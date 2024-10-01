Не только на iPhone и iPad можно отключить пароль при скачивании бесплатных приложений из App Store. Это возможно и на компьютерах Mac. В этой статье мы расскажем, как скачивать бесплатные программы из Mac App Store без аутентификации с помощью Touch ID или пароля от учетной записи Apple.

Аутентификация при покупке платных приложений важна для того, чтобы вы не купили что-то случайно по ошибке. В таком случае придётся требовать возврата денег у Apple.

Однако при скачивании бесплатных программ надоедает постоянно авторизоваться с помощью Touch ID или каждый раз вводить пароль. Особенно неудобно это, когда нужно быстро скачать несколько программ сразу.

Как скачивать бесплатные программы на Mac без ввода пароля от аккаунта Apple или Touch ID?

1. Откройте «Системные настройки» и выберите свой аккаунт Apple с именем вверху слева.

2. Здесь нажмите «Контент и покупки».

3. Установите переключатель «Touch ID для покупок» в положение «Выключено».

Данная опция доступна на MacBook Air и MacBook Pro с кнопкой Touch ID или, если у вас есть клавиатура Magic Keyboard с Touch ID для iMac, Mac mini, Mac Studio или другой модели компьютеров Apple с чипом серии «М» (M1, M2, M3 и т.д.).

4. Если вы хотите отключить запрашивание пароля также и для дополнительных покупок, которые возможны после скачивания приложения, то ниже в меню рядом с пунктами «Бесплатные загрузки» и «Встроенные и другие покупки» выберите вариант «Не запрашивать».

5. Появится маленькое окошко с адресом вашей учетной записи Apple. Убедитесь, что отображается учётная запись, которую вы используете для Mac App Store, и нажмите «OK». Теперь введите пароль от своего аккаунта Apple и нажмите «OK».

6. Теперь зайдите в App Store и нажмите «Загрузить» → «Установить» рядом с каким-нибудь бесплатным приложением. Скачивание начнётся сразу же, и окошко для аутентификации Touch ID или ввода пароля от Apple ID не появится.

Если на 5-ом шаге вам не потребовалось ввести свой пароль от учетной записи Apple, его нужно будет ввести при попытке скачать приложение. После этого он уже никогда запрашиваться не будет.

Загрузка из других источников

iOS App Store – единственный способ скачивать платные и бесплатные приложения на iPhone и iPad (Евросоюз – исключение). Однако на Mac такого ограничения нет, и программы можно загружать из сторонних магазинов, вроде Setapp, или же напрямую с сайтов разработчиков.

Способ выше не отключит аутентификацию, которая может потребоваться при скачивании программ из альтернативных источников.

Почему App Store в macOS все равно запрашивает пароль?

Даже если в настройках macOS у вас отключена аутентификация для загрузки бесплатных приложений из App Store, система может запросить пароль в следующих случаях:

если вы поменяете пароль от аккаунта Apple;

если вы добавите или удалите доверенные номера телефонов и устройства;

если вы измените другие настройки аккаунта Apple, например, добавите или удалите способ оплаты или поменяете адрес.

Система запросит ввод пароля от аккаунта Apple один раз, а затем вы снова сможете загружать бесплатные приложения без аутентификации.

🔥 Смотрите также: