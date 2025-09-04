В мире мобильных аксессуаров сложно удивить — большинство пауэрбанков выглядят одинаково, отличаются лишь размером да цветом корпуса. Но иногда появляются устройства, которые действительно выделяются и заставляют взглянуть на привычные вещи по-новому. Сегодня я расскажу о таком гаджете — UGREEN Uno Qi2 Magnetic Wireless Power Bank 10 000 мАч. Это не просто еще один внешний аккумулятор, а настоящая маленькая революция в сегменте MagSafe-совместимых устройств.

Я протестировал этот пауэрбанк в реальных условиях, узнал все его плюсы и минусы, а теперь расскажу, почему он может стать вашим новым любимым гаджетом — или хотя бы вызвать улыбку каждый раз, когда вы берете его в руку.

Упаковка и комплектация

Первое впечатление складывается еще до знакомства с самим устройством — с момента распаковки. UGREEN всегда уделяет внимание деталям, и Uno Qi2 не стал исключением. Коробка оформлена в фирменном стиле с изображением пауэрбанка, основными характеристиками и гарантийной информацией.

Внутри упаковки:

Сам Power Bank, аккуратно уложенный в лоток;

Короткий кабель USB-C — USB-C для быстрой зарядки;

Документация: инструкция, гарантийный талон, буклет по утилизации.

Комплектация минималистична, но продумана: все, что нужно для эксплуатации, уже в коробке. Кабель качественный и пригодный для быстрой зарядки.

Дизайн и внешний вид

Тут начинается самое интересное. UGREEN Uno Qi2 Magnetic Wireless Power Bank 10 000 мАч — это не просто «кирпичик с портами». Он ощущается как гаджет с изюминкой:

Корпус: компактный прямоугольник со скругленными углами и матовым покрытием из приятного на ощупь пластика. В зоне MagSafe — софт-тач, не скользит и не собирает отпечатки;

Цвета: устройство выполнено в стильном черном цвете (напоминает Space Black от Apple) — выглядит свежо и современно, без лишней вычурности;

Габариты и вес: 106 × 70 × 22 мм, весит около 230 грамм. По меркам 10 000 мАч — очень достойно;

Дисплей: маленький OLED-экран не только показывает проценты оставшегося заряда, но и анимирует «эмоции» повербанка (например, «грустит» при низком заряде);

Встроенная подставка: металлическая, блестящая и прочная. Подставка хорошо держит iPhone на столе, превращая пауэрбанк в мини-док-станцию для видеозвонков, работы или просмотра видео.

Технические характеристики и возможности

Переходим к цифрам и фактам, ведь именно они определяют реальную пользу любого аксессуара:

Емкость : 10 000 мАч (38,5 Вт·ч);

: 10 000 мАч (38,5 Вт·ч); Тип батареи : литий-полимерная;

: литий-полимерная; Порты : USB-C (IN/OUT), поддержка Power Delivery до 20 Вт;

: USB-C (IN/OUT), поддержка Power Delivery до 20 Вт; Беспроводная зарядка : Qi2 стандарт, до 15 Вт (для iPhone 12 и новее кроме iPhone 16e), до 5-15 Вт (Samsung/Xiaomi/Huawei);

: Qi2 стандарт, до 15 Вт (для iPhone 12 и новее кроме iPhone 16e), до 5-15 Вт (Samsung/Xiaomi/Huawei); Магнитное крепление : 19 мощных магнитов N52H, идеально держит смартфон с MagSafe;

: 19 мощных магнитов N52H, идеально держит смартфон с MagSafe; Сквозная зарядка : можно заряжать телефон и сам пауэрбанк одновременно;

: можно заряжать телефон и сам пауэрбанк одновременно; Дисплей : OLED с индикацией заряда и эмоциями;

: OLED с индикацией заряда и эмоциями; Встроенная подставка : складная металлическая (или пластиковая, в зависимости от модели);

: складная металлическая (или пластиковая, в зависимости от модели); Безопасность : защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания, перезаряда и переразряда;

: защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания, перезаряда и переразряда; Сертификация : RoHS, CE, KC, FCC — можно брать в ручную кладь на самолет (36 Вт·ч, ограничение <100 Вт·ч);

: RoHS, CE, KC, FCC — можно брать в ручную кладь на самолет (36 Вт·ч, ограничение <100 Вт·ч); Вес и размеры: 106 x 70 x 22 мм, 230 г.

