и iPad с iOS 17 и iPadOS 17 и новее. Apple позволяет отправлять в качестве реакций любые эмодзи. Эмодзи можно сделать большим или маленьким. Кроме того, несколько участников группового чата могут отправить несколько реакций на одно сообщение.

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Как отправлять эмодзи-реакции в iMessage на iPhone?

1. Откройте приложение «Сообщения» и выберите чат iMessage.

2. Найдите на экране сообщение, на которое хотите отправить реакцию.

3. Нажмите значок плюс и выберите раздел «Стикеры».

4. Выберите значок эмодзи.

5. Зажмите любой смайлик эмодзи, переместите его на сообщение в виде стикера и отпустите палец.

Совет: Если у вас не получится с первого раза, убедитесь, что сообщение становится немного темнее, когда вы наводите на него эмодзи. Когда сообщение потемнеет, вы можете отпустить палец, и стикер появится на нём в виде реакции.

Другой способ

Второй способ подходит для быстрых реакций на недавние сообщения, которые видны на экране, когда вы открываете клавиатуру в чате. Он не сработает, если нужно отправить реакцию на старое сообщение.

1. Выберите чат

2. Нажмите значок эмодзи на клавиатуре iPhone или iPad.

3. Зажмите эмодзи и перетяните его на сообщение.

Как вращать и увеличивать реакции?

1. Перетянув эмодзи с клавиатуры на сообщение, не отпускайте его сразу.

2. Вместо этого поместите второй палец на экран и растяните эмодзи, чтобы он стал больше. Вы также можете повернуть эмодзи движением вращения.

3. После этого отпустите пальцы, чтобы поместить эмодзи на сообщение.

Примечание: Способ может не сработать, если сделать эмодзи слишком большим.

Когда вы отправляете эмодзи-реакцию, получатель видит уведомление о ней, как о новом сообщении.

Как удалять эмодзи-реакции?

1. Зажмите сообщение с реакцией и в появившемся меню выберите пункт «Подробнее о стикере».

2. Проведите влево по эмодзи и нажмите кнопку с изображением корзины, чтобы убрать реакцию с сообщения.

Сторонние клавиатуры не поддерживают эмодзи-реакции, только стандартная клавиатура от Apple. Если у вас установлена сторонняя клавиатура, вы можете просто использовать первый способ.

Эмодзи-реакции на Mac

В приложении «Сообщения» на Mac можно просматривать все эмодзи-реакции, которые были использованы при переписке на iPhone или iPad. К сожалению, на данный момент в macOS нет возможности добавлять новые эмодзи-реакции в iMessage.

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Светлана Симагина Журналист по образованию, ценитель мира слов и идей по призванию. Наслаждаюсь красотой во всех формах и проявлениях, будь то грамотно написанный текст, природный пейзаж или уличное искусство. Задать вопрос