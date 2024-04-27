Расширенная защита данных на iPhone: что это и как включить?

27 апреля 2024 |

Если при входе в iCloud из браузера вы увидели сообщение «Вы выключили доступ к данным iCloud в интернете», то это означает, что доступ к информации, такой как: электронная почта, контакты, календарь, заметки, файлы, напоминания и т.д. был заблокирован вами. В этой статье мы подробно расскажем, как включить или отключить доступ к данным в iCloud через браузер, а также как добавить в исключения некоторые свои устройства.

Расширенная защита данных на iPhone: что это и как включить?

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Содержание статьи

  1. Почему происходит блокировка доступа к данным на сайте iCloud.com из браузера?
  2. Какие данные защищены сквозным шифрованием?
  3. Требования к функции «Расширенная защита данных»
  4. Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?
  5. Как получить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com при включенной расширенной защите данных?
  6. Как отключить доступ к вашим данным iCloud через веб?
  7. Как отключить «Расширенную защиту данных»?

 

Почему происходит блокировка доступа к данным на сайте iCloud.com из браузера?

Как отключить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

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Источник проблемы имеется, и он известен – это «Расширенная защита данных». Под таким названием скрывается функция безопасности iCloud, появившаяся в iOS 16. Она используется для создания дополнительного уровня защиты ваших данных. При активации этого параметра задействуется сквозное шифрование для доступа к вашей информации, в том числе к резервной копии iCloud, фотографиям, заметкам и прочему. Это означает, что никакое другое лицо, в том числе и Apple, не сможет получить доступ к вашим данным даже в случае утечки данных в облаке.

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Какие данные защищены сквозным шифрованием?

Без активированной функции «Расширенная защита данных» сквозное шифрование уже защищает эти 14 категорий данных:

  • пароли и «Связка ключей»;
  • данные о здоровье;
  • данные приложения «Дом»;
  • сообщения в iCloud;
  • платежную информацию;
  • операции с Apple Card;
  • Карты (включая «Избранное», «Мои путеводители» и историю поиска);
  • выученный клавиатурой QuickType словарь;
  • Safari (включая историю посещений, группы вкладок и вкладки iCloud);
  • Экранное время;
  • информацию Siri (включая настройки Siri, персонализацию Siri и образцы ваших запросов «Привет, Siri»);
  • пароли Wi-Fi;
  • W1 и H1 Bluetooth-ключи;
  • мимоджи.

 

А с активацией функции «Расширенная защита данных» в список добавляются следующие девять категорий:

  • резервное копирование iCloud (включая резервное копирование устройства и Сообщений);
  • iCloud Drive (включая файлы Pages, Keynote и Numbers, PDF-файлы, загрузки Safari и все другие файлы, вручную или автоматически сохраненные в iCloud Drive);
  • Фото;
  • Заметки;
  • Напоминания;
  • закладки Safari;
  • быстрые команды;
  • голосовые заметки;
  • транзакции кошелька Wallet.

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Требования к «Расширенная защита данных»

Если вы решитесь включить на своих устройствах расширенную защиту данных, то вам придется выполнить несколько требований. Итак, для активации функции потребуется:

  • Настроенная для вашего Apple ID двухфакторная аутентификация.
  • На вашем устройстве для его разблокировки должен использоваться код-пароль.
  • Должен быть настроен как минимум один вариант восстановления. Это может быть «Контакт для восстановления» или «Ключ восстановления». С их помощью при потере доступа к своей учетной записи Apple ID можно будет воспользоваться одним из вариантов для восстановления доступа.
  • На всех ваших устройствах, куда вы входите в iCloud с помощью Apple ID, должно быть обновлено программное обеспечение. Другими словами, любое ваше устройство Apple должно, в зависимости от модели, работать под управлением iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2, версия ПО 16.2 у HomePod и/или iCloud для Windows 14.1.

Если у вас имеются устройства, которые не соответствуют требованиям, то для включения функции «Расширенная защита данных» необходимо удалить эти устройства из Apple ID.

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Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

В iOS 16.2 и более поздних версиях системы для включения расширенной защиты данных надо перейти по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud».

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

 

Найдите в списке пункт «Расширенная защита данных». Если рядом с ним написано «Выкл.», то коснитесь этого меню, чтобы настроить функцию. Нажмите на кнопку «Включить расширенную защиту данных»

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

 

В появившемся окне нажмите «Настроить восстановление».

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

Напоминаем, что для активации «Расширенной защиты данных необходим» нужно настроить хотя бы один способ восстановления (контакт для восстановления (он же поверенный) или ключ восстановления). Если у вас способ восстановления еще не настроен, то вам будет предложено сделать это перед тем, как продолжить. После подтверждения метода восстановления нажмите «Далее» и на следующем экране введите код-пароль вашего iPhone.

