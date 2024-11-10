Как правильно открывать коробку с iMac серии M, чтобы не разбить его

10 ноября 2024 |

24-дюймовый iMac с чипом M — это не только мощный, но и стильный компьютер от Apple, который станет вашим верным помощником в работе, учебе и развлечениях. Однако радость от покупки «яблочного» моноблока может быстро смениться сильным разочарованием уже при его распаковке — можно попросту случайно разбить устройство. В этом материале я расскажу, как правильно распаковывать «аймак».

Как правильно открывать коробку с iMac

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Все дело в том, что дизайн упаковки iMac вводит в заблуждение. Хотя Apple известна своим вниманием к деталям и продуманной упаковкой, некоторые элементы дизайна на коробке компьютера могут привести к тому, что вы откроете его не той стороной. В результате чего ваш новый моноблок может упасть на пол еще до его первого включения.

 

Дизайн коробки iMac вводит в заблуждение

Apple известна своим вниманием к деталям, это также относится и к упаковке продуктов компании. Дизайнеры из Купертино с особым вниманием относятся к созданию того незабываемого впечатления, которое получают пользователи от распаковки любого устройства компании — будь то AirPods, iPhone или MacBook. Однако в случае с iMac серии M, например, M4, некоторые элементы упаковки могут ввести покупателей в заблуждение. Это чревато тем, что при открытии коробки вы можете случайно уронить компьютер.

На первый взгляд упаковка iMac выглядит продуманной, но есть несколько моментов, которые могут ввести в заблуждение и привести к неправильному открытию коробки, а именно:

1. Ручка на коробке. В верхней части коробки имеется ручка для переноски, которая подразумевает установку коробки вертикально. Это создаёт иллюзию того, что коробку следует открывать именно в таком положении.

2. Изображение на упаковке. На фронтальной стороне коробки iMac изображен в вертикальном положении, сверху вниз относительно ручки сверху. Обычно продукты Apple размещают внутри коробки так, чтобы они соответствовали ориентации изображения в натуральную величину. Так и в этом случае — можно подумать, что расположение iMac в коробке соответствует изображению.

imac box

3. Пломбировочная лента, скрепляющая коробку. Лента находится в верхнем заднем углу, и отрывать ее удобнее, когда коробка стоит вертикально.

Из-за этих особенностей дизайна упаковки многие пользователи могут открыть коробку не той стороной — т.е. вертикально. А так как в коробке с iMac сверху находится увесистая алюминиевая ножка, то как только вы уберете внутреннюю картонную подкладку, iMac выпадет из упаковки.

Чтобы этого избежать открывать коробку нужно следующим образом:

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Как правильно открыть коробку с iMac серии M?

1. Уложите коробку на стол таким образом, чтобы изображение дисплея iMac было обращено к верху, а ручка для переноски была повернута к вам.

Как правильно открыть коробку с iMac

 

2. Аккуратно оторвите пломбировочную ленту, которая находится на торце коробки под ручкой для переноски.

Как правильно открыть коробку с iMac

3. Снимите верхнюю часть коробки, придерживая ее за края. Внутри коробки вы увидите сам iMac, который лежит вверх ногами относительно изображения на коробке

4. Раздвиньте левую и правую стенки коробки в стороны, указанные стрелочками.

5. Достаньте компьютер из коробки и установите его на ровную поверхность.

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете безопасно открыть коробку с новым iMac M4 и начать использовать его без каких-либо проблем.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
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