Если при входе в iCloud из браузера вы увидели сообщение «Вы выключили доступ к данным iCloud в интернете», то это означает, что доступ к информации, такой как: электронная почта, контакты, календарь, заметки, файлы, напоминания и т.д. был заблокирован вами. В этой статье мы подробно расскажем, как включить или отключить доступ к данным в iCloud через браузер, а также как добавить в исключения некоторые свои устройства.

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Почему происходит блокировка доступа к данным на сайте iCloud.com из браузера?

Яблык в Telegram и YouTube.

Источник проблемы имеется, и он известен – это «Расширенная защита данных». Под таким названием скрывается функция безопасности iCloud, появившаяся в iOS 16. Она используется для создания дополнительного уровня защиты ваших данных. При активации этого параметра задействуется сквозное шифрование для доступа к вашей информации, в том числе к резервной копии iCloud, фотографиям, заметкам и прочему. Это означает, что никакое другое лицо, в том числе и Apple, не сможет получить доступ к вашим данным даже в случае утечки данных в облаке.

Какие данные защищены сквозным шифрованием?

Без активированной функции «Расширенная защита данных» сквозное шифрование уже защищает эти 14 категорий данных:

пароли и «Связка ключей»;

данные о здоровье;

данные приложения «Дом»;

сообщения в iCloud;

платежную информацию;

операции с Apple Card;

Карты (включая «Избранное», «Мои путеводители» и историю поиска);

выученный клавиатурой QuickType словарь;

Safari (включая историю посещений, группы вкладок и вкладки iCloud);

Экранное время;

информацию Siri (включая настройки Siri, персонализацию Siri и образцы ваших запросов «Привет, Siri»);

пароли Wi-Fi;

W1 и H1 Bluetooth-ключи;

мимоджи.

А с активацией функции «Расширенная защита данных» в список добавляются следующие девять категорий:

резервное копирование iCloud (включая резервное копирование устройства и Сообщений);

iCloud Drive (включая файлы Pages, Keynote и Numbers, PDF-файлы, загрузки Safari и все другие файлы, вручную или автоматически сохраненные в iCloud Drive);

Фото;

Заметки;

Напоминания;

закладки Safari;

быстрые команды;

голосовые заметки;

транзакции кошелька Wallet.

Требования к «Расширенная защита данных»

Если вы решитесь включить на своих устройствах расширенную защиту данных, то вам придется выполнить несколько требований. Итак, для активации функции потребуется:

Настроенная для вашего Apple ID двухфакторная аутентификация.

На вашем устройстве для его разблокировки должен использоваться код-пароль.

Должен быть настроен как минимум один вариант восстановления. Это может быть «Контакт для восстановления» или «Ключ восстановления». С их помощью при потере доступа к своей учетной записи Apple ID можно будет воспользоваться одним из вариантов для восстановления доступа.

На всех ваших устройствах, куда вы входите в iCloud с помощью Apple ID, должно быть обновлено программное обеспечение. Другими словами, любое ваше устройство Apple должно, в зависимости от модели, работать под управлением iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2, версия ПО 16.2 у HomePod и/или iCloud для Windows 14.1.

Если у вас имеются устройства, которые не соответствуют требованиям, то для включения функции «Расширенная защита данных» необходимо удалить эти устройства из Apple ID.

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

В iOS 16.2 и более поздних версиях системы для включения расширенной защиты данных надо перейти по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud».

Найдите в списке пункт «Расширенная защита данных». Если рядом с ним написано «Выкл.», то коснитесь этого меню, чтобы настроить функцию. Нажмите на кнопку «Включить расширенную защиту данных»

В появившемся окне нажмите «Настроить восстановление».

Напоминаем, что для активации «Расширенной защиты данных необходим» нужно настроить хотя бы один способ восстановления (контакт для восстановления (он же поверенный) или ключ восстановления). Если у вас способ восстановления еще не настроен, то вам будет предложено сделать это перед тем, как продолжить. После подтверждения метода восстановления нажмите «Далее» и на следующем экране введите код-пароль вашего iPhone.

Вот и всё! «Расширенная защита данных» теперь включена. Нажмите «Готово».

