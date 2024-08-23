Как просматривать и управлять напоминаниями в Календаре на iPhone, iPad и Mac

23 августа 2024 |

Управление задачами и напоминаниями является важной частью повседневной жизни, особенно в современном мире, где у каждого из нас много дел и обязанностей. С выходом iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, Apple существенно улучшила возможности управления задачами, объединив функции своих приложений «Календарь» и «Напоминания». Это нововведение позволяет пользователям легко создавать, редактировать и просматривать напоминания непосредственно из приложения «Календарь» на iPhone, iPad и Mac. В этой статье мы рассмотрим, как максимально эффективно использовать эти новые функции для организации вашего дня.

Как просматривать и управлять напоминаниями в Календаре на iPhone, iPad и Mac

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Прежде чем углубиться в процесс создания и управления напоминаниями, важно понять, как работают эти два приложения вместе. До появления iOS 18, приложения «Календарь» и «Напоминания» существовали отдельно друг от друга, и пользователям приходилось переключаться между ними для создания задач и событий. Это было не всегда удобно, особенно для тех, кто привык организовывать все свои дела в одном месте.

С выходом iOS 18, Apple объединила возможности этих двух приложений. Теперь задачи, созданные в «Напоминаниях», автоматически появляются в «Календаре», если к ним добавлена дата. Это позволяет вам видеть все ваши дела — как события, так и задачи — в одном календаре, что делает процесс планирования более простым и удобным.

 

Содержание статьи

  1. Просмотр напоминаний в приложении «Календарь»
  2. Создание напоминаний в приложении «Календарь» на iPhone и iPad
  3. Создание напоминаний в приложении «Календарь» на Mac
  4. Как отмечать напоминание как выполненное в приложении «Календарь»
  5. Редактирование напоминания в приложении «Календарь»
  6. Удаление напоминания в приложении «Календарь»
  7. Список напоминаний по умолчанию в приложении «Календарь»

 

Просмотр напоминаний в приложении «Календарь»

Чтобы просмотреть ваши напоминания в «Календаре», выполните следующие шаги:

Начните с открытия приложения «Напоминания» на вашем iPhone, iPad или Mac. Создайте новое напоминание, как обычно, нажав кнопку «+ Напоминание». Для того чтобы установить дату и время для записи, перейдите в меню «Подробнее».

Просмотр напоминаний в приложении «Календарь»

 

Важно убедиться, что вы добавили дату к вашему напоминанию. Если дата не указана, задача не появится в вашем календаре.

Просмотр напоминаний в приложении «Календарь»

После того как вы создали напоминание с датой, откройте приложение «Календарь» на вашем устройстве. Вы обнаружите, что ваше напоминание уже добавлено в соответствующую дату. Если вы указали и время, задача будет отображаться в определенном временном слоте. Если время не указано, напоминание будет отображаться как событие на весь день.

Просмотр напоминаний в приложении «Календарь»

Помимо возможности просматривать напоминания, созданные в приложении «Напоминания», вы также можете создавать новые напоминания прямо в приложении «Календарь». Это особенно полезно, если вы планируете свой день или неделю и хотите добавить задачи к своим событиям.

Процесс создания напоминаний в «Календаре» немного различается в зависимости от устройства, на котором вы работаете. Рассмотрим, как это сделать на iPhone, iPad и Mac.

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Создание напоминаний в приложении «Календарь» на iPhone и iPad

Начните с открытия приложения «Календарь» на вашем iPhone или iPad. Затем нажмите на кнопку «+» в верхнем правом углу экрана, чтобы добавить новое событие.

После нажатия на кнопку «+» вы увидите несколько опций. Выберите вкладку «Напоминание». Также вы можете удерживать временной слот в календаре, чтобы быстрее перейти к созданию напоминания.

Введите название напоминания, выберите дату и время, а затем заполните остальные поля по необходимости. После этого нажмите «Добавить».

Создание напоминаний в приложении «Календарь» на iPhone и iPad

 

Теперь ваше новое напоминание появится как в приложении «Календарь», так и в «Напоминаниях». Это означает, что вы сможете видеть и управлять им из любого из этих приложений.

Создание напоминаний в приложении «Календарь» на iPhone и iPad

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Создание напоминаний в приложении «Календарь» на Mac

Откройте приложение «Календарь» на вашем Mac и дважды щелкните по нужному слоту в виде «День», «Неделя» или «Месяц». Затем выберите вкладку «Напоминание».

Создание напоминаний в приложении «Календарь» на Mac

Задайте название напоминания, укажите дату и время, а затем нажмите клавишу «Return» (Ввод) для сохранения.

Кроме того, вы можете использовать сочетание клавиш ⌘ Command + N, чтобы быстро создать новое напоминание. Либо выберите «Файл», затем «Новое событие», а затем переключитесь на вкладку «Напоминание».

Создание напоминаний в приложении «Календарь» на Mac

Как и в случае с iPhone и iPad, ваше напоминание появится в обоих приложениях, что упрощает управление задачами на всех ваших устройствах.

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Как отмечать напоминание как выполненное в приложении «Календарь»

Напоминания в приложении «Календарь» обозначаются кружком. Чтобы отметить его как выполненное или ожидающее выполнения, просто нажмите на кружок. При этом цвет текста напоминания станет тусклым.

Как отмечать напоминание как выполненное в приложении «Календарь»

Также вы можете нажать на напоминание, чтобы увидеть его в развернутом виде на отдельной странице, и затем поставить отметку в кружке.

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Редактирование напоминания в приложении «Календарь»

Чтобы внести изменения в напоминание на iPhone и iPad достаточно просто коснуться записи, которая отображается в приложении «Календарь», и нажать «Править».

Редактирование напоминания в приложении «Календарь»

Редактирование напоминания в приложении «Календарь»

На Mac нужно щёлкнуть по записи напоминания один или два раза в зависимости от выбранного вида просмотра календаря (День, Неделя или Месяц).

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Удаление напоминания в приложении «Календарь»

Чтобы удалить напоминание в iOS и iPadOS, коснитесь его и удерживайте. Затем в появившемся меню при помощи стрелки выберите «Удалить».

Удаление напоминания в приложении «Календарь»

 

Также можно коснуться напоминания и выбрать «Удалить напоминание» на следующем экране.

Удаление напоминания в приложении «Календарь»

На Mac выберите напоминание и нажмите клавишу «Delete» или щёлкните правой кнопкой мыши на напоминании и выберите «Удалить».

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Список напоминаний по умолчанию в приложении «Календарь»

Важно отметить, что процесс создания напоминаний в приложении «Календарь» на iPhone, iPad и Mac имеет свои особенности.

Когда вы создаете новое напоминание из приложения «Календарь» на iPhone или iPad, у вас есть возможность выбрать нужный список напоминаний. Это особенно удобно, если вы используете несколько списков для разных типов задач, например, «Работа», «Дом» или «Покупки». Однако, в версии приложения «Календарь» для macOS отсутствует возможность выбора списка напоминаний. Все созданные задачи автоматически добавляются в список по умолчанию. Если вам нужно изменить список, вы можете сделать это позднее в приложении «Напоминания».

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