Функциональные особенности

MagSafe и Qi2 — магнитная фиксация

19 магнитов N52H обеспечивают надежное магнитное крепление. Телефон прилипает к пауэрбанку, словно родной. Даже если потрясти или повернуть гаджет, он не сдвинется — проверено на айфонах и Android с MagSafe-чехлом.

Дисплей с эмоциями

Это не просто фишка ради фишки. За неделю использования я перестал смотреть на цифры — эмоция на дисплее сразу дает понять, сколько энергии осталось. Это вызывает улыбку и делает взаимодействие с гаджетом более человечным.

Вот что обозначает индикация на дисплее:

Встроенная подставка

Позволяет поставить телефон горизонтально или вертикально. Отлично подходит для видеозвонков, просмотра фильмов, работы с документами. Подставка реально прочная и не складывается случайно.

Двусторонняя быстрая зарядка

Пауэрбанк заряжается по USB-C с поддержкой PD (до 20 Вт), и сам может заряжать устройства с той же скоростью. За 2-3 часа полностью заряжается сам и быстро отдает энергию вашему смартфону.

Тестирование

Я специально полностью разрядил UGREEN Uno Qi2 Magnetic Wireless Power Bank 10 000 мАч, а затем зарядил через USB-тестер. Итог: через пауэрбанк прошло 43,7 Вт·ч энергии. С учетом КПД и перерасчета на напряжение ячеек (3,7 В), реальная емкость составила около 10 600 мАч — полностью соответствует заявленным 10 000 мАч.

Сценарии из жизни, которые могут быть полезны для понимания:

Беспроводная зарядка iPhone 14 Pro (15 Вт)

С 0 до 100% за 1 час 35 минут;

Телефон немного нагревается, но не критично.

Проводная зарядка через USB-C

До 20 Вт, заряжает большинство гаджетов достаточно быстро. С 0 до 50% за 30 минут.

Одновременная зарядка двух устройств

Можно заряжать один телефон при помощи беспроводной зарядки, второй — по проводу.

За все время тестов не было ни перегрева, ни перебоев. Подача оставалась стабильной. Мощность не прыгала, режимы не переключались без причины. Это косвенно говорит о том, что схема внутри работает стабильно, а прошивка контроллера настроена корректно.

Выводы

Как человек, которому часто приходится заряжать смартфон в поездках, я однозначно могу рекомендовать UGREEN Uno Qi2 Magnetic Wireless Power Bank 10 000 мАч тем, кто ценит не только функциональность, но и эмоции от использования техники. Это тот случай, когда техническое устройство вызывает улыбку, а не раздражение. Да, есть более дешевые или более компактные модели, но ни одна из них не подарит такого ощущения дружелюбия.

Что понравилось

Быстрая беспроводная зарядка;

Надежное магнитное крепление — не боится встрясок и наклонов;

OLED-дисплей с эмоциями — уникальная фишка, которая реально полезна;

Встроенная подставка — удобно для работы и отдыха;

Сквозная зарядка — заряжает и сам себя, и телефон одновременно;

Честная емкость — соответствует заявленным характеристикам;

Качественный комплект — USB-C кабель, подробная инструкция;

Безопасность — все необходимые защиты и сертификации;

Можно брать в самолет — по емкости проходит под все ограничения.

Что хотелось бы улучшить

Иногда зарядка не стартует автоматически — нужно нажать кнопку или переподключить устройство (особенность MagSafe);

Цена выше, чем у ноунейм-решений, но полностью оправдана качеством и возможностями.