Теперь, когда вы знаете, что собой представляет «Расширенная защита данных» и способ ее включения, давайте посмотрим, как вы можете получить доступ к своим данным iCloud из Интернета с активной этой функцией.

Как получить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com при включенной расширенной защите данных?

В настройках iCloud в разделе «Расширенная защита данных» вы могли заметить переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете». Если функция «Расширенная защита данных» будет включена, то этот переключатель окажется деактивирован.

И если веб-доступ к вашему iCloud будет отключен, то вы не сможете получить доступ к своей электронной почте, контактам, календарям, фотографиям, заметкам, напоминаниям, файлам и онлайн-документам на iCloud.com. Кроме того, вы не сможете получить доступ к этим данным, в том числе и к закладкам и спискам чтения, через сервис Privacy.apple.com.

При переходе на сайт icloud.com появится такой экран:

Но если вы часто заходите на iCloud.com с компьютеров или устройств, которые не являются вашими, например, находясь у кого-то в гостях или в библиотеке, то вы, скорее всего, захотите изменить эту настройку.

И здесь необходимо пояснение. Дело в том, что при активной функции «Расширенная защита данных» вы можете включить «Доступ к данным iCloud в интернете», однако в этом случае для просмотра веб-приложений, таких как: «Фото», «Заметки», «Напоминания», «Drive» вам необходимо будет получить разрешение на временный доступ с одного из ваших доверенных устройств.

Итак, по порядку. Для того чтобы включить «Доступ к данным iCloud в интернете» при активной функции «Расширенная защита данных», перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud».

Установите переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» в положение «Включено» и в появившемся окне нажмите на кнопку «Разрешить доступ»

Нажмите на «Разрешить доступ» во всплывающем окне, после чего переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» будет активирован.

Инициировать включение функции «Доступ к данным iCloud в интернете» вы можете также прямо на сайте icloud.com нажав кнопку «Управлять на устройстве» сразу же после входа на iCloud.com.

В этом случае на ваши доверенные устройства (iPhone, iPad или Mac) будет отправлено уведомление, позволяющее активировать функцию «Доступ к данным iCloud в интернете» на любом из этих устройств. При этом функция будет включена на всех устройствах.

Ниже показан пример уведомления и включения функции «Доступ к данным iCloud в интернете» в macOS:

Повторимся, что даже после включения доступа к icloud.com, активная функция «Расширенная защита данных» не позволит беспрепятственно получить доступ ко всем данным, хранящимся в iCloud:

Например, при нажатии на приложение «Фото» («Заметки», «Напоминания» и т.д.) откроется такая страница:

А на ваши доверенные устройства будут отправлены уведомления, позволяющие одобрить временный доступ к вашим данным iCloud. При этом каждый раз, когда вы выходите из сервиса iCloud.com в браузере, вы уже не сможете повторно получить доступ к своим данным в iCloud этим способом. Надо будет снова войти в систему и подтвердить свою личность на доверенном устройстве.

Как отключить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Если вы повторно включили опцию «Доступ к данным iCloud в интернете», о чем мы говорили выше, но потом передумали и хотите снова отключить ее, просто перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud», деактивируйте переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» и нажмите в новом окне синюю кнопку «Не разрешать».

Но даже если у вас отключена «Расширенная защита данных» или вы вообще никогда ее не настраивали, то все равно можно таким же образом отключить доступ к своим данным на сайте iCloud.com.

Обратите внимание, что некоторые данные хранятся на серверах Apple и доступны онлайн независимо от того, включена или отключена «Расширенная защита данных» или «Доступ к данным iCloud в интернете». Речь идет об информации о вашем Apple ID, истории общения с поддержкой и истории транзакций. Вы можете получить доступ к этой информации через сервис Privacy.apple.com.

Как отключить «Расширенную защиту данных»?

Для выключения функции:

1. Перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud» → «Расширенная защита данных».

2. Нажмите кнопку «Выключить расширенную защиту данных».

3. В появившемся окне нажмите «Отключить», а затем введите код-пароль.

Стоит отметить, что выключение функции «Расширенная защита данных» не активирует переключатель «Доступ к данным iCloud» в интернете, его необходимо включать вручную.

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