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

 

Вот и всё! «Расширенная защита данных» теперь включена. Нажмите «Готово».

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

Теперь, когда вы знаете, что собой представляет «Расширенная защита данных» и способ ее включения, давайте посмотрим, как вы можете получить доступ к своим данным iCloud из Интернета с активной этой функцией.

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Как получить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com при включенной расширенной защите данных?

В настройках iCloud в разделе «Расширенная защита данных» вы могли заметить переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете». Если функция «Расширенная защита данных» будет включена, то этот переключатель окажется деактивирован.

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

 

И если веб-доступ к вашему iCloud будет отключен, то вы не сможете получить доступ к своей электронной почте, контактам, календарям, фотографиям, заметкам, напоминаниям, файлам и онлайн-документам на iCloud.com. Кроме того, вы не сможете получить доступ к этим данным, в том числе и к закладкам и спискам чтения, через сервис Privacy.apple.com.

При переходе на сайт icloud.com появится такой экран:

Как отключить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Но если вы часто заходите на iCloud.com с компьютеров или устройств, которые не являются вашими, например, находясь у кого-то в гостях или в библиотеке, то вы, скорее всего, захотите изменить эту настройку.

И здесь необходимо пояснение. Дело в том, что при активной функции «Расширенная защита данных» вы можете включить «Доступ к данным iCloud в интернете», однако в этом случае для просмотра веб-приложений, таких как: «Фото», «Заметки», «Напоминания», «Drive» вам необходимо будет получить разрешение на временный доступ с одного из ваших доверенных устройств.

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

 

Итак, по порядку. Для того чтобы включить «Доступ к данным iCloud в интернете» при активной функции «Расширенная защита данных», перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud».

Как включить «Расширенную защиту данных» на iPhone?

 

Установите переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» в положение «Включено» и в появившемся окне нажмите на кнопку «Разрешить доступ»

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

 

Нажмите на «Разрешить доступ» во всплывающем окне, после чего переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» будет активирован.

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

 

Инициировать включение функции «Доступ к данным iCloud в интернете» вы можете также прямо на сайте icloud.com нажав кнопку «Управлять на устройстве» сразу же после входа на iCloud.com.

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

 

В этом случае на ваши доверенные устройства (iPhone, iPad или Mac) будет отправлено уведомление, позволяющее активировать функцию «Доступ к данным iCloud в интернете» на любом из этих устройств. При этом функция будет включена на всех устройствах.

Ниже показан пример уведомления и включения функции «Доступ к данным iCloud в интернете» в macOS:

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Повторимся, что даже после включения доступа к icloud.com, активная функция «Расширенная защита данных» не позволит беспрепятственно получить доступ ко всем данным, хранящимся в iCloud:

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Например, при нажатии на приложение «Фото» («Заметки», «Напоминания» и т.д.) откроется такая страница:

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

А на ваши доверенные устройства будут отправлены уведомления, позволяющие одобрить временный доступ к вашим данным iCloud. При этом каждый раз, когда вы выходите из сервиса iCloud.com в браузере, вы уже не сможете повторно получить доступ к своим данным в iCloud этим способом. Надо будет снова войти в систему и подтвердить свою личность на доверенном устройстве.

Как включить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Как настроить ключ восстановления для Apple ID и применить его, если вы забыли пароль от учетной записи.

 

Как отключить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

Если вы повторно включили опцию «Доступ к данным iCloud в интернете», о чем мы говорили выше, но потом передумали и хотите снова отключить ее, просто перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud», деактивируйте переключатель «Доступ к данным iCloud в интернете» и нажмите в новом окне синюю кнопку «Не разрешать».

Как отключить доступ к вашим данным на сайте iCloud.com?

 

Но даже если у вас отключена «Расширенная защита данных» или вы вообще никогда ее не настраивали, то все равно можно таким же образом отключить доступ к своим данным на сайте iCloud.com.

Обратите внимание, что некоторые данные хранятся на серверах Apple и доступны онлайн независимо от того, включена или отключена «Расширенная защита данных» или «Доступ к данным iCloud в интернете». Речь идет об информации о вашем Apple ID, истории общения с поддержкой и истории транзакций. Вы можете получить доступ к этой информации через сервис Privacy.apple.com.

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Как отключить «Расширенную защиту данных»?

Для выключения функции:

1. Перейдите по пути «Настройки» → «Apple ID» → «iCloud» → «Расширенная защита данных».

2. Нажмите кнопку «Выключить расширенную защиту данных».

Как отключить «Расширенную защиту данных»?

 

3. В появившемся окне нажмите «Отключить», а затем введите код-пароль.

Как отключить «Расширенную защиту данных»?

Стоит отметить, что выключение функции «Расширенная защита данных» не активирует переключатель «Доступ к данным iCloud» в интернете, его необходимо включать вручную.

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