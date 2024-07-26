Через приложение «Локатор» от Apple можно отследить потерянный iPhone где угодно, кроме Южной Кореи. Функция также не работает, если смартфон был произведён там.

На всех iPhone, сделанных для продажи в Южной Корее, отключена функция «Локатор».

Функция не только не работает в стране, но её нельзя будет использовать и за границей, если смартфон был произведён для рынка Южной Кореи.

Ограничение также касается владельцев iPhone, приехавших в страну. Как только вы попадаете в Южную Корею, функция «Локатор» на вашем iPhone перестаёт работать.

Скорее всего, если вы потеряете iPhone, то найти его уже не получится. Кроме того, даже простая встреча с друзьями будет сложнее, поскольку вы не сможете поделиться своей геопозицией.

Apple объясняет, что ограничение связано с местными законами. Многие сомневаются, что это действительно так, поскольку у Samsung таких ограничений нет. Возможно, компанию Samsung просто меньше волнует конфиденциальность локации пользователей.

Дело в том, что, согласно закону Южной Кореи, все данные о локации должны храниться в течение шести месяцев, и у правительства должен быть доступ к ним. Это объясняет, почему Apple проще просто отключить сервис.

Однако тот же закон должен действовать на территории островов Пэннёндо и Уллындо, принадлежащих Южной Корее, а там «Локатор» работает как обычно. Более того, приложения «Фото» и «Фитнес» от Apple сохраняют данные о локации при использовании. Скорее всего, эти данные берутся при подключении к сетям Wi-Fi.

Власти Южной Кореи считают, что Apple всё равно отслеживает данные локации. В июне 2024 они отсудили у компании около 150 тысяч долларов за это. Пока Apple воюет с властями Южной Кореи, обычные пользователи должны терпеть неудобства. Причём в магазинах Apple в Южной Корее даже продаются маячки AirTag.

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