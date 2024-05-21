Инсайдер: iPhone SE 4 будет выглядеть как iPhone 14, но с ценой всего в $429

Несмотря на слухи об OLED-панели и других улучшениях, Apple может сохранить стоимость iPhone SE 4 ($429) или поднять её совсем немного, чтобы смартфон оставался бюджетным вариантом.

Именно из-за низкой стоимости модель iPhone SE пользуется большой популярностью. Это самый доступный iPhone из всех.

В аккаунте под именем Revegnus в социальной сети «X» (бывш. Twitter) появилась новость о том, что iPhone SE 4-го поколения будет стоить от 429 долларов в США. Текущий iPhone SE 3 стоит столько же. Согласно информации инсайдера, если Apple и поднимет цену из-за технических улучшений, разница не превысит 10% от текущей цены. Смартфон будет стоить максимум 499 долларов.

Когда в 2007 году вышел первый iPhone, он стоит 499 долларов. Apple и другим компаниям пришлось повысить цены из-за инфляции.

Кодовое название iPhone SE 4 – «Ghost». У смартфона не будет устаревшей кнопки «Домой» и наконец-то появится дизайн с дисплеем на всю переднюю панель и Face ID, как у стандартного iPhone 14.

Рамка вокруг дисплея станет тоньше, а ещё вместо 4.7-дюймового LCD-экрана это будет 6,12-дюймовый OLED-дисплей. На смартфоне должен появиться разъём USB-C и кнопка «Действие». Выйти iPhone SE 4 должен в 2025 году.

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