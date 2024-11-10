24-дюймовый iMac с чипом M — это не только мощный, но и стильный компьютер от Apple, который станет вашим верным помощником в работе, учебе и развлечениях. Однако радость от покупки «яблочного» моноблока может быстро смениться сильным разочарованием уже при его распаковке — можно попросту случайно разбить устройство. В этом материале я расскажу, как правильно распаковывать «аймак».

Все дело в том, что дизайн упаковки iMac вводит в заблуждение. Хотя Apple известна своим вниманием к деталям и продуманной упаковкой, некоторые элементы дизайна на коробке компьютера могут привести к тому, что вы откроете его не той стороной. В результате чего ваш новый моноблок может упасть на пол еще до его первого включения.

Дизайн коробки iMac вводит в заблуждение

Apple известна своим вниманием к деталям, это также относится и к упаковке продуктов компании. Дизайнеры из Купертино с особым вниманием относятся к созданию того незабываемого впечатления, которое получают пользователи от распаковки любого устройства компании — будь то AirPods, iPhone или MacBook. Однако в случае с iMac серии M, например, M4, некоторые элементы упаковки могут ввести покупателей в заблуждение. Это чревато тем, что при открытии коробки вы можете случайно уронить компьютер.

На первый взгляд упаковка iMac выглядит продуманной, но есть несколько моментов, которые могут ввести в заблуждение и привести к неправильному открытию коробки, а именно:

1. Ручка на коробке. В верхней части коробки имеется ручка для переноски, которая подразумевает установку коробки вертикально. Это создаёт иллюзию того, что коробку следует открывать именно в таком положении.

2. Изображение на упаковке. На фронтальной стороне коробки iMac изображен в вертикальном положении, сверху вниз относительно ручки сверху. Обычно продукты Apple размещают внутри коробки так, чтобы они соответствовали ориентации изображения в натуральную величину. Так и в этом случае — можно подумать, что расположение iMac в коробке соответствует изображению.

3. Пломбировочная лента, скрепляющая коробку. Лента находится в верхнем заднем углу, и отрывать ее удобнее, когда коробка стоит вертикально.

Из-за этих особенностей дизайна упаковки многие пользователи могут открыть коробку не той стороной — т.е. вертикально. А так как в коробке с iMac сверху находится увесистая алюминиевая ножка, то как только вы уберете внутреннюю картонную подкладку, iMac выпадет из упаковки.

Чтобы этого избежать открывать коробку нужно следующим образом:

Как правильно открыть коробку с iMac серии M?

1. Уложите коробку на стол таким образом, чтобы изображение дисплея iMac было обращено к верху, а ручка для переноски была повернута к вам.

2. Аккуратно оторвите пломбировочную ленту, которая находится на торце коробки под ручкой для переноски.

3. Снимите верхнюю часть коробки, придерживая ее за края. Внутри коробки вы увидите сам iMac, который лежит вверх ногами относительно изображения на коробке

4. Раздвиньте левую и правую стенки коробки в стороны, указанные стрелочками.

5. Достаньте компьютер из коробки и установите его на ровную поверхность.

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете безопасно открыть коробку с новым iMac M4 и начать использовать его без каких-либо проблем.